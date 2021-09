Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Amazon de l’automne 2021

Aujourd’hui, c’était l’événement Amazon Automne 2021! Comme pour la plupart des autres lancements de matériel de la société, nous avons vu de nombreux nouveaux produits pour la maison intelligente. Nous avons également vu quelques mises à jour des différents services d’Amazon et quelques autres surprises intéressantes.

Ci-dessous, nous avons rassemblé tout ce qui a été annoncé lors de l’événement. La plupart des produits sont disponibles en précommande dès maintenant ou le seront avant le début de la saison des achats des Fêtes, alors préparez vos portefeuilles !

Thermostat intelligent Amazon

Amazon s’attaque enfin au marché des thermostats intelligents en créant un appareil très simple alimenté par Alexa. Amazon dit que cela fonctionnera dans la plupart des maisons avec un câblage existant. Il ajuste automatiquement la température en déterminant si vous êtes à la maison ou en déplacement et vous pouvez la contrôler avec votre voix. Vous pouvez également augmenter ou baisser manuellement la température, comme on peut s’y attendre.

Le thermostat intelligent d’Amazon ne coûtera que 59,99 $, soit environ la moitié du prix de ses concurrents de renom. La société n’a pas annoncé les détails de disponibilité.

Spectacle d’écho 15

Le dernier Echo Show annoncé lors de l’événement Amazon est très différent des autres. Au lieu d’être un appareil autonome posé sur un comptoir, vous le montez sur un mur comme un cadre photo (bien que vous puissiez également le poser sur un comptoir avec une base si vous le souhaitez). En raison de son nouveau facteur de forme d’affichage de 15,6 pouces, il dispose d’un logiciel légèrement différent et d’une disposition visuelle différente.

En dehors du facteur de forme et du logiciel uniques, il fait tout ce que vous attendez d’un affichage intelligent, y compris les commandes vocales Alexa. Il finira également par prendre en charge Sling TV, bien que cela s’applique également à d’autres appareils Echo Show.

L’Echo Show 15 vous coûtera 249,99 $ et sera disponible plus tard cette année.

Amazon Glow

Ce nouvel appareil lancé lors de l’événement Amazon combine appels vidéo et activités. C’est comme un smartphone enfermé dans un petit projecteur qui permet aux enfants d’interagir réellement avec la famille, les amis, les enseignants, etc. La projection est tactile afin que les enfants puissent jouer à des jeux, résoudre des énigmes et effectuer d’autres activités avec la personne avec qui ils communiquent. .

Mattel, Hasbro et Disney sont partenaires d’Amazon Glow. Amazon travaille également au développement d’autres partenariats avec des développeurs indépendants afin qu’ils puissent créer leurs propres applications.

L’appareil dispose d’un écran LCD de 8 pouces et a à peu près la hauteur d’une boîte de céréales.

Amazon Glow coûtera 249,99 $. Pour en obtenir un, vous devez demander un accès anticipé, afin que tout le monde n’en obtienne pas. Lorsqu’il sera lancé pour les acheteurs généraux, il sera légèrement plus cher à 299,99 $.

Vue halo d’Amazon

Le Halo Band original n’est qu’un bracelet intelligent inerte sans affichage. Amazon va maintenant juste après Fitbit et d’autres fabricants de bracelets intelligents avec Halo View. Le nouveau bracelet intelligent a un écran AMOLED en couleur et ressemble beaucoup à un Fitbit.

Comme on pouvait s’y attendre, Halo View s’intègre au service d’abonnement Halo. Il suit votre état de santé général et vous donne des informations sur ce que vous pouvez faire pour être en meilleure santé.

Le prix de 79,99 $ de Halo View comprend une année gratuite complète du service Halo (normalement 3,99 $ par mois). Cela inclut les toutes nouvelles fonctionnalités Halo Fitness et Halo Nutrition, qui sont intégrées à Halo.

Sonnerie Alarme Pro

Pourquoi avons-nous besoin d’un routeur Wi-Fi et d’une station de base pour système de sécurité intelligent ? Pourquoi ne pas faire en sorte que les appareils fassent double emploi ? C’est ce que fait Ring Alarm Pro. C’est un routeur Wi-Fi maillé qui est également une station de base de sécurité. Vous obtenez la station de base et divers modules complémentaires dans différents packages. Vous pouvez ensuite ajouter des nœuds maillés au système pour avoir un Internet maillé dans votre maison sans avoir besoin d’acheter un nouveau système de base.

Le forfait Ring Alarm Pro de base coûte 249,99 $, avec des forfaits plus chers également disponibles. Les précommandes ouvrent aujourd’hui pour un lancement le 3 novembre.

Sonnette vidéo clignotante

Comme d’habitude, Amazon réduit considérablement la concurrence avec la sonnette vidéo à partir de 49,99 $. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant pour une sortie générale le 21 octobre.

Blink Floodlight Camera et support de panneau solaire

Il s’agit essentiellement d’un support qui contient la caméra extérieure Blink existante. Il a des projecteurs de chaque côté pour permettre une meilleure vision la nuit.

Vous pouvez acheter un ensemble comprenant le support de projecteur et un Blink Outdoor pour 139,99 $. Si vous possédez déjà un Blink Outdoor, vous pouvez acheter le support de caméra Floodlight seul pour 39,99 $.

De plus, vous pouvez ajouter un support de panneau solaire qui utilisera la puissance du soleil pour donner du jus à l’ensemble du système. Un Blink Outdoor avec le support de panneau solaire (mais pas le support de projecteur) coûtera 129,99 $.

Astro

Il s’agit du robot autonome d’Amazon. Il s’agit essentiellement d’un écran Echo Show écrasé avec un aspirateur robot (bien qu’il ne s’agisse pas en fait d’un aspirateur). Vous pouvez lui demander de venir dans une salle spécifique et lui poser des questions. Il peut également se déplacer dans votre maison pendant votre absence par mesure de sécurité. Vous pouvez utiliser sa caméra périscope pour avoir une vue d’à peu près n’importe quoi dans votre maison, comme vérifier que le four n’a pas été laissé allumé, par exemple.

Il peut également être utilisé pour les appels vidéo. Il vous suivra dans toute la maison et tentera de vous maintenir dans l’image vidéo, peu importe où vous allez.

Astro peut aussi vivre chez d’autres personnes. Par exemple, vous pouvez en placer un dans la maison d’un membre âgé de votre famille et l’utiliser pour les surveiller. Le nouveau service d’abonnement Alexa Together fonctionnera bien pour ce type de cas d’utilisation.

Ce robot vous coûtera 999,99 $. Cependant, il s’agit d’un appareil Day One, ce qui signifie que vous devrez en faire la demande pour en obtenir un. Il sera plus largement disponible en 2022.

Diverses annonces d’événements Amazon

Ring Always Home Cam : Nous avons vu le drone de caméra domestique intérieure autonome lors d’un précédent événement Amazon. Maintenant, cependant, les invitations sont ouvertes pour en acheter un.

Confidentialité sur les nouveaux appareils Echo : Echo Show 10 ou les appareils Echo plus récents auront la possibilité de traiter uniquement les commandes vocales localement sur l’appareil.

Nouveau contenu Amazon Kids Plus : Amazon apporte du nouveau contenu centré sur les enfants à son service pour enfants. Cela inclut Do Re Mi, Super Spy Ryan, Arpo: Robot Babysitter, Blippi’s Treehouse, et plus encore.

Halo Fitness et Halo Nutrition : Ces deux nouvelles fonctionnalités axées sur la santé sont de nouveaux ajouts au service d’abonnement Halo existant. Ils arriveront sans frais supplémentaires pour les abonnés actuels et nouveaux.

Salut Disney : Disney et Amazon ont créé une branche Alexa appelée Hey Disney. Les enfants (et, soyons réalistes, les adultes) peuvent utiliser le mot clé “Hey Disney” et obtenir des informations, jouer à des jeux et trouver des œufs de Pâques secrets de personnages Disney. Ce sera au cœur des parcs à thème Disney qui auront des haut-parleurs intelligents alimentés par Alexa dans les chambres d’hôtel. Hé Disney dans les maisons privées, cependant, cela vous coûtera de l’argent. Amazon et Disney n’ont pas annoncé combien cela coûterait, et cela n’arrivera pas avant 2022.

Alertes de colis sur certains appareils Ring : Vous pourrez recevoir des notifications lorsque quelqu’un laisse un colis devant votre caméra. Vous pouvez également désormais enseigner à certaines caméras Ring des types d’événements spécifiques, tels que le stationnement de véhicules dans votre allée.

Alexa ensemble : Ce nouveau service d’abonnement vise à garder les familles connectées aux membres âgés de la famille. Il permet à vos appareils alimentés par Alexa d’interagir avec les appareils Alexa d’autres personnes pour rester connectés. Cela pourrait aider, par exemple, la chute d’un être cher et le besoin d’aide. Cela coûtera 19,99 $ par mois.

C’est tout ce que nous avons vu à l’événement Amazon aujourd’hui ! Quel appareil avez-vous le plus hâte de découvrir ?