Tout ce qui a été annoncé au PlayStation Showcase 2021 – Wolverine, God of War: Ragnarok, plus

Après avoir fait l’impasse sur les salons E3 et Gamescom, Sony a enfin organisé son grand événement vitrine. Considérant que la liste de la société au cours des six prochains mois semblait nue, nous nous attendions à des annonces de taille décente. Le PlayStation Showcase avait non seulement des mises à jour sur des jeux précédemment annoncés comme God of War: Ragnarok, mais il avait également de nouveaux jeux à annoncer. Voici tous les jeux dévoilés lors de l’événement.

Remake des Chevaliers de l’Ancienne République

C’est réel après tout. Le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic arrive sur PS5. Tout ce que nous avons vu était un aperçu de Dark Revan dans toute leur splendeur, ainsi qu’un court clip vocal de Bastila les décrivant. Mais nous savons que ce sera un lancement de console exclusif sur la PS5.

Project EVE obtient une bande-annonce de gameplay

Ce mystérieux jeu d’action coréen a obtenu une vitrine de gameplay, montrant son cadre post-apocalyptique et les mouvements habiles de son héroïne. Aucune date de sortie n’a été donnée.

Date de sortie de Tiny Tina’s Wonderlands

2K a présenté une bande-annonce de gameplay pour le prochain Tiny Tina’s Wonderlands, le spin-off fantastique de Borderlands mettant en vedette le passionné de RPG titulaire. Nous avons eu un aperçu de ce à quoi ressemblera le gameplay, ainsi que du récit de cadrage apparent de la session de jeu de Tiny Tina.

La bande-annonce de Forspoken a des blagues

Une nouvelle bande-annonce pour Forspoken nous donne enfin des détails sur le personnage principal Frey et comment elle est arrivée dans le monde d’Athia. Elle affrontera également une femme mystérieuse dans un combat de boss. De plus, la bande-annonce injecte un peu d’humour dans la propriété pour la première fois.

La bande-annonce de Rainbow Six Extraction montre les opérateurs en action

Une nouvelle bande-annonce pour Rainbow Six Extraction montre à quoi l’équipe Rainbow est confrontée dans le nouveau jeu et donne également un aperçu de ce dont chacun des opérateurs est capable. La bande-annonce confirme également que le jeu arrive en janvier 2022.

Alan Wake Remastered arrive le 5 octobre

Sony a montré une bande-annonce pour Alan Wake Remastered récemment annoncé, montrant Alan en action alors qu’il tente de sauver sa femme. Il sortira dans moins d’un mois sur PS5 et PS4 le 5 octobre.

GTA V et Online arrivent sur PS5 en mars 2022

Nous savions déjà que Grand Theft Auto V arriverait sur PlayStation 5, car c’était l’une des premières choses montrées lors de l’événement de révélation de la console. Cependant, il devait initialement sortir cette année. Selon la bande-annonce présentée lors de cet événement, GTA V et Online ont été repoussés à une date de sortie en mars 2022 sur PS5.

Ghostwire Tokyo revient enfin

Après aucune mise à jour sur le jeu pendant un certain temps, Ghostwire Tokyo obtient enfin une nouvelle bande-annonce qui montre les fantômes qui hantent les rues de la ville. Ghostwire Tokyo utilisera également apparemment plusieurs fonctionnalités sur le contrôleur DualSense, à savoir les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique.

Les Gardiens de la Galaxie reçoivent une bande-annonce

Nous avons eu un aperçu des ennemis que Peter Quill et compagnie affronteront dans le prochain jeu Les Gardiens de la Galaxie d’Eidos Montréal.

Vampire: The Masquerade – La bande-annonce de Bloodhunt montre les clans

Bien que ce ne soit pas exactement le jeu Vampire: The Masquerade que tout le monde espère, le nouveau jeu de bataille royale Bloodhunt montre ses références de vampire avec une bande-annonce de clan qui montre le Toréador, Nosferatu, Brujah et d’autres en action.

La dernière bande-annonce de Deathloop récapitule la lutte de Colt

Nous avons eu une autre bande-annonce pour Deathloop avant son lancement, qui n’a pas montré beaucoup de nouvelles informations mais a récapitulé le principe de base et la détermination du personnage principal de Colt à briser la boucle temporelle dans laquelle il est coincé.

Le mystérieux jeu Tchia se dévoile

Tchia est un magnifique jeu d’aventure insulaire apparemment inspiré par la beauté de la Nouvelle-Calédonie. Il met en vedette un enfant capable de se transformer en différents animaux et joue également un ukulélé.

Uncharted : Legacy of Thieves arrive sur PS5 et PC

Les rumeurs sont vraies : un pack Uncharted qui comprend Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy arrive sur PS5 et PC. La version PS5 devrait être lancée en 2022, et la version PC suivra peu de temps après.

Marvel Wolverine venant d’Insomniac

Insomniac Games, le même studio derrière les titres Spider-Man, crée un autre jeu Marvel. Nous avons vu une bande-annonce pour le prochain jeu Wolverine, qui vient de montrer Logan dans un bar détruit, prêt à se jeter alors que quelqu’un se glisse derrière lui avec un couteau. Il est en développement pour la PS5.

Gran Turismo 7 arrive sur Playstation le 4 mars

Une nouvelle bande-annonce de Gran Turismo 7 a montré la beauté du jeu sur PS5 et a également révélé qu’il sera lancé sur PS5 et PS4 le 4 mars 2022. Le jeu comportera également plusieurs fonctionnalités, notamment des simulations de changement d’heure et de temps. , et le retour de l’éditeur de livrée.

Spider-Man 2 arrive en 2023, et Venom vient avec

Insomniac travaille sur plusieurs projets Marvel, semble-t-il, car nous avons vu une bande-annonce pour le prochain jeu de la série, simplement appelé Spider-Man 2. Miles et Peter se battent enfin côte à côte, et il semble qu’ils vont les deux doivent s’entraider, car le méchant montré dans la bande-annonce n’est autre que Venom.

God of War : Ragnarok enfin révélé

Enfin, nous avons enfin eu un aperçu du nouveau titre God of War, officiellement appelé Ragnarok. Un Atreus en pleine croissance tente de convaincre son père qu’ils doivent partir en guerre contre les dieux nordiques. Les joueurs pourront visiter les neuf royaumes dans cette nouvelle aventure.

La fin est proche

