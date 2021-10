Tout ce qui a été montré lors du grand événement PS5 d’octobre de Sony, état des lieux

Capture d’écran : Équipe OFK / Kotaku

Aujourd’hui relativement court, même selon les normes des conférences de presse diffusées en direct, l’événement State of Play n’était pas la mise à jour la plus mouvementée que nous ayons jamais vue, mais voici un résumé de tout ce qui s’est présenté.

Deathverse: Laissez-le mourir

Le prochain combattant d’arène Deathverse: Let It Die a été annoncé aujourd’hui et a l’air bien! La bande-annonce montrait des combats au corps à corps et une certaine personnalité. Selon la bande-annonce, il sera lancé au printemps 2022.

Nous sommes OFK

Il s’agit d’un jeu d’aventure narratif épisodique sur un vrai groupe indépendant de LA, qui est… intéressant ? A l’air charmant à coup sûr.

Bugsnax (Mise à jour)

Il y a une mise à jour de Bugsnax intitulée The Isle of BIGsnax à venir en 2022 ! Il ajoute un bâtiment de base et un gros bugsnax « préhistorique », ce qui semble bien.

Five Nights At Freddies : Atteinte à la sécurité

Wow, il s’avère que ces jeux sont bien meilleurs lorsqu’ils ne sont pas créés par un mec chrétien étrange. Sony a également annoncé la date de sortie du jeu le 16 décembre.

La porte de la mort

Très joli RPG d’action de haut en bas à la Zelda, Death’s Door sort sur PS4 et PS5 ! C’est génial pour les gens qui aiment ce jeu, et je suis personnellement ravi d’y jouer. De plus, vous obtenez un jeu gratuit pour la précommande.

KartRider : Dérive

Vous aimez faire du petit kart ? Peut-être que vous serez dedans ! Indépendamment de vos sentiments, il entre bientôt en version bêta.

Le roi des combattants XV

Le King of Fighters XV, qui joue en 2D et ressemble à 3D, est magnifique et entrera en version bêta ouverte sur PS4 et PS5 le 19 novembre.

Problème de première classe

Il s’agit d’un jeu de déduction multijoueur qui ressemble un peu au groupe Hitman. Quelqu’un essaie d’en faire un toutes les quelques années et, à part Parmi nous, ils n’ont jamais vraiment décollé. Ce sera peut-être celui-là ! Ce sera gratuit pour les abonnés PlayStation Plus.

Étoile Océan La Force Divine

C’est un JRPG relativement joli, avec un long pedigree de franchise. Cela, en toute honnêteté, a l’air plutôt mauvais dans cette bande-annonce! Mais c’est peut-être juste un premier regard incertain. Il est prévu pour 2022.

Petit diable à l’intérieur

Ce jeu, à tout le moins, a une esthétique vraiment cool. Vous êtes un chasseur de primes incliné ! C’est chouette. C’est très surprenant de voir quelque chose comme ça comme la grande clôture d’une petite conférence de presse.