Tout ce que vous devez savoir sur MSI 2021

Il est enfin temps pour notre premier grand événement international de League of Legends de 2021 alors que le Mid-Season Invitational (MSI) commence.

Cela semble être un âge depuis notre dernier événement international, et l’absence de l’événement MSI 2020 n’a pas été oubliée. Maintenant, en 2021, nous avons un MSI, et il est sur LAN, et nous ne pourrions pas être plus heureux. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations dont vous avez besoin sur MSI 2021.

Où puis-je regarder MSI 2021?

Comme toujours, le meilleur pari est lolesports.com. Vous pouvez regarder sur une variété de plates-formes à travers cela et voir les statistiques en direct pendant les matchs. Ou si vous voulez que ce soit encore plus facile, vous pouvez simplement vous diriger vers le flux officiel de Riot Games Twitch.

Quand commence MSI 2021?

Le MSI 2021 débutera le jeudi 6 mai. Dès sa publication, la Grande Finale doit avoir lieu le 22 mai.

Étant donné que l’événement est un événement international organisé pendant la pandémie, il y a un écart important entre la fin de la plupart des saisons régulières et l’événement. Cela a également été prolongé par le début plus tardif et la durée plus longue du Spring Split de certaines ligues.

Quelles équipes seront au MSI?

Douze équipes au total participeront au MSI cette année, chacune remportant sa ligue régionale. Ils sont divisés en quatre groupes, qui se divisent en trois groupes, une équipe de chaque groupe faisant partie d’un groupe.

Piscine un:

Chine: à déterminer (18 avril) Corée: DWG KIA Europe: MAD Lions

Piscine deux:

Amérique du Nord: Cloud9 PCS: à déterminer (18 avril) Vietnam: à déterminer (18 avril)

Piscine trois:

CEI: à déterminer Amérique latine: Infinity Esports Turquie: à déterminer

Poule quatre:

Brésil: à déterminer Japon: DetonatioN FocusMe Océanie: PentanetGG

Les groupes susmentionnés pour la phase de groupes sont les suivants:

Groupe A:

LPL Spring Champion (TBD) VCS Spring Champion (TBD) LCL Spring Champion (TBD) Pentanet.GG

Groupe B:

MAD Lions PCS Spring Champion (TBD) TCL Winter Champion (TBD) CBLOL Split 1 Champion (TBD)

Groupe C:

DAMWON Gaming KIA Cloud9 Infinity Esports DetonatioN FocusMe

Quel est le format MSI?

Cette année, MSI présentera trois groupes de quatre équipes. Les régions ont été placées dans des pools, puis divisées. Auparavant, les régions les moins bien classées devaient se battre lors des phases de play-in. Pour 2021, et avec le risque de COVID-19 toujours imminent, Riot Games a choisi de placer tout le monde directement dans la phase de groupes.

Ci-dessous, vous verrez comment les règles se dérouleront à travers les trois étapes, en commençant par groupes, avant de vous diriger vers la nouvelle étape «Rumble». Fondamentalement, venez en premier ou en deuxième et avancé, les six équipes restantes joueront ensuite dans un événement à élimination directe plus petit, les quatre premiers progressant.

Information sur l’événement

Lieu: Centre sportif Laugardalshöll, Récompense de Reykjavik: à déterminer

Étape 1 (Groupes)

Les équipes sont tirées au sort en trois groupes sur la base du classement des matchs à double ronde.

Étape 2 (Rumble)

Les matchs en double ronde sont les meilleurs des un

Étape 3 (KO)

Les matchs à élimination simple sont les meilleurs des cinq

Qui est le favori pour gagner le MSI 2021?

Il sera juste de supposer que la Chine ou la Corée seront les favorites. L’Amérique du Nord se sentira bien après la qualification de Cloud9, tandis que l’Europe a envoyé les MAD Lions affamés. Pour le reste, la Turquie et le Vietnam valent toujours le coup d’œil, bien que la probabilité que quelqu’un en dehors des quatre premières régions remporte le titre soit peu probable.

Une tache mondiale supplémentaire à gagner

MSI 2021 ajoute une nouvelle couche d’importance à l’événement de mi-saison. Cette année, le vainqueur du MSI se verra attribuer une place supplémentaire aux Mondiaux 2021. Donc, si la Chine gagnait l’événement, la région dans son ensemble gagnerait un autre créneau, ce qui suffit à semer la peur dans de nombreuses autres régions.