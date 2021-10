Tout ce que vous devez savoir sur Warzone Pacific

Warzone déménage de Verdansk à Caldera, voici tout ce que vous devez savoir.

Après la sortie de Call of Duty: Vanguard, Warzone changera pour toujours. De Verdansk au Pacifique, Warzone déplacera les joueurs vers une nouvelle carte appelée Caldera. Caldera compte plus de 200 points d’intérêt et verra Warzone renommé en Warzone Pacific.

Zone de guerre du Pacifique

La nouvelle carte Warzone Pacific sera construite sur la même technologie que COD: Vanguard, permettant une intégration transparente entre les deux titres. À peu près de la taille de Verdansk, Caldera offrira le même gameplay rapide avec de nouveaux véhicules tels que des avions et de nouvelles armes telles que des canons antiaériens pour éliminer les combats aériens.

La date de sortie fixée pour Warzone Pacific est le 2 décembre. Cependant, les joueurs de Vanguard bénéficieront d’un accès anticipé de 24 heures à la nouvelle carte de Caldera, permettant à la communauté Vanguard de prendre une longueur d’avance sur les joueurs occasionnels de Warzone. Toutes les armes de Modern Warfare et Black Ops Cold War resteront dans Warzone, permettant plus de 150 armes utilisables. Parallèlement à cela, les skins de véhicules MW et BOCW seront utilisables dans les listes de lecture Battle Royale et Rebirth Island.