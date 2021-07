Tout ce que vous voulez savoir

Le piercing smiley est le piercing du frein de la lèvre supérieure, un type de piercing connu pour être très dangereux et douloureux lors de l’exécution.

Si vous avez choisi d’avoir un piercing smiley vous savez probablement que vos lèvres seront le centre d’attention, arborant un bijou qui traverse le frein de la lèvre supérieur et devient visible à chaque fois que vous souriez. En ce moment, il est très important de porter des dents blanches et lèvres impeccables, doux et souple. Et maintenant, regardez ce gommage maison que vous pouvez réaliser en quelques minutes avec des ingrédients que vous avez sûrement chez vous !

Face à face avec le piercing smiley

Certains l’appellent Piercing Smiley, tandis que d’autres utilisent le nom piercing au frein pour le définir. Il s’agit d’un piercing très particulier et recherché, celui du frein de la lèvre supérieure. Si vous continuez à lire, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir sur le piercing smiley et vous pouvez décider si vous le devenez en toute connaissance de cause.

Le piercing smiley est à la mode, c’est indéniable ! Depuis plusieurs années, il est devenu l’un des piercings les plus aimés et les plus extrêmes. Son nom vient du moment où il devient visible, c’est-à-dire en souriant. Lorsque vous ne souriez pas, le piercing est caché et non visible. Beaucoup de gens qui veulent se faire un piercing smiley ne veulent pas le faire parce qu’ils pensent que c’est très douloureux, aussi à cause de la délicatesse de la zone impliquée, le frein de la lèvre supérieure.

On veut vous rassurer, le piercing smiley c’est douloureux, mais pas aussi douloureux qu’un piercing génital, nombril ou mamelon. Le frein de la lèvre supérieure est extrêmement amende. Cela signifie qu’il faut très peu de temps pour le percer et qu’il ressent également moins de douleur que dans d’autres piercings plus élaborés ou complexes. Dans le frein pas beaucoup de capillaires ou de terminaisons nerveuses– Vous ressentirez un inconfort comme celui que vous ressentez lorsque vous vous faites percer les lobes des oreilles ! Vous êtes déjà plus à l’aise, non ? Mais rappelez-vous que, contrairement à un piercing au lobe de l’oreille, un piercing smiley guérit en un temps qui va de 2 à 8 semaines. Et vous avez besoin de beaucoup plus de soins et d’attention pour éviter l’infection et le rejet.

Trois choses à savoir avant de faire un piercing smiley

La première chose que vous ne pouvez pas savoir si vous voulez utiliser un piercing pour le faire, c’est le prix. Habituellement, le prix varie entre 50 et 80 euros et mieux vaut se méfier des prix trop bas, risquer soi-même, sa santé et les normes d’hygiène du studio. Un prix trop bas signifie un perceur inexpérimenté, un studio impur ou non autorisé. Votre santé et votre bien-être sont en jeu, le risque en vaut-il la peine ? Aussi parce qu’il est bon de se rappeler que les dommages et les conséquences d’une infection ou d’un rejet peuvent être différents et même graves.

Pendant la période de cicatrisation, en attendant que le trou guérisse, vous devez prendre soin de votre hygiène bucco-dentaire, en utilisant toujours un bain de bouche après les repas. La première semaine c’est une bonne habitude d’éviter les aliments très pâteux qui pourraient être difficiles à éliminer, provoquant des infections très douloureuses ! Enfin, il ne faut pas sous-estimer le bijou à appliquer : il doit être choisi d’excellente qualité en or, argent, titane chirurgical ou, alternativement, en acier chirurgical. L’un des modèles de bijoux les plus utilisés pour le piercing smiley est une bague ou une canne, ou certaines boules voyantes, qui ont hâte de se montrer dès que vous souriez, mais les étoiles sont aussi très populaires.

Le piercing smiley c’est pourtant un choix dont il est difficile de revenir en arrière. Au lieu de risquer des regrets, essayez quelques morceaux de faux fer que vous pouvez trouver sur amazon, juste un envoi rapide pour comprendre s’il s’agit d’une mode passagère ou si ce sera le coup de foudre avec votre bijou. Si l’idée d’un piercing aux lèvres vous excite mais que vous pensez que le piercing smiley ne vous convient pas, découvrez également tous les autres types de piercings qui affectent la lèvre supérieure ou inférieure et les fameux piercings multiples qui imitent les morsures de certains animaux dangereux, comme la fameuse morsure de Araignée, la morsure de serpent ou la morsure de requin et qui ont fière allure avec des bijoux en boule, des boules, des barbillons, anneaux petites, grandes bagues et toutes les autres formes que votre style et votre fantaisie suggèrent !

Après avoir fait un piercing smiley, votre bouche sera au centre de l’attention : décorez-la de maquillage pour un effet vraiment bluffant !

Quelques considérations importantes sur le Smiley Piercing : pourquoi ne vous convient-il pas ?

Si vous souhaitez vous faire percer mais n’êtes pas convaincu car vous craignez qu’il soit trop visible, le piercing smiley ça pourrait être pour toi. Il est beaucoup moins visible que d’autres, comme le sourcil, ou la lèvre ou le nez. Notre conseil est toujours de faire une simulation en obtenant un bijou faux dans amazon, un faux piercing smiley pour voir à quoi il ressemblerait et faire les tests nécessaires devant le miroir. Vous le commandez, profitez de la livraison gratuite et le recevez directement chez vous. Portez-le pendant quelques jours et familiarisez-vous avec votre nouveau look. Ce n’est qu’après une courte période, si vous l’aimez vraiment, contactez votre perforateur pour en avoir un vrai.

Lorsque vous choisissez un perceur pour faire un piercing, optez toujours pour des studios autorisés et sûrs qui fonctionnent de manière sûre et propre, même si vous souhaitez faire un trou dans votre oreille. Même en prêtant attention à ces aspects, le risque d’un imprévu est toujours au coin de la rue. Le perceur expérimenté évaluera d’abord si ta bouche convient pour ce piercing. Dans certains cas, beaucoup d’hommes ou de femmes ont un frein de la lèvre supérieure peu prononcé et, par conséquent, il ne peut pas être percé ou il est même particulièrement étroit, ce qui rendrait l’insertion du bijou très difficile.

