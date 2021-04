Tout ce que vous devez savoir sur les paiements par chèque de relance “ plus-up ” – .

Le département du Trésor américain a déclaré il y a quelques jours que plus de 156 millions de chèques de relance avaient été émis à la suite de la signature par le président Biden de la législation de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars le 11 mars – et les paiements sont toujours envoyés chaque semaine.

Comme nous l’avons noté dans plus d’une mise à jour des chèques de relance, cette série de chèques de relance de 1 400 $ sera probablement le dernier paiement direct de ce type aux contribuables américains pendant un certain temps et peut-être pour de bon. Malgré un appel à une aide plus directe aux Américains de la part des législateurs démocrates et surtout progressistes de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis, le président Biden a déjà ciblé d’autres priorités législatives majeures auxquelles il aimerait travailler, y compris un investissement global dans l’amélioration et moderniser l’infrastructure du pays. Cela signifie qu’il est presque certain qu’il n’aura pas le capital politique à dépenser pour pousser plus de contrôles de relance.

Cela dit, nous allons profiter de cette occasion pour nous arrêter un instant et répondre à quelques questions que les gens pourraient encore se poser à ce stade du processus de décaissement des chèques de relance. Tels que, juste pour plonger directement dans:

Quand recevrai-je mon paiement «plus-up»?

Il y a environ une semaine, l’IRS a commencé à envoyer des paiements dits «majorés» à quelques millions de contribuables. Fondamentalement, ceux-ci incluent «le premier des paiements supplémentaires en cours pour les personnes qui plus tôt en mars ont reçu des paiements en fonction de leurs déclarations de revenus de 2019, mais qui sont admissibles à un paiement nouveau ou plus important en fonction de leurs déclarations de revenus de 2020 récemment traitées.» Les paiements majorés pourraient également inclure une situation dans laquelle le revenu d’une personne a diminué en 2020 par rapport à 2019, ou une personne avait un nouvel enfant ou une personne à charge figurant dans sa déclaration de revenus 2020, entre autres situations.

Ces paiements continueront d’être envoyés sur une base hebdomadaire à l’avenir.

Qui est admissible au nouveau troisième chèque de relance de 1 400 $?

Ceux d’entre vous qui n’ont pas encore reçu votre nouveau paiement, pour quelque raison que ce soit, pourraient se demander ceci et espérer que celui-ci arrivera bientôt pour vous.

Fondamentalement, ces paiements commencent généralement à 1 400 $ pour une personne admissible gagnant jusqu’à 75 000 $ / an et à 2 800 $ pour les couples mariés qui produisent des déclarations de revenus conjointes et gagnent jusqu’à 150 000 $ / an. Avoir un enfant à charge peut ajouter 1 400 $ de plus chacun à ces chèques. Lorsque les revenus dépassent ces seuils, les paiements diminuent selon une échelle mobile, et ils sont réduits à zéro pour les personnes gagnant plus de 80 000 $ et les couples mariés qui gagnent plus de 160 000 $.

Quelles sont vos options si vous n’avez jamais reçu de chèque de relance l’année dernière?

Comme nous l’avons noté dans un article précédent, l’IRS dit que toute personne qui n’a pas reçu de premier ou de deuxième chèque de relance à partir de 2020, ou qui a reçu des chèques de relance pour des montants inférieurs à ce qu’elle aurait dû, peut être éligible à quelque chose appelé le rabais de récupération 2020. Crédit. Ces deux premiers chèques étaient essentiellement des paiements anticipés du crédit que vous pouvez recevoir en totalité en produisant une déclaration de revenus fédérale 2020 – ce qui est une autre façon de dire que le crédit est un moyen de corriger toute erreur à l’arrière des décaissements de chèques de relance des gens. . Nous expliquons comment réclamer le crédit dans cet article, que vous voudrez vérifier.

