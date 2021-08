Tout ce qui a déjà été confirmé sur la Pininfarina Battista | Moteur

in

La Pininfarina Battista est la première hypercar électrique de l’histoire et divers détails la concernant sont déjà connus. C’est ce que l’on sait de ce modèle.

Le Automobili Pininfarina Battista a été l’un des grands protagonistes de la Monterey Car Week, puisqu’il a été le cadre choisi pour la présentation de sa version de production. Fin 2021 les premières unités commenceront à être livrées, mais nous connaissons déjà quelques détails sur cette voiture de sport. C’est ce qui est connu pour l’instant.

C’est la première hypercar électrique au monde et son nom fait référence au fondateur de la société Carrozzeria Pininfarina : Battista Pinin Farina. Seulement 150 unités seront construites et chaque propriétaire pourra personnaliser la sienne avec 128 millions de combinaisons possible, pour que chacun soit unique. D’autre part, des packs optionnels tels que les bijoux d’extérieur ou le Furiosa Carbon Accent peuvent être sélectionnés, caractérisés par la finition noire associée à des nuances de gris mat.

Selon la marque, la fabrication de cette voiture dans des pièces telles que la carrosserie sera réalisée de manière artisanale et les matériaux qui seront utilisés seront du plus haut niveau : fibre de carbone, aluminium forgé poli, cuir durable, Alcantara, etc. Tant mieux pour être à la hauteur d’un segment dont les limites sont floues.

Vitesse de crise cardiaque

Dans tous les cas, le facteur star de la Battista est sa mécanique. Il monte deux moteurs électriques qui, ensemble, sont capables de générer 1 400 kW de puissance, ce qui se traduit par un énorme 1 900 ch. Avec un couple de 2 300 Nm, ce modèle est capable de voler pour atteindre un pas de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde et seulement 12 secondes pour atteindre 300 km / h – la vitesse maximale est limitée à 350 km/h-.

Et le fait est que l’immédiateté de la mécanique électrique lui permet d’afficher une accélération supérieure à celle d’une Formule 1 actuelle. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, car si vous en obtenez un, vous aurez accès gratuitement à certains cours d’adaptation conçus pour ce sport. Cette voiture sont de grands mots et ses créateurs le savent.

Cependant, tout n’est pas puissance et vitesse en ligne droite. Pininfarina a également pris en compte les virages de cette voiture et, bien qu’il ne s’agisse pas d’une machine de course, elle a travaillé pour obtenir les meilleures performances possibles. Ainsi, une grande dose de technologie a été incorporée, parmi lesquelles le système de distribution sélective de paire entre les quatre roues. Ainsi, la meilleure adhérence est obtenue dans n’importe quelle situation sans avoir à sacrifier la vitesse.

Avec cette lettre d’introduction, il n’est pas surprenant que cette hypercar électrique ait été le centre d’attention ces jours-ci. Lors de la Monterey Car Week, il s’est fait pleinement connaître et a également découvert un détail très spécial qui le définira : son son. Et la marque sait que c’est un facteur important dans le plaisir d’une voiture, elle a donc décidé d’en créer une dont la fréquence centrale est 54 Hz, qui est « mathématiquement cohérent avec l’univers ».

Pininfarina Battista Anniversario : encore plus spécial

En plus de cela, une édition spéciale et beaucoup plus limitée de ce modèle a également été présentée : la Pininfarina Battista Anniversario, limitée à seulement 5 unités. Caractérisée par de nouveaux éléments aérodynamiques, des jantes 21″ à écrou unique et un processus de peinture compliqué, cette version sera le point culminant de l’exclusivité dans le cas du constructeur italien.

Il en va de même de cette voiture de sport particulière. Au prix de 2 millions d’euros dans le cas du Battista « normal » et 2,6 millions d’euros Dans la variante Anniversaire, elle tentera à la fin de cette année de révolutionner le segment des hypercars. Sans aucun doute, ce sera un membre particulier au sein de ce groupe des voitures les plus rapides qui peuvent être achetées.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.