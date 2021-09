Tout ce que vous vouliez savoir sur Cheikh Haibatullah Akhundzada

in

Haibatullah Akhundzada appartient au clan Noorzai, qui est considéré comme la tribu la plus puissante parmi les Pachtounes.

Vendredi, les talibans devraient former et annoncer un gouvernement inclusif qui sera dirigé par le chef suprême du groupe, Haibatullah Akhundzada, et il sera accompagné de l’un de ses adjoints, le mollah Abdul Ghani Baradar. Le mollah Abdul Ghani sera responsable de la gouvernance quotidienne de l’Afghanistan.

Qui est Haibatullah Akhundzada ?

Bien qu’il règne en maître et reste à Kandahar, qui est l’épicentre des talibans, il ne commande pas le respect du mollah Omar à tous les cadres des talibans.

Alors qu’il tire son autorité sur les talibans de son précédent record en tant que chef religieux du groupe, suite à la mort du mollah Mansour, il est devenu amir-ul-muminin ou le commandant des fidèles en 2016. Son nom a été proposé par le mollah Omar. fils Mohammed Yaqoob.

Haibatullah Akhundzada appartient au clan Noorzai, qui est considéré comme la tribu la plus puissante parmi les Pachtounes.

Quand a-t-il rejoint les talibans ?

Dans les années 1990. Et son premier rôle majeur au gouvernement était en 1995, lorsque le groupe avait capturé la province de Farah en Afghanistan. Sa responsabilité était de faire tomber le graphique de la criminalité et cela lui a été confié en raison de sa connaissance de la charia et de ses manières austères.

Avant d’être nommé chef du tribunal militaire de la province de Nangarhar sous le précédent régime taliban, il a occupé un poste au tribunal militaire des talibans à Kandahar.

Avant que les forces soutenues par les États-Unis ne renversent les talibans du pouvoir en 2001, il avait atteint le rang de chef adjoint au sein de la Cour suprême du groupe. Et puis pendant l’exil après 2001, Hibatullah Akhundzada est devenu le chef de leur conseil des chefs religieux.

Haibatullah Akhundzada a été nommé député en 2015, par le chef des talibans de l’époque, le mollah Mansour, dans la hiérarchie du groupe.

Il était officiellement l’un des trois députés et le mollah Mansour l’avait désigné comme son successeur dans son testament. Et puis il est devenu le chef suprême des talibans en 2016.

À partir de la mi-2017, il a gagné plus de respect et de contrôle sur les talibans. C’était juste après que son fils de 23 ans a mené une attaque de Fidayeen contre une base militaire afghane située dans la province d’Helmond, dans le sud de l’Afghanistan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.