Tout ce que vous devez savoir sur l’optimisation des entonnoirs de conversion

Avoir une compréhension claire de la façon dont vous pouvez optimiser votre entonnoir de conversion, c’est comme avoir une carte détaillée pour atteindre le point A à partir du point B. Le point A étant le haut de l’entonnoir (sensibilisation) et le point B le bas, ou votre objectif commercial de conversion . L’optimisation de chaque étape de l’entonnoir peut vous donner des instructions claires sur le pilotage de vos prospects en créant des stratégies marketing percutantes qui donnent des résultats.

Pourquoi l’optimisation de l’entonnoir de conversion est-elle importante ?

Avez-vous entendu parler du syndrome du seau qui fuit ? Imaginez que vous continuez à ajouter de l’eau dans un seau et qu’elle continue de s’infiltrer au même rythme. Qu’obtenez-vous au final ? Un seau vide malgré le remplissage pendant des heures avant d’abandonner.

Maintenant, déplacez ce concept vers un entonnoir. S’il y a des trous le long du chemin, seule une infime fraction des matériaux versés dans l’entonnoir le traversera. Quelque chose de similaire se produit avec la plupart des entonnoirs de conversion. En moyenne, seulement 3% environ des prospects qui entrent dans un entonnoir de conversion sont convertis en clients payants. Mais ce n’est pas parce qu’il y a des trous dans votre entonnoir de conversion. C’est parce que votre stratégie marketing n’est pas alignée sur les besoins de vos prospects à chaque étape de l’entonnoir de conversion.

Supposons que vous possédiez une boutique de commerce électronique. Joe visite votre site pour acheter une paire de chaussures noires. Il recherche des chaussures et une longue liste de produits apparaît. Joe ne veut pas perdre son temps à parcourir les produits, il recherche donc des filtres pour affiner les résultats. Mais que faire s’il n’y avait pas de filtres sur votre site ? Ou, pire encore, que se passe-t-il s’il a fait une faute de frappe en entrant le mot-clé de recherche et a reçu une réponse indiquant zéro résultat. Très probablement, il quittera le site et se dirigera vers un site concurrent où il lui sera plus facile de faire ses achats.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un exemple, vous trouverez plusieurs cas où les utilisateurs quittent votre entonnoir de conversion parce qu’ils ne savent pas quoi faire ensuite. Par conséquent, le principe de base de l’optimisation de votre entonnoir de conversion consiste à comprendre le parcours de vos utilisateurs et à réfléchir à l’expérience qu’ils souhaitent à chaque étape. Et puis, déterminez comment vous pouvez le leur donner.

Visualiser votre entonnoir de conversion

Les spécialistes du marketing utilisent plusieurs modèles d’entonnoir de conversion, mais le plus simple suivrait le chemin suivant :

Visiteurs du site Web -> Pistes -> Clients

Cependant, vous rendez cet entonnoir aussi détaillé que vous le souhaitez en incluant toutes les étapes qu’un utilisateur doit suivre pour se convertir.

Selon VWO, « Un entonnoir est une séquence d’objectifs qui représente le parcours du visiteur sur votre site Web. Ces parcours critiques des visiteurs suivent généralement la progression vers l’objectif commercial atteint. Les objectifs commerciaux peuvent être un achat de produit ou de service, un abonnement à une newsletter, des inscriptions ou toute autre action de valeur pour le propriétaire de l’entreprise.

Vous pouvez également utiliser les entonnoirs dans VWO pour voir le pourcentage de visiteurs qui n’ont pas converti et où ils ont quitté votre entonnoir pour identifier les domaines d’optimisation. Comme évoqué précédemment, vous pouvez paramétrer vos entonnoirs pour analyser les données collectées à chaque étape et prendre des mesures correctives pour optimiser le flux. Cependant, pour rester simple pour cet article, nous utiliserons le modèle d’entonnoir de conversion de base AIDA et discuterons des différentes stratégies d’optimisation qui peuvent être mises en œuvre à différentes étapes.

Le modèle de marketing de base d’AIDA se compose de quatre étapes : la sensibilisation, l’intérêt, le désir et l’action. Nous aborderons également une étape supplémentaire : l’engagement après-vente, une étape cruciale pour fidéliser les clients. Plongeons-nous.

1. Prise de conscience

Il s’agit de la première étape du tunnel de vente qui représente la majorité de vos prospects. C’est aussi l’étape où un lead cherche une réponse à une question particulière ou une solution pour répondre à un besoin spécifique. Par conséquent, vos messages à ce stade doivent répondre aux problèmes ou aux questions spécifiques des clients. L’objectif est d’attirer l’attention des utilisateurs et de les sensibiliser à votre marque en lançant des conversations alignées sur leurs intérêts et leurs objectifs.

Quelques exemples des types de contenu que vous pouvez créer à ce stade sont des vidéos explicatives abordant le problème spécifique que vous abordez, des articles de blog généraux discutant des problèmes de votre secteur et des suggestions pour les résoudre, des infographies et du contenu sur les réseaux sociaux. Il est également important de créer des supports marketing informatifs plutôt que de trop se concentrer sur les ventes. L’objectif est de fournir des informations ou des idées précieuses à vos prospects pour les aider à développer leur activité.

Vous pouvez également utiliser les informations glanées à ce stade pour optimiser le reste du parcours client. Par exemple, vous pouvez gagner des prospects à partir de diverses sources, telles que les annonces de recherche Google, Instagram, Facebook et LinkedIn. Avec un outil d’analyse, vous pouvez collecter une grande quantité de données sur le comportement et les préférences des utilisateurs de ces sites et les utiliser pour personnaliser vos parcours clients.

2. Intérêt

À ce stade, le prospect a atterri sur votre page et est au courant de votre offre. L’objectif est d’obtenir leur adresse e-mail, ce qui est vital pour le marketing plus loin dans l’entonnoir. C’est aussi très bientôt pour encourager une vente à ce stade – cependant, vous pouvez encourager les prospects à prendre de petits engagements, comme s’inscrire à votre blog ou à votre newsletter.

Une idée est de mettre en place des aimants en plomb. Un aimant principal peut être un livre blanc, un document PDF ou un webinaire qui propose une solution aux problèmes que vous avez abordés lors de la phase de sensibilisation. Cet aimant principal peut être fourni en échange de données personnelles en vous inscrivant à une newsletter. Voici quelques autres exemples de supports marketing que vous pouvez utiliser pour réussir à ce stade :

Créez des pages de destination personnalisées pour différents segments de clientèle afin de générer de l’intérêt. N’oubliez pas non plus d’inclure une incitation à l’action convaincante pour capturer l’adresse e-mail ou d’autres informations dont vous avez besoin. Une page de destination est également un excellent endroit pour utiliser votre aimant principal. Voici un article contenant des informations utiles sur la façon de configurer des pages de destination à fort taux de conversion. Investissez dans un site Web réactif avec une navigation facile. Choisissez une conception attrayante mais logique qui est conviviale pour la recherche pour retenir l’intérêt des utilisateurs.Invoquez la curiosité de vos prospects en publiant du contenu généré par les utilisateurs comme des études de cas et des témoignages.Créez une base de connaissances avec des FAQ qui permettent aux utilisateurs de trouver plus facilement des informations sur votre produit ou service. Utilisez le chat en direct sur votre site pour rendre l’expérience d’achat transparente et interactive. Selon les données, 63% des consommateurs qui ont utilisé le chat en direct sur un site sont plus susceptibles d’y revenir. Le chat en direct améliore également le temps de réponse de vos équipes en contact avec les clients, ce qui est utile à toutes les étapes de l’entonnoir de conversion.

3. Désir ou préférence

La troisième étape de l’entonnoir est celle où vous pré-qualifiez les prospects en les aidant à comprendre les principales caractéristiques de votre produit ou service. L’objectif est de partager des informations qui les aident à comprendre votre solution et pourquoi elle est meilleure que ce qui est disponible sur le marché.

Dans l’ensemble, le ton et l’intention de votre contenu doivent être éducatifs. Sur la base des informations partagées, le prospect comprendra s’il est vraiment intéressé à passer aux quelques étapes suivantes de l’entonnoir. Certaines des méthodes de marketing préférées que vous pouvez utiliser à ce stade sont :

Utilisez le marketing par e-mail, y compris la mise en place de campagnes de goutte à goutte, pour aider les utilisateurs à comprendre votre produit et éventuellement à prendre l’action souhaitée (par exemple, vous inscrire à une démo ou réparer un appel). La mise en place de campagnes de reciblage est également cruciale à ce stade. Même si les prospects se penchent sur votre produit, ils pourraient être à la recherche d’alternatives. Assurez-vous de mettre en place des campagnes par e-mail hautement personnalisées pour surmonter cet obstacle. Vous pouvez utiliser les intégrations CRM sur votre site pour mieux analyser le comportement des utilisateurs et leur envoyer des informations en conséquence. Vous pouvez également envoyer des offres urgentes pour obliger les prospects à conclure la vente à l’étape suivante. Il est également essentiel d’optimiser l’expérience d’achat en simplifiant la recherche d’articles ou d’informations.

4. Agir

C’est la dernière étape du parcours où les prospects se transforment en clients payants. La meilleure stratégie à ce stade est de faire la publicité de vos produits et de fournir une assistance rapide pour simplifier le processus. Si vous exploitez une entreprise de commerce électronique, un processus de paiement simple avec plusieurs options de paiement peut augmenter les chances de conversion.

De plus, fournir une assistance par chat en direct lors du paiement peut minimiser les risques que les utilisateurs s’éloignent de votre site et recherchent d’autres alternatives. Il augmente également votre taux de conversion en humanisant l’expérience d’achat. Avoir une option de chat en direct sur votre site présente également d’autres avantages à différentes étapes de l’entonnoir de conversion, comme l’a souligné une étude AMA :

Marketing : Notoriété : 29 %Marketing : Conversion pour créer des ventes suspectes : 39 %Ventes : Engagement direct à un stade précoce : 32 %Ventes : éducation, engagement : 39 %

Comme vous pouvez le voir, le chat en direct est également utile pour l’engagement après-vente en améliorant votre support client. Les clients n’achètent plus de produits. Au lieu de cela, ils recherchent une expérience qui ne serait pas complète sans un accompagnement personnalisé et un service après-vente. L’ajout de cette dernière étape à votre entonnoir peut aider à transformer les clients en fans fidèles. Vous pouvez également mettre en œuvre des programmes de fidélité, tels que des remises et des programmes de parrainage, pour récompenser les clients fidèles et également stimuler votre stratégie d’acquisition de clients.

