Tout ce que vous devez savoir sur les pantalons menstruels

Vous songez à faire le changement? (Photo : Metro.co.uk)

Autrefois peut-être considéré comme une alternative « hippie » non conventionnelle à la gestion du flux sanguin, les pantalons d’époque deviennent maintenant un peu plus courants, en particulier parmi les personnes soucieuses de l’environnement.

De plus en plus de marques commencent à proposer ces types de vêtements dans toutes les formes, tailles et designs.

Vous pouvez même vous procurer des strings sexy qui absorbent tout liquide menstruel.

Mais si vous ne les avez jamais utilisés auparavant, vous vous demandez peut-être à quel point ils sont réellement efficaces.

Après tout, la fuite n’est pas un risque que beaucoup d’entre nous veulent prendre au hasard.

Voici tout ce que vous devez savoir si vous envisagez le changement.

Les avantages de troquer contre un pantalon d’époque

Commodité, coût et références écologiques – voilà trois raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être passer des tampons et serviettes hygiéniques aux sous-vêtements menstruels.

Les tampons et les serviettes sont des produits jetables, ils créent donc des déchets par nature. S’en débarrasser peut également apporter un peu de faff et causer des problèmes. Avez-vous déjà été tenté de rincer un tampon? Cela peut obstruer vos tuyaux et vous causer des problèmes majeurs sur toute la ligne.

Le commerce de tampons et de serviettes hygiéniques contre des options réutilisables et plus durables, telles que les coupes menstruelles et les pantalons menstruels, évite les problèmes de déchets et les blocages potentiels des voies navigables.

De plus, comme les pantalons menstruels peuvent être lavés et réutilisés encore et encore, tout comme les sous-vêtements ordinaires, vous pourriez économiser beaucoup d’argent en n’ayant plus à acheter de produits menstruels chaque mois.

Comment fonctionnent les pantalons menstruels ?

Evie Plumb, une éducatrice sexuelle diplômée de l’ACET travaillant pour l’entreprise d’époque FLO, nous dit qu’en fin de compte, les pantalons d’époque « sont conçus pour être portés comme des sous-vêtements normaux ».

La différence? Quelque chose qu’elle appelle le « gousset magique ».

« Le gousset est composé de trois couches protectrices : une couche absorbante, une couche absorbante et une couche inférieure en coton (la nôtre est en coton BCI) », explique-t-elle.

« La couche absorbante attire votre sang dans la couche absorbante vous gardant au sec tout au long de la journée et la couche inférieure maintient le tout en place. »

À quelle fréquence devez-vous les changer ?

Evie déclare : « La plupart des gens utilisent une paire pendant la journée et une pendant la nuit, mais tout dépend de votre flux menstruel.

« Si vous utilisez plus de cinq tampons par jour, nous vous recommandons de doubler et d’utiliser votre pantalon plus un tampon ou une serviette bio. »

En termes d’achat d’une nouvelle paire tous ensemble, chacun devrait durer jusqu’à deux ans – mais pourrait rester plus longtemps en fonction de votre utilisation.

Comment les laves-tu ?

Cela peut être une grande préoccupation pour les gens, d’après l’expérience d’Evie.

Elle dit: « La meilleure façon de prendre soin de vos pantalons menstruels est de les rincer d’abord à l’eau froide dans l’évier.

« Après cela, vous pouvez soit les laver à la main avec un détergent (cela les fera durer plus longtemps) ou les laver à la machine à laver avec un lavage doux et froid (30°).

« Ils peuvent être lavés avec vos autres vêtements, donc pas besoin de les mettre sur une charge séparée, mais n’utilisez pas de sèche-linge ni d’adoucissant. »

Peuvent-ils fuir ?

Tout comme les tampons et les serviettes, il existe différents niveaux d’absorption.

Les FLO contiennent cinq tampons (45 ml), ils recommandent donc de doubler les produits si vous êtes particulièrement lourd, par exemple en utilisant également un tampon.

« Souvent, les gens demandent comment sont les pantalons menstruels avec des caillots de sang. Nous disons : si vous avez des caillots de sang pendant vos journées les plus intenses (et si c’est souvent le cas, veuillez consulter un médecin), ils ne peuvent pas être absorbés par la couche supérieure du pantalon menstruel. Essuyez simplement cela avec un mouchoir et continuez votre journée », dit Evie.

Qu’en est-il du problème de désinfection avec les pantalons menstruels ?

Certains craignent que pour ceux qui ont moins accès à l’eau et à l’équipement de nettoyage, ces types de produits puissent en fait poser un risque pour la santé.

Evie dit que pour les personnes dans cette situation, les produits jetables sont les meilleurs pour réduire le risque d’infection.

Si vous voulez en acheter pour essayer, voici nos recommandations.

FLO

Passez votre journée sans souci (Photo : FLO)

Obtenez-le pour 24,99 £ auprès de FLO.

Pour un débit de niveau « moyen », ceux-ci devraient faire l’affaire.

String Wuka Basics

Je parie que vous ne pensiez pas qu’ils existaient (Photo : Wuka)

Obtenez-le pour 12 £ chez Wuka.

Oui, des strings sont également disponibles, mais vous ne devez les utiliser que si vous saignez légèrement.

Culotte Rêveuse

Fais de beaux rêves (Photo: Pantys)

Obtenez-le pour 36 £ chez Pantys.

Conçus pour vous aider à bien dormir, ils devraient vous durer toute la nuit sans fuite.

Bikini sensuel à taille haute ModiBodi

Un design amusant (Photo : ModiBodi)

Obtenez-le pour 24 £ chez ModiBodi.

Ces jolis slips sont conçus pour être esthétiques tout en triant vos règles.

Sous-vêtements de nuit Flux

N’ayez pas peur en les portant (Image: Flux)

Obtenez-le pour 32,95 £ auprès de Flux.

La nuit blanche ultime dans un style boxer pour que vous puissiez dormir sans souci.

Thinx Super Hi-taille

Vous ne penseriez pas qu’il ne s’agissait pas de pantalons ordinaires (Photo : Thinx)

Obtenez-le pour 27,72 £ chez Thinx.

Les pantalons d’époque ne sont pas seulement noirs et étouffants.

Hey Girls Super Doux Cerise Rouge

Lumineux et audacieux (Photo : Hé les filles)

Obtenez-le pour 18,95 £ chez Hey Girls.

Les sous-vêtements menstruels n’ont jamais été aussi amusants.

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

