Tout ce que vous ne devriez pas faire sur les réseaux sociaux est ici

Les réseaux sociaux Ils sont un point de rencontre qui nous accompagne depuis près de 15 ans. Son explosion et sa popularité en font l’un des plus courants. Mais l’utilisation des réseaux sociaux nécessite des directives visant à notre sécurité, et aussi à fournir un contenu de qualité. Nous vous donnons les meilleurs conseils pour bien vous entendre sur les réseaux sociaux.

Réseaux sociaux : cela ne se fait pas

Pour que votre parcours dans les réseaux sociaux profite d’une bonne santé, évitez tout ce dont nous parlons ci-dessous.

Ne dis pas tout

Il y a des gens qui racontent leur vie sur les réseaux sociaux en disant tout ce qu’ils font. Être fait par une personne célèbre peut avoir ses remerciements, mais vous n’obtiendrez probablement pas le même impact si vous le faites. Fournissez du contenu précieux, n’annoncez pas que, sans plus, vous allez promener le chien.

Pour un peu avec les selfies

Il existe des profils dans lesquels les seules photos sont des selfies. D’accord, c’est bien, mais si vos abonnés ne voient que des photos de vous, ils penseront que vous avez des tendances narcissiques. Profitez de ne pas trop vous concentrer avec la caméra frontale et donner la canne à l’arrière, qu’il y a des situations et des paysages qui valent la peine d’être capturés.

Modérez votre langue

Dans les réseaux, nous sautons généralement au premier échange et nous avons du sang latin. Ce n’est pas la peine d’aller au chiffon, alors, un verrouillage dans le temps c’est toujours la meilleure défense. Et si vous allez répondre à l’insulte, faites-le avec grâce et humour.

Photos de vacances, toujours de chez vous

Et cette manie de toujours dire où l’on est ? Que tu accroches ton photos de Londres quand on habite à Saragosse Ce n’est pas une bonne idée. Vous dites à tout le monde que vous n’êtes pas à la maison. Un moyen gratuit de trouver votre maison à l’envers à votre retour. Ne donnez pas d’indices.

Si vous êtes, vous êtes

Il n’y a rien de plus triste qu’un profil dans les réseaux sociaux dont la dernière mise à jour date de l’année 2012. Puisque vous l’êtes, essayez de télécharger du contenuSinon, il est préférable de fermer le compte.

Soyez prudent avec les enfants

Même si vos enfants sont les plus beaux du monde et que vous êtes leur maman ou leur papa. Avez-vous leur autorisation pour partager les photos ? Pensez que dans quelques années il y aura une trace dans les réseaux de votre fils montrant son cul, déguisé en lion ou avec son museau plein de tomate. Auriez-vous aimé que vos parents l’aient fait à l’époque si ces réseaux avaient existé ? Non? Eh bien avec vos enfants moins. Et ne disons pas avec ceux des autres.

Accrochez des exploits stupides

Course automobile, conduite avec la cubata en main, harceler quelqu’un ou le harceler. C’est du pur bon sens, mais en 2021, nombreux sont ceux qui ne l’ont pas compris.

Et un dernier conseil, donner de l’importance à ce qui l’a, puisque la vie est bien plus qu’un réseau social.