Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux plans Disney Plus Hotstar pour l’Inde

Il y a quelques semaines, Disney Plus Hotstar a annoncé ses nouveaux plans pour l’Inde qui entreront en vigueur à partir du 1er septembre 2021. Si vous vous demandez comment les nouveaux plans affecteront les utilisateurs existants de Disney Plus Hotstar, nous avons maintenant des réponses à tous vos des questions. Dans cet article, nous avons compilé les questions les plus populaires et les plus fréquemment posées et y avons répondu, afin que vous puissiez mieux comprendre les nouveaux plans comme nous le faisons maintenant.

Les nouveaux plans commencent maintenant à Rs 499 au lieu de Rs 399 et au lieu de deux plans, trois nouveaux plans annuels vous seront proposés : Rs 499 (Mobile), Rs 899 (Super) et Rs 1 499 (Premium). L’abonnement VIP Disney Plus Hotstar existant sera interrompu à partir du 1er septembre. Voici comment les nouveaux plans affecteront la base d’abonnés actuelle de Disney Plus Hotstar :

Forfaits Disney Plus Hotstar (à partir du 1er septembre)

ForfaitMobileSuperPremiumPrixRs 499Rs 899Rs 1,499Nombre d’écrans (Max)124Prise en charge d’ordinateurs portables/TVNonOuiOuiFilm/show sans publicitéNonNonOuiRésolution720p1080p4KAQualité audioStéréo Dolby 5.1Dolby 5.1

Qu’arrive-t-il aux membres VIP Disney Plus Hotstar existants ?

Si vous êtes titulaire d’un abonnement VIP Disney Plus Hotstar, vous migrerez automatiquement vers le nouveau forfait mobile. Avec ce changement, vous aurez accès à tout le contenu de la plate-forme, y compris le contenu en anglais, sans aucune restriction de langue jusqu’à l’expiration de votre abonnement actuel.

Mais, une fois l’abonnement expiré, vous devrez payer 499 Rs par an pour le forfait Disney Plus Hotstar Mobile. En revanche, vous ne pourrez consommer le contenu que sur les appareils mobiles. Vous pouvez continuer à regarder du contenu gratuit sur toutes les plateformes, y compris les appareils Web et Living Room.

Qu’arrive-t-il aux membres Disney Plus Hotstar Premium existants ?

Puisqu’il n’y a aucun changement dans le plan de niveau supérieur, le Premium continuera à recevoir tout le contenu. Mais, vous obtiendrez 4 supports d’écran simultanés au lieu de seulement 2.

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Qu’arrive-t-il au renouvellement automatique du forfait VIP ?

Toute la base d’utilisateurs VIP actuelle sera déplacée vers le forfait mobile à partir du 1er septembre. Si vous avez un renouvellement après le 1er septembre, vous serez facturé 499 Rs qui seront débités du mode de paiement autorisé lié à votre compte au moment de l’expiration de la période d’abonnement en cours. Après l’expiration du forfait VIP, tous les avantages du forfait Mobile seront applicables.

Puis-je passer mon abonnement du forfait Disney Plus Hotstar Premium au forfait Disney Plus Hotstar VIP ?

La société indique que les utilisateurs disposant d’abonnements VIP pourront passer au forfait Premium chaque année en payant le montant de la différence. Cela peut être fait dans l’application mobile à partir de Mon compte sur les versions d’applications prises en charge.

Les utilisateurs avec des achats de bons ne peuvent pas mettre à niveau le plan. Mais, vous pouvez acheter à nouveau le plan Disney Plus Hotstar Premium.

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Le forfait Disney Plus Hotstar Mobile prend-il en charge Chromecast/TV/Fire TV ?

Bref, la réponse est non. Étant donné que les plans ont changé et que les trois plans à venir auront un accès complet au contenu sans aucune restriction. Si vous souhaitez regarder du contenu sur des appareils de salon tels que Smart TV, Fire TV ou Chromecast, vous devrez passer au forfait Super ou Premium.

Qu’en est-il des publicités sur ces nouveaux plans ?

Les forfaits Mobile et Super sont tous deux livrés avec un contenu financé par la publicité, ce qui signifie que vous recevrez des publicités pendant les émissions ou les films. Le plan premium est entièrement sans publicité pour les émissions et les films, mais il affiche des publicités lors de la couverture sportive en direct.

Autres FAQ

Tous les plans d’abonnement ne sont pas remboursables. Le contenu gratuit continue d’être disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. Les personnes ayant des abonnements VIP de Jio, Airtel et d’autres passeront au forfait mobile à partir du 1er septembre.