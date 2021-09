Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Apple d’aujourd’hui : iPhone 13, plus

Après des mois de rumeurs, Apple a organisé aujourd’hui son événement très attendu de septembre pour annoncer l’iPhone 13. En plus des annonces phares de l’iPhone, l’événement “California streaming” d’aujourd’hui a également marqué l’introduction de l’Apple Watch Series 7, un tout nouvel iPad. mini, et plus. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous récapitulons tout ce qu’Apple a annoncé lors de l’événement d’aujourd’hui.

iPad 9

Nous avons lancé les choses aujourd’hui avec l’introduction d’un nouvel iPad d’entrée de gamme, marquant sa mise à jour de neuvième génération. Le nouvel iPad est alimenté par le processeur A13 Bionic d’Apple, qui, selon la société, améliore les performances de 20 %. Avec cette mise à jour, l’iPad d’entrée de gamme est désormais 6 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue et 3 fois plus rapide que le Chromebook la plus vendue.

En termes de design, le nouvel iPad est en grande partie le même que son prédécesseur avec un design de 10,2 pouces. Un changement notable, cependant, est que la technologie d’affichage True Tone est désormais disponible sur l’iPad d’entrée de gamme. Cette fonction ajuste le contenu de l’écran à la température de couleur d’une pièce. L’iPad 9 a également ajouté une nouvelle face avant Ultra Wide avec prise en charge de la fonction Center Stage, qui fait automatiquement pivoter la caméra pour garder les utilisateurs en vue lorsqu’ils se déplacent.

Apple a également doublé la configuration de stockage de base de 32 Go à 64 Go pour le même prix de départ de 329 $. Le nouvel iPad de neuvième génération est disponible à la commande aujourd’hui et les premières livraisons commenceront à arriver le vendredi 24 septembre prochain.

ipad mini

Ensuite, l’attention s’est portée sur l’iPad mini, qui a fait l’objet d’une refonte complète et drastique. Le nouvel iPad mini est doté d’un écran de 8,3 pouces avec des bordures minces sur les côtés. Le bouton d’accueil a été supprimé au profit d’un nouveau bouton d’alimentation équipé de Touch ID. En bas, vous trouverez la connectivité USB-C. L’Apple Pencil de deuxième génération est également pris en charge.

L’iPad mini est alimenté par le dernier processeur A15 Bionic d’Apple. Apple affirme que le processeur à 6 cœurs offre une augmentation de 40% des performances et que le GPU à 5 cœurs offre une augmentation de 80% des performances graphiques par rapport à la génération précédente d’iPad mini.

Tout comme l’iPad d’entrée de gamme, le nouvel iPad mini dispose également d’une caméra frontale ultra-large avec prise en charge de Center Stage. La caméra arrière dispose désormais d’un capteur 12MP avec Focus Pixels et d’une plus grande ouverture. Enfin, l’iPad mini prend également en charge la connectivité 5G pour la première fois.

Le nouvel iPad mini est disponible à la commande dès aujourd’hui à des prix commençant à 499 $ pour 64 Go de stockage. Vous pouvez passer à 256 Go et à la connectivité cellulaire pour un prix plus élevé. Les premières commandes arriveront vendredi prochain, 24 septembre.

Apple Watch série 7

Après la partie iPad de l’événement d’aujourd’hui, Apple est passé à l’Apple Watch et a officiellement dévoilé l’Apple Watch Series 7. Contrairement aux rumeurs, l’Apple Watch Series 7 présente un design similaire à celui de son prédécesseur, avec des bords arrondis plutôt que des bords plats. La série 7 est compatible avec tous les bracelets Apple Watch précédents.

L’Apple Watch Series 7 est cependant disponible dans de nouvelles tailles 41 mm et 45 mm, comme les rumeurs l’avaient prédit. Cela signifie que vous obtenez des écrans plus grands sur les deux modèles, Apple affirmant que les cadres sont 40 % plus petits, ce qui entraîne une augmentation de 20 % de la taille de l’écran.

D’autres améliorations notables incluent des vitesses de charge 33% plus rapides, Apple affirmant qu’il faudra désormais 45 minutes pour passer de 0 à 80%. Cette nouvelle méthode de charge utilisera l’USB-C et la rondelle de charge magnétique actuelle.

Enfin, en termes de finitions, l’Apple Watch Series 7 est disponible en cinq couleurs d’aluminium différentes : vert, bleu, rouge, starlight et argent. Les couleurs de l’acier inoxydable et du titane sont inchangées par rapport à la série 6 : argent, graphite, or, naturel et noir sidéral.

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la nouvelle Apple Watch. L’Apple Watch Series 7 sera disponible “plus tard cet automne” selon Apple, ce qui signifie qu’elle pourrait être disponible en octobre, novembre ou décembre.

iPhone 13

Apple a complété l’événement en annonçant officiellement sa nouvelle gamme d’iPhone 13, qui comprend l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. En termes de design, les choses sont assez similaires ici à l’iPhone 12, mais l’encoche est environ 20% plus petite en largeur.

L’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont dotés d’écrans OLED Super Retina XDR améliorés avec une augmentation de 28 % de la luminosité extérieure maximale et une luminosité maximale plus élevée pour le contenu HDR comme les photos et les vidéos. Apple dit également que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini incluent un « pas de géant dans la conception de l’appareil photo » avec un nouvel appareil photo large qui recueille 47% de lumière en plus pour moins de bruit et des images plus lumineuses. Apple a également ajouté la stabilisation d’image optique par déplacement de capteur à l’iPhone 13 et à l’iPhone 13 mini, une fonctionnalité qui était auparavant exclusive à l’iPhone 12 Pro Max.

Apple dit que cela “stabilise le capteur au lieu de l’objectif afin que les prises de vue soient plus stables, tandis que l’appareil photo ultra-large conçu sur mesure avec un nouveau capteur capture des images avec plus de détails dans les zones sombres des photos et des vidéos avec moins de bruit”.

L’iPhone 13 introduit également une nouvelle fonctionnalité de mode cinématique, qui enregistre des vidéos de personnes, d’animaux domestiques et d’objets avec un effet de profondeur et des changements de mise au point automatiques. Ceci est similaire à la fonction du mode Portrait qui était disponible pour les images fixes. Apple indique que les utilisateurs peuvent modifier la mise au point pendant et après la capture, et ajuster le niveau de bokeh dans l’application Photos et iMovie.

Apple introduit également quelque chose qu’il appelle les styles photographiques, qu’il décrit comme des préférences et des filtres personnalisés qui appliquent intelligemment les bons ajustements aux différentes parties de la photo pour garantir que les éléments importants, comme les tons chair, sont préservés.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont tous deux alimentés par le dernier processeur A15 Bionic d’Apple, mais plus de détails sur les améliorations de performances par rapport à l’iPhone 12 ne sont pas clairs pour le moment. L’amélioration de l’efficacité, cependant, a permis d’améliorer la durée de vie de la batterie, l’iPhone 13 offrant jusqu’à deux heures et demie de plus que l’iPhone 12 et l’iPhone 13 mini jusqu’à une heure et demie de plus que l’iPhone 12 mini.

Le prix de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini est le même que celui de leurs prédécesseurs, mais le stockage de la configuration de base a été doublé. L’iPhone 13 mini commence à 699 $ pour 128 Go de stockage, tandis que l’iPhone 13 commence à 799 $. Les deux appareils seront disponibles en pré-commande vendredi en rouge, starlight, minuit, rose et bleu. Les premières commandes arriveront le vendredi 24 septembre.

iPhone 13 Pro

Enfin, Apple a présenté les nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, ses deux iPhones phares de l’année. De même, il y a peu de changements dans la conception de ces appareils, mais vous obtenez une encoche légèrement plus petite et une bosse de caméra beaucoup plus grande à l’arrière.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont alimentés par le processeur A15 Bionic et offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités de caméra que les modèles non-Pro, y compris le mode cinématique pour la vidéo, les styles photographiques, etc.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max ont leur lot de fonctionnalités exclusives. Les deux modèles sont dotés d’un appareil photo ultra-large avec une augmentation de 92 % des performances en basse lumière, une ouverture f/1.8, une mise au point automatique et un objectif à 6 éléments. La caméra large offre une ouverture f/1,5 et une amélioration jusqu’à 2,2x des performances en basse lumière. Enfin, le téléobjectif intègre pour la première fois un nouveau capteur de zoom optique 3x.

Les autres fonctionnalités de l’appareil photo incluent :

Macrophotographie – Les utilisateurs peuvent capturer des images nettes et époustouflantes où les objets semblent plus grands que nature, grossissant les sujets avec une distance de mise au point minimale de 2 centimètres Enregistrement vidéo Smart HDR 4 ProRes Mode nuit pour les trois caméras



En termes d’autonomie, l’iPhone 13 Pro durera jusqu’à une heure et demie de plus par charge que l’iPhone 12 Pro, et l’iPhone 13 Pro Max durera jusqu’à deux heures et demie de plus par charge que l’iPhone 12 Pro Max.

Enfin, et peut-être plus particulièrement, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max incluent pour la première fois de nouveaux écrans ProMotion. Cela apporte un affichage du taux de rafraîchissement adaptatif à l’iPhone plusieurs années après son arrivée sur l’iPad Pro. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 Hz à 120 Hz.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont le même prix que leurs prédécesseurs, à partir de 999 $ et 1099 $ respectivement. Notamment, il existe également une nouvelle configuration de stockage de 1 To pour la première fois. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles en précommande vendredi en graphite, or, argent et bleu sierra. Les premières commandes arriveront le vendredi 24 septembre.

Bouchées et conclusion

En plus du nouveau matériel, Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle publiera sa prochaine série de mises à jour logicielles, y compris iOS 15, watchOS 8 et iPadOS 15, le lundi 20 septembre. La société a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Apple Fitness+ et a annoncé son les prochaines émissions de télévision et films lancés sur Apple TV+.

Cependant, ce que nous n’avons pas eu lors de l’événement d’aujourd’hui, ce sont des AirPods 3 ou de nouveaux Mac. Cela signifie qu’Apple a encore plus dans sa manche pour organiser un autre événement spécial en octobre ou novembre.

Quelle a été votre annonce préférée de l’événement d’aujourd’hui ? Envisagez-vous d’acheter du nouveau matériel Apple ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

