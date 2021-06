Tout ce que vous devez savoir sur Windows 11 : date de sortie et nouvelles fonctionnalités | La technologie

Le lancement de Windows 11 est imminent et comme la présentation est dans quelques jours, nous allons vous dire tout ce que nous savons sur le nouveau système d’exploitation Microsoft.

Chaque semaine qui passe, nous nous rapprochons de connaître le renouvellement du système d’exploitation de Microsoft. Windows 11 est sur toutes les lèvres depuis longtemps, et les nouvelles qui accompagneront cette version sont encore presque un mystère. Un lifting devrait atteindre des niveaux et des améliorations sans précédent des performances et des fonctionnalités.

La date de sortie de Windows 11 est fixée au 24 juin, c’est-à-dire jeudi de la semaine prochaine nous serions devant la présentation de ce nouveau système d’exploitation. L’heure n’a pas encore été fixée, mais le plus sûr est qu’au fil des jours, Microsoft lancera un avis via ses réseaux sociaux dans lequel ils indiqueront l’heure exacte de la présentation.

Après avoir clarifié tout ce qui concerne la présentation, nous devons parler de ce que nous savons de Windows 11. Nous prévoyons que ce n’est pas grand-chose et que l’information n’est pas encore confirmée, car ceux de Redmond conservent toutes les informations liées à cela dans un endroit sûr nouveau système d’exploitation.

Windows 11 arriverait avec un changement de conception notable, la nouvelle version de Windows supprimerait de nombreux éléments caractéristiques de l’esthétique de Microsoft et miserait sur le minimalisme. Le design serait convergent et rassemblerait l’expérience entre les différentes équipes Microsoft.

Dans l’attente du 24 juin, j’espère que vous nous rejoindrez ! #MicrosoftEvent https://t.co/bDONj8sPL4 pic.twitter.com/551P6wLY9z – Panos Panay (@panos_panay) 2 juin 2021

Les widgets viendraient à Windows, ces éléments visuels et très utiles pour contrôler tout ce qui se passe sur les ordinateurs feraient une apparition dans Windows 11. L’interface permettrait également plus de personnalisation aux utilisateurs. Les fonctions intelligentes seraient également améliorées et il serait possible de parler à l’ordinateur pour qu’il retranscrive le texte.

L’intégration des différents gestes au sein de Windows serait améliorée et ils seraient plus confortables à utiliser dans les systèmes à écrans tactiles. Les icônes héritées de Windows XP disparaîtraient et sa refonte ferait très penser au MacBook. Quant au prix de Windows 11, cette nouvelle version du système d’exploitation arriverait avec un prix similaire à celui de Windows 10.

Nouvel ordinateur portable dans la gamme Surface avec des améliorations continues de la conception et du matériel. Il est livré avec un écran de 13,5 et 15 pouces, des processeurs Intel Core de 11e génération et AMD Ryzen et jusqu’à 19 heures d’autonomie.

Les utilisateurs d’un ordinateur Windows 10 devraient recevoir une mise à jour gratuite lors de la sortie de Windows 11, il est donc logique de mettre à jour dès que possible vers cette version du système d’exploitation Microsoft. Pour le moment, ce sont toutes les données que nous connaissons sur Windows 11, le jour du lancement, nous serons en attente afin que nous puissions vous informer de première main des nouvelles que Microsoft a préparées.