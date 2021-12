Tout ce que vous n’avez pas vu à la télévision aux People’s Choice Awards 2021

Oh quelle nuit!

Les People’s Choice Awards 2021 regorgeaient de moments incontournables avec vos stars préférées, y compris l’hôte Kenan Thompson, ainsi que les lauréats Halle Berry, Dwayne The Rock Johnson, Kim Kardashian et Christina Aguilera. Mais qu’en est-il de tout ce qui s’est passé lorsque les caméras n’étaient pas allumées ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, car E! News vous couvre de tous les moments hors écran que vous avez peut-être manqués à la maison. Des échanges de célébrités aux moments dignes de LOL, nous avons tous les scoops des coulisses.

Voici un laissez-passer exclusif pour les coulisses des People’s Choice Awards 2021…

20 h 08 HNE : Charli D’Amelio et pote Avani Gregg détendez-vous dans les coulisses du studio de portrait tout comme Jojo siwa sort après s’être fait prendre en photo.

20h09 : Vendre des Sunset Christine Quinn est escortée par le studio de portrait dans les coulisses alors qu’elle l’entend dire: « Oh oui, faisons ça, mignon! »

20h15 : Bachelor Nation s’unit ! Joe aimable et fiancée Serena Pitt saluer Katie Thurston et petit ami Jean Hersey sur le tapis rouge.

20h30: Stars du sexe/de la vie (et couple IRL !) Adam Démos et Sarah chahi prenez des collations et de l’eau dans les coulisses.