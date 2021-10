Tout ce que vous voulez, à un prix

Les aspirateurs robotiques s’améliorent beaucoup. Roborock les construit depuis un certain temps maintenant, et ses options haut de gamme sont sans doute les meilleures du secteur. Récemment, nous avons examiné le Roborock S6 MaxV et l’avons adoré. Mais il y a un pas en avant par rapport à ce modèle. Il existe un aspirateur robotique encore plus cher et encore meilleur : le Roborock S7+.

Comme mentionné, le Roborock S7+ n’est pas bon marché. Alors que le modèle non-plus coûte déjà 650 $, le S7+ augmente le prix à 950 $. Le Roborock S7+ vaut-il l’argent ? Ou devriez-vous économiser de l’argent pour un aspirateur robotique plus modeste ? J’ai utilisé le Roborock S7+ pour le savoir.

Test du Roborock S7+ : Conception

Si vous avez déjà vu un aspirateur robotique, la conception globale du Roborock S7+ ne vous surprendra pas. L’aspirateur est rond et mesure environ 13,8 pouces de large et 3,8 pouces de haut. Il est un peu plus grand que certains autres aspirateurs robotiques, mais toujours pas trop grand.

Le Roborock S7+ est disponible en noir et blanc, et les deux ont l’air décents. Nous examinons le modèle blanc, qui a l’air bien, cependant, j’aurais préféré le modèle noir étant donné qu’il aurait semblé un peu plus subtil.

Sur le dessus de l’appareil, vous aurez trois boutons. Il y a un bouton Dock, qui ramène l’aspirateur au dock; un bouton d’alimentation, qui peut être enfoncé une fois pour nettoyer, ou maintenu enfoncé pour allumer ou éteindre l’appareil ; et un bouton de nettoyage des taches. C’est assez simple, cependant, en général, j’ai utilisé les commandes dans l’application plutôt que sur l’appareil lui-même.

Ensuite, il y a le quai. Avec le Roborock S7+, vous obtiendrez la station d’accueil à vide automatique de Roborock. Il a un grand bac à poussière et peut stocker beaucoup plus de poussière que l’aspirateur lui-même. Lorsque l’aspirateur retourne à la station d’accueil, il aspire la poussière de l’intérieur de l’aspirateur et la récupère jusqu’à ce que vous la vidiez. Pendant la période d’examen, je n’ai pas eu à vider le quai une seule fois. En règle générale, il devrait durer au moins quelques semaines ou plus d’utilisation. C’est agréable à obtenir, mais peut-être pas nécessaire pour certains, d’autant plus qu’il ajoute 300 $ au prix de l’aspirateur. Il est également assez grand, vous devrez donc lui trouver un bon endroit dans votre maison.

L’aspirateur a quelques accessoires et composants différents que vous retirerez de temps en temps. Bien sûr, il y a le bac à poussière, qui se trouve sous une trappe à l’arrière de l’aspirateur et qui est facile à faire. Il y a aussi un réservoir d’eau pour la fonction de vadrouille et le tampon de vadrouille lui-même. Contrairement aux autres aspirateurs robotiques, le Roborock S7 peut soulever le tampon de vadrouille au besoin, ce qui signifie que vous pouvez le garder attaché à l’aspirateur à tout moment, si vous le souhaitez.

Test du Roborock S7+ : configuration et application

La configuration du Roborock S7+ est assez simple. Vous commencerez par télécharger l’application et vous connecter à votre compte ou en créer un nouveau. Ensuite, sélectionnez le bouton pour ajouter un nouvel appareil, sélectionnez l’aspirateur et suivez les instructions à l’écran. Pendant le processus, vous devrez vous connecter au propre réseau Wi-Fi de votre Robot, qui est la seule partie légèrement compliquée, car il peut parfois ne pas fonctionner. Je n’ai eu aucun problème avec cela cependant.

L’application Roborock est géniale. J’ai deux aspirateurs Roborock, dont un dans mon bureau. Il est facile de basculer entre les deux et d’en ajouter d’autres si nécessaire.

La plupart n’auront qu’un seul aspirateur, et il est facile de modifier les paramètres, de consulter la carte de l’aspirateur, etc. Dans l’application, vous pouvez configurer l’appareil pour nettoyer rapidement une petite zone, en cas de déversement. Ou, réglez-le pour nettoyer une pièce entière. Vous pouvez également définir l’endroit où l’aspirateur doit aspirer et nettoyer, et en cas d’oubli, l’appareil dispose d’une détection automatique de tapis.

Bien que l’application soit bien conçue, vous pouvez vous retrouver à chercher certains paramètres. Cela est dû au fait qu’il est si riche en fonctionnalités. Il existe des paramètres pour programmer le nettoyage, contrôler à distance l’aspirateur, voir votre historique de nettoyage, et plus encore. Et, l’application vous montrera les calendriers de maintenance – afin que vous puissiez savoir exactement quand vous devez remplacer des éléments tels que les brosses, les filtres et la vadrouille.

Test du Roborock S7+ : passer l’aspirateur

En règle générale, j’ai trouvé que le Roborock S7+ offrait d’excellentes performances d’aspiration. L’appareil utilise LiDAR pour la cartographie et il cartographiera votre zone lors du premier nettoyage. Après cela, il peut utiliser la carte pour déterminer le meilleur itinéraire pour le nettoyage. Cela implique généralement de nettoyer les bords d’une pièce, puis de travailler selon un modèle pour nettoyer l’intérieur. Intelligent.

Le vide semblait également faire attention aux obstacles. Il ralentit à l’approche d’un obstacle, puis le touche doucement et recule. Cela signifie qu’il ne déplacera pas vraiment les choses comme les tabourets et autres meubles légers. Cela dit, si vous avez quelque chose de fragile sur un meuble comme une table de bout, par exemple, vous devez définir une « zone interdite » dans l’application pour éviter que l’aspirateur ne touche même ce meuble.

L’appareil a pu facilement détecter la quasi-totalité d’un désastre de cuisson simulé, qui comprenait de la farine et du sucre partout sur le sol. Il restait quelques restes, mais l’appareil les a récupérés au deuxième coup. Les accessoires comme la brosse étaient également assez faciles à enlever pour nettoyer les cheveux, qui s’enrouleraient autour de la brosse.

Test du Roborock S7+ : la vadrouille

La fonction de nettoyage du Roborock S7 est bien plus pratique que les autres aspirateurs robotiques. Sur le Roborock S6 MaxV, le tampon de vadrouille doit être installé ou retiré selon que vous souhaitez ou non passer la vadrouille. Sur le S7+, il peut s’élever ou s’abaisser automatiquement pour essuyer ou non, ce qui signifie que vous devez beaucoup moins interagir avec lui. C’est super utile.

L’aspirateur est capable d’éponger et d’aspirer en même temps, et il fonctionne parfaitement lors de l’essuyage. Dans l’application, vous pouvez choisir entre la vadrouille standard ou la vadrouille profonde, ce qui implique que le vide se déplace dans une formation plus serrée et nettoie une zone deux fois. Cependant, vous ne pouvez pas passer l’aspirateur dans ce mode.

Roborock dit que l’appareil utilise la technologie Sonic Mopping pour nettoyer les sols entre 1 650 et 3 000 fois par minute. C’est plus rapide que la plupart des concurrents, et bien qu’il soit difficile de dire l’effet exact de celui-ci, l’appareil était en effet excellent pour nettoyer.

Roborock dit que vous devriez passer le tampon de vadrouille sous l’eau avant de passer la vadrouille. Cela garantit qu’il est humide lorsque vous commencez à nettoyer. Je voulais laisser l’appareil se nettoyer tout seul pendant que je travaillais, alors je ne l’ai pas fait. J’ai constaté que la vadrouille n’était pas mouillée au début du processus de nettoyage, elle n’a donc pas nettoyé efficacement quelques pieds de nettoyage. Après cela, cependant, il avait coulé suffisamment d’eau sur le tampon de vadrouille pour bien nettoyer. En fin de compte, il peut nettoyer un peu plus rapidement si vous mouillez le tampon, mais si vous ne le faites pas, il devrait quand même bien faire le travail.

En fin de compte, j’ai trouvé que le Roborock S7+ était assez bon pour nettoyer au quotidien. Cependant, il ne supportera pas les nettoyages très volumineux ou très collants. Vous devriez toujours les nettoyer vous-même.

Conclusion

Le Roborock S7+ est un excellent aspirateur robotique. Il est facilement assez puissant pour la grande majorité des tâches de nettoyage de base. Et il est facile à intégrer dans votre routine de nettoyage, grâce aux fonctions de planification. Grâce au tampon de vadrouille surélevé, il nécessite moins d’interaction humaine que la plupart des autres aspirateurs robotiques, ce qui est très utile.

La compétition

Cela vaut la peine d’envisager le Roborock S7 au lieu du S7+. Le S7 est livré avec une station de chargement qui n’a pas de bac à poussière, vous devrez donc vider le bac à poussière dans l’aspirateur lui-même beaucoup plus fréquemment. Mais le compromis est que vous économiserez 300 $. Cela dit, si vous pouvez vous permettre l’argent supplémentaire, le bac à poussière externe est absolument pratique.

En fin de compte, si vous voulez un aspirateur et un aspirateur tout-en-un, les Roborock S7 et S7+ sont les meilleurs. Si vous n’avez pas besoin de passer la serpillière, cependant, cela vaut la peine d’envisager le Roborock S4, qui offre toujours une excellente fonctionnalité d’aspiration.

Dois-je acheter le Roborock S7+ ?

Oui. Si vous pouvez vous permettre de dépenser autant d’argent pour un aspirateur robotique, le Roborock S7+ est l’un des meilleurs du marché.

