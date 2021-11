Tout ce que vous devez savoir sur les mises à jour du jeu avant le lancement

Football Manager est de retour et l’itération 2022 semble être la plus complète de tous les temps.

Le jeu lui-même est plus détaillé que jamais, plongeant tête la première dans le paysage axé sur les données qu’est le sport professionnel. En tant que gestionnaires, nous avons plus que jamais accès à l’information.

Il y a quelques ajouts comme la création d’un large rôle de défenseur central et des progrès avec des formations d’artisanat, mais FM22 a également vu quelques nouvelles fonctionnalités clés émerger.

Centre de données

Il existe un tout nouveau hub de date qui contient toutes sortes de mesures dédiées sur lesquelles vous pouvez faire de grandes hypothèses.

Une fois que votre équipe a joué quelques matchs, c’est un moyen facile de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quelles tendances et modèles peuvent être observés dans la façon dont votre équipe joue et est-ce bénéfique ?

FM déclare : « Le type d’informations qui peuvent être répertoriées comprend l’analyse des tirs au but de votre équipe, les tableaux xG et les informations sur l’opposition qui peuvent illustrer la manière dont vos adversaires réagissent à votre configuration tactique.

« Vous pouvez cliquer sur l’une des principales conclusions individuelles pour afficher une visualisation des données qui montre exactement ce que vos analystes ont remarqué. »

Le hub de données a toutes sortes de métriques avec lesquelles jouer

Date limite

Il existe également une toute nouvelle expérience du jour de la date limite qui voit les agents tendre la main fiévreusement en essayant de marquer un coup à leur client. Certains semblent de bonnes affaires, d’autres non.

On vous dira qu’une équipe doit signer quelqu’un avant que vous puissiez avoir son joueur et contrairement à avant, vous pouvez désormais proposer des joueurs en prêt pour faciliter la transition.

Vous verrez toutes les rumeurs circuler et les agents qui veulent orchestrer des mouvements pour leurs clients (et leurs poches) en plus des transactions en cours ailleurs au cas où vous auriez envie d’être le premier Chelsea avec Willian en route pour les Spurs.

Les médias veulent toutes vos pensées et le marché évolue à un rythme effréné. FM22 a remarquablement bien réussi à créer une atmosphère le jour de la date limite et ils combinent les données et le plaisir mieux qu’on ne pourrait l’imaginer sur papier.

Ce n’est pas trop, mais c’est toujours l’expérience de gestion la plus détaillée que vous puissiez imaginer.

footballmanager.com

Un exemple de date limite fourni par Football Manager

Système de didacticiel étendu

En parlant de nombreux détails, le système de tutoriel est une grande victoire à cet égard. Même le plus novice des gérants pourra se positionner dans un cadre général puis parcourir le marché.

Vous pouvez l’éliminer rapidement si vous ne voulez pas avoir votre main, mais sinon, le système de didacticiel vous guidera à travers toutes les facettes du jeu. Instantanément, vous sentez que vous pouvez rationaliser ce qui est un jeu super complet dans les aspects qui vous intéressent le plus.

Si vous ne voulez pas faire de conférence de presse d’avant-match, vous allez dans vos paramètres et demandez à votre assistant de le faire. Ils peuvent faire la formation pendant que vous effectuez les transferts – gagnant/gagnant. Vous pouvez configurer tout cela à partir du saut.

Réunions du personnel

Au lieu de simplement faire fonctionner le navire comme vous l’avez fait dans les versions précédentes de Football Manager, cette fois, vous aurez des réunions du personnel chaque semaine, chaque mois ou chaque fois que vous le définirez.

Ils présentent tout le monde, des éclaireurs aux analystes en passant par le responsable du développement de la jeunesse et plus encore, car ils cherchent à vous donner un aperçu de ce qui se passe autour du club.. Cet aperçu de la vie réelle fournit l’inspiration pour les toutes nouvelles réunions du personnel de FM22.

Comme l’explique FM : « Rassembler des rapports hebdomadaires sur l’entraînement, le recrutement, le développement des joueurs et la dotation en un seul endroit signifie que vous passerez moins de temps à parcourir les éléments de la boîte de réception et plus de temps à prendre les décisions qui comptent.

« Il y aura moins d’interruptions de l’administration quotidienne, ce qui vous laissera plus de temps pour vous concentrer sur les tâches les plus importantes pour vous.

« Les réunions du personnel sont un élément crucial pour que votre club fonctionne aussi efficacement que possible, traite de tout en un seul endroit et transforme votre équipe en la machine à remporter le titre que vous voulez qu’elle soit. »

Les réunions du personnel regroupent de nombreuses anciennes demandes en FM au même endroit

Expérience de match

FM22 lance un tout nouveau moteur d’animation qui permet une vue plus fluide et plus complète depuis la pirogue proverbiale. Les joueurs ne se dirigeront plus à toute vapeur vers le byline Cryuff puis se dirigeront vers les tribunes – c’est un jeu beaucoup plus fluide.

FM déclare : « L’un de nos principaux points d’intérêt pour le moteur d’animation de FM22 était de construire un nouveau système construit autour du nouvel ajout du mouvement de racine.

« Cela signifie que le mouvement de nos modèles 3D est désormais basé sur l’animation de leur squelette, ce qui nous permet de donner une gamme beaucoup plus large de mouvements aux modèles 3D dans le jeu. »

Le jeu a réorganisé la façon dont les joueurs dribblent, pressent et bien plus encore. FM dit, tout simplement, que le moteur de match est le « meilleur que nous ayons jamais vu ».

FM22 a amélioré de nombreux domaines du jeu, y compris l’action