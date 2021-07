Tout ce que vous vouliez savoir sur les fonds Flexicap

Étant donné que les fonds flexicap sont tenus d’investir au moins 65 % de leur capital en fonds propres, ils entrent dans la catégorie des programmes axés sur les actions en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu à des fins fiscales.

Ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler des fonds Flexicap. Dans cet article, j’ai l’intention de discuter des différents aspects de la catégorie de fonds flexicap et des raisons pour lesquelles il est judicieux pour vous d’investir dans un fonds flexicap.

Contexte historique

Considérant qu’une majorité de fonds communs de placement n’étaient pas fidèles à leur étiquette et investiraient majoritairement en dehors de la sphère à laquelle ils appartenaient, la SEBI a publié une circulaire le 6 octobre 2017 et a prescrit diverses limites pour l’investissement de leur capital afin afin de s’assurer que les divers programmes restent fidèles à leurs étiquettes. La circulaire a également défini l’univers d’investissement pour des catégories plus larges de fonds d’actions de fonds à grande, moyenne et petite capitalisation. En vertu de cette circulaire, pour les Fonds Multicap, SEBI a prescrit une limite de 65% d’investissements de leur capital dans des actions et des produits d’actions.

Lors de l’exécution de cette circulaire, SEBI a observé que les fonds multicap investissaient majoritairement dans des fonds large cap sans se qualifier de fonds large cap qui sont tenus d’investir un minimum de 80% de leur capital dans l’univers large cap des 100 plus grandes entreprises. Afin de supprimer ce biais des fonds multicap à investir majoritairement dans des sociétés à grande capitalisation, SEBI a publié une autre circulaire le 11 septembre 2020 prescrivant un investissement minimum de 25% de leur capital dans des sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation selon la définition posée. par le SEBI dans sa précédente circulaire.

Cette circulaire de SEBI a créé une énorme confusion parmi les investisseurs en fonds communs de placement. Elle s’est également heurtée à la résistance des sociétés de fonds communs de placement parce que cette circulaire a effectivement lié les mains des fonds multicap de deux façons. Premièrement, il a relevé la limite d’investissement minimum à 75 % par rapport à la limite antérieure de 65 % dans les actions et les produits actions. De plus, cela limitait la maniabilité de ces fonds à investir dans différents segments de capitalisation car, en vertu de la nouvelle circulaire, ils étaient tenus d’investir au moins 25 % de leur capital dans des sociétés représentant chacun des trois segments de capitalisation plus larges.

Ainsi, SEBI a introduit une nouvelle catégorie de fonds flexicap le 6 novembre 2020 tout en conservant la catégorie de fonds Multicap. La nouvelle catégorie de fonds flexicap ressemblait exactement à la catégorie de fonds multicap telle qu’elle se présentait avant que SEBI n’impose des limites d’investissement spécifiques aux segments pour les fonds multicap, c’est-à-dire 65% du capital en fonds propres sur une base globale sans aucune restriction sectorielle. La circulaire a également permis aux sociétés de fonds de convertir leurs programmes de fonds multicap existants à la catégorie Flexi Cap.

Pourquoi les fonds Flexicap

Les marchés actions sont très volatils. Il existe une volatilité globale sur le marché ainsi qu’une volatilité dans le segment spécifique de la catégorie de capitalisation. Au cours de la période de phase de correction du marché, l’obligation d’investir une proportion minimale de capital plus faible offre à un régime une opportunité de coussin, car le régime peut réduire son exposition globale au minimum requis. Les catégories telles que les programmes à grande capitalisation sont nécessairement tenues d’investir un minimum de 80 % de leur capital dans des fonds à grande capitalisation à tout moment. En raison de cette rigidité, ces régimes ne peuvent pas ramener leur exposition aux actions en dessous de 80 % et ainsi se protéger contre un ralentissement attendu. Contre cette catégorie de flexicap est tenu d’investir seulement au moins 65% de leur capital sur le marché des actions et est donc vraiment flexible.

De même, pendant la volatilité des différents segments, lorsque le segment spécifique du marché devrait faire relativement mieux ou moins bien que les autres segments, la liberté d’investir dans différentes catégories est une bénédiction pour la catégorie flexicap par rapport à la catégorie moyenne et petite capitalisation où elles sont nécessaires. à investir au minimum 65% de leur capital dans les sociétés de leur catégorie respective.

Parfois, lorsque l’on s’attend à ce que la catégorie des grandes capitalisations fasse mieux que les autres segments, les régimes à moyenne et petite capitalisation ne peuvent pas performer relativement car leurs mains sont liées par l’obligation d’investir un minimum de 65% dans les sociétés de leur propre catégorie. De même, lorsque l’on s’attend à ce que la catégorie des petites ou moyennes capitalisations fasse mieux, les systèmes à grande capitalisation ne peuvent pas profiter de ce potentiel car ils ne peuvent investir qu’un maximum de 20 % dans des sociétés à moyenne et petite capitalisation.

Les régimes Flexicap en tant que catégorie vous permettent de manger le gâteau et de l’avoir aussi. Il s’agit d’une catégorie à feuilles persistantes et a la capacité de vous aider à toujours récolter les bénéfices, que la catégorie des grandes capitalisations soit censée faire mieux ou que la catégorie des moyennes et petites capitalisations ait du potentiel. De plus, en raison de l’exigence inférieure de 65%, la catégorie flexicap a suffisamment d’espace pour les jambes pour investir sur le marché étranger et ainsi fournir une diversification mondiale. ICICI Prudential, qui ne disposait d’aucun régime dans cette catégorie, rejoint le club. Leur nouvelle offre de fonds pour leur fonds flexi cap est ouverte entre le 28 juillet 2021 et le 12 août 2021.

Fiscalité des fonds Flexicap

Étant donné que les fonds flexicap sont tenus d’investir au moins 65 % de leur capital en fonds propres, ils entrent dans la catégorie des programmes axés sur les actions en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu à des fins fiscales. Tout bénéfice réalisé sur investissement dans le flexi cap, dans les 12 mois, est imposé au taux forfaitaire de 15 % quel que soit votre taux de dalle. Si vous conservez vos investissements dans des programmes flexicap pendant plus de 12 mois, votre investissement est considéré comme à long terme et est imposé à un taux forfaitaire de 10 % après l’exemption initiale de Rs 1 lakh. L’exonération initiale de Rs 1 lakh est applicable à tous les gains en capital à long terme réalisés au cours d’une année sur les actions cotées et les programmes axés sur les actions pris ensemble sur lesquels la taxe sur les transactions de sécurité a été payée.

(L’auteur est un expert en fiscalité et en investissement et peut être contacté à jainbalwant@gmail.com)

