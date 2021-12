Tout ce que vous vouliez savoir sur l’évolution de carrière en marketing numérique

Le nouveau paradigme a imprégné tous les aspects de la manière dont une organisation mène ses opérations et gère les relations, des achats aux ventes.

Par Sudhanshu Malik,

L’essor d’Internet et la croissance subséquente du commerce électronique ont forcé les entreprises à penser au-delà du modèle traditionnel et à développer un nouveau paradigme afin de rivaliser efficacement dans un environnement aussi dynamique. Le nouveau paradigme a imprégné tous les aspects de la manière dont une organisation mène ses opérations et gère les relations, des achats aux ventes.

La crise du COVID-19 a entraîné des années de changement dans la façon dont les entreprises de tous les secteurs font des affaires. Les entreprises ont accéléré la numérisation de leurs interactions clients ainsi que de leurs opérations internes.

Les entreprises du monde entier se réconcilient lentement avec la volatilité des affaires

environnement avec les impacts de la pandémie de COVID-19. L’année 2020 a été une année charnière pour la migration numérique, les ventes mondiales de commerce électronique ayant augmenté de 27,6 %. Avec la fermeture des magasins et la santé et la sécurité en jeu, les marques se sont tournées vers les canaux numériques pour répondre même aux besoins les plus élémentaires.

Comment le marketing numérique façonne les entreprises ?

L’importance de la transformation numérique pour les entreprises est aujourd’hui un domaine d’intérêt largement accepté. Afin d’obtenir un résultat optimal, les entreprises intègrent la transformation numérique dans chaque processus métier.

Capacités de soutien aux opérations de marketing numérique :

Connaissance du client: Suivez et analysez le comportement des clients, fournissez rapidement des informations précieuses aux décideurs.Comprendre les clients : Apprenez à bien connaître vos clients en suivant, analysant et interprétant le comportement et les attitudes des clients.Expérience client: Concevez des parcours clients basés sur les informations, intégrez des phases et des fonctions pour offrir une expérience exceptionnelle.Évaluer les KPI et les métriques : Suivez et gérez en permanence les programmes de marketing, adaptez-les en fonction des commentaires.

Segments du marketing numérique

Segmenter le public en groupes ayant des caractéristiques similaires est un excellent moyen de trouver des opportunités, de résoudre des problèmes et de s’assurer que chaque élément de contenu envoyé va aux bons membres du public.

Les segments clés du marketing numérique sont les suivants :

Segmentation démographique: Il segmente votre marché potentiel en fonction de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle et du revenu.Segmentation géographique : Le public cible est segmenté en fonction de l’endroit où il se trouve. Par exemple, vous pouvez segmenter en fonction de leur pays ou de leur code postal.Segmentation psychographique : Il permet de segmenter le marché en fonction des traits de personnalité, des valeurs, des attitudes, des intérêts et des modes de vie des clients.Segmentation de la valeur : Lorsque vous segmentez en fonction de l’évaluation précédente des données transactionnelles pour comprendre les produits achetés par les clients et leur rentabilité pour l’entreprise.

Composant clé du marketing numérique

Le marketing numérique englobe une grande variété de tactiques et de technologies marketing utilisées pour atteindre les consommateurs en ligne. Il permet aux entreprises d’adapter les messages pour atteindre un public spécifique, ce qui permet de commercialiser directement auprès des personnes susceptibles d’être intéressées par leur produit.

Le marketing numérique peut être largement classé en

Optimisation du moteur de recherche: L’objectif principal du référencement est d’amener une entreprise à se classer plus haut dans les résultats de recherche Google, augmentant ainsi le trafic des moteurs de recherche vers le site Web de l’entreprise.Payer avec un clic: Le paiement par clic fait référence aux publicités payantes et aux résultats des moteurs de recherche promus pour augmenter le trafic de recherche vers une entreprise en ligne.Marketing des médias sociaux: Cela inclut tout ce qu’une entreprise fait via les canaux de médias sociaux, mais les spécialistes du marketing doivent aborder le social avec une approche intégrée et stratégique.Marketing de contenu : Le marketing de contenu utilise la narration et le partage d’informations pour accroître la notoriété de la marque dans le but d’inciter les lecteurs à prendre des mesures telles que demander plus d’informations, s’inscrire à une liste de diffusion ou effectuer un achat.Publicité par e-mail: Le marketing par e-mail comprend la création de campagnes convaincantes, ils comprennent également la portée optimale de l’audience et sont qualifiés pour analyser les interactions et les données des clients et prendre des décisions stratégiques.Marketing mobile: Le marketing mobile atteint le public via des messages texte, des médias sociaux, des sites Web, des e-mails et des applications mobiles.Analyse marketing : Les analyses permettent aux spécialistes du marketing d’apprendre ce qui a du succès auprès des consommateurs et d’adapter leurs messages marketing, ce qui signifie qu’ils peuvent démontrer la valeur pour l’entreprise.

Compétences clés pour un marketing numérique réussi

Les spécialistes du marketing numérique ont besoin d’un large éventail de compétences ainsi que de connaissances approfondies et complètes pour définir une stratégie de marketing numérique gagnant-gagnant. Les compétences en marketing numérique peuvent être acquises avec de la patience, du travail acharné et de la détermination. Vous pouvez vous former pour acquérir les compétences uniques nécessaires pour lancer des campagnes de marketing numérique efficaces pour votre marque.

Les principales compétences requises pour une stratégie de marketing numérique réussie sont les suivantes :

Analyse approfondie des données : Il fait référence à l’utilisation de techniques fonctionnelles et de logiciels modernes pour collecter et traiter de vastes collections de données provenant de diverses interactions en ligne de votre marché cible.Grandes compétences en écriture : La rédaction et l’édition sont essentielles pour se connecter avec votre public cible en utilisant des messages pertinents et les convaincre de prendre l’action souhaitée.Compétences SEM : Les stratégies d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) et de marketing pour les moteurs de recherche (SEM) aident à générer du trafic Web. Une meilleure compréhension de celui-ci se traduit par une meilleure exécution de vos stratégies marketing.Compétences d’écoute sociale active : L’écoute sociale aide votre public cible à parler de votre marque, de vos produits et de vos services. Il vous permet de mieux comprendre comment votre marché cible perçoit vos concurrents.Compétences CRM : La gestion de la relation client aide à surveiller et à maximiser l’expérience client. En comprenant leurs interactions, vous pouvez vous connecter avec eux à un niveau personnel pour améliorer votre entreprise.

Conseils de pro pour décrocher un emploi dans le marketing numérique

Que vous soyez un débutant dans le domaine du marketing ou un nouveau passeport universitaire, chaque marque veut quelqu’un qui a déjà quelques années d’expérience. Alors, comment acquérir cette expérience sans avoir réellement un emploi ?

Voici quelques conseils que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer une carrière en marketing numérique :

Connaissances adéquates en marketing numérique : L’étape même consiste à avoir une large compréhension de ce qu’est le marketing numérique et de ses composants clés qui sont essentiels pour définir une stratégie de croissance.Créez votre présence en ligne : Le marketing numérique étant un concept pratique, vous devez vous essayer en créant votre propre site Web.Compréhension approfondie du référencement : Le référencement aide à apprendre à créer des sites Web pour les utilisateurs et les moteurs de recherche afin que vous puissiez appliquer les mêmes concepts pour améliorer vos campagnes Google Ads et Facebook payantes.Gardez un œil sur les dernières tendances : Alors que les tendances de l’industrie continuent de changer, il est crucial de rester à jour sur les dernières tendances commerciales.Connaissances sur l’analyse : Avoir des connaissances en analytique vous aidera à mesurer le succès de vos campagnes marketing.

Croissance de carrière dans le marketing numérique

Il y a une croissance de carrière significative et des rôles majeurs dans le marketing numérique avec un beau package.

Responsable Marketing Digital/Directeur Digital : C’est la position la plus élevée dans le domaine du marketing numérique. Il nécessite 5 à 7 ans d’expérience complète et doit maîtriser le développement marketing en concevant des stratégies qui généreront plus de trafic, entreprendront des campagnes de marketing numérique, apporteront des améliorations au site Web et le mettront à jour régulièrement, etc.

Salaire attendu : 4 à 10 lacs pa

Développeur Web/Concepteur Web : Le développeur/concepteur Web sera responsable de la conception, du codage et de la modification des sites Web pour les rendre attrayants et conviviaux. Une connaissance préalable de JavaScript, JQuery, HTML, CSS et de la programmation Web est requise pour accéder à ce rôle.

Salaire attendu : 3 à 6 lacs pa

Social Media Executive (SME) & Social Media Manager (SEM) : Le responsable/gestionnaire des médias sociaux doit surveiller les dernières tendances des médias sociaux et planifier les stratégies, se coordonner régulièrement avec l’équipe de contenu et l’équipe de service client, créer un contenu ou une vidéo de qualité, etc.

Salaire attendu : 3,5 à 7 lacs pa

Exécutif/expert en référencement : un responsable en référencement est chargé d’obtenir du trafic sur le site Web et d’améliorer le classement Google en s’assurant que le contenu du site Web est convivial pour la recherche, de mener des recherches par mot-clé, de rechercher des outils de référencement, de créer des plans de site et de les soumettre, etc.

Salaire attendu : 3 à 7 lacs pa

Expert PPC/SEM : L’expert PPC/SEM gère les mots-clés PPC, divise les groupes d’annonces, affine les pages de destination, génère des rapports, fournit des suggestions de copies d’annonces et de graphiques, etc.

Salaire attendu : 3 à 5 lacs pa

Marketing de contenu : Un spécialiste du marketing de contenu crée un contenu de haute qualité, bien optimisé avec le référencement, se coordonne avec d’autres équipes et intègre des entrées dans le contenu, suit les tendances du contenu, etc. Il a besoin d’une connaissance irréprochable du sujet et de beaucoup de créativité.

Salaire attendu : 2,5 à 8 lacs pa

Autres rôles : En dehors de ceux-ci, il existe de nombreux autres rôles ou désignations dans le marketing numérique qui dépendent de l’entreprise et de ses besoins.

Certains d’entre eux sont:

Analytics ManagerCRM ManagerEmail Marketing ManagerE-Commerce ManagerDirecteur de compte agence digitale

Les 10 meilleurs outils de marketing numérique

Outre un marketing de contenu efficace et une publication cohérente qui sont les moyens les plus rapides et les plus abordables d’obtenir un retour sur investissement marketing, vous avez besoin d’un moyen de mesurer les gains de trafic, de promouvoir le contenu, de capturer des prospects et de mener des recherches continues sur nos tendances de recherche d’acheteurs.

Voici une liste des meilleurs outils de marketing numérique :

Google AnalyticsBuzzSumoAhrefsHootsuiteSlackHubSpotCanvaMailchimpYoast SEOKWFinder

L’avenir du marketing numérique en Inde

Les entreprises se pressent pour se connecter avec plus de clients en ligne, l’avenir d’une carrière en marketing numérique est plutôt prometteur. Les technologies modernes font évoluer la sphère numérique, telles que l’intelligence artificielle (IA), les assistants personnels numériques et l’essor des médias sociaux modifient la façon dont le marketing numérique se dirige.

Alors que l’automatisation élargit ses horizons dans les aspects du marketing numérique, le besoin d’exécuter ces tâches se fait également sentir. Compte tenu de cela, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont prêtes à payer une somme énorme à des employeurs possédant une excellente expérience et connaissances dans ce domaine.

