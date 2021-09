Tout ce qui arrive sur Netflix, Disney Plus, Prime, Hulu et HBO Max cette semaine .

Nous nous rapprochons de plus en plus d’octobre, et vous pouvez parier que les cinq principaux services de streaming contiennent beaucoup de contenu effrayant dans leurs manches respectives à distribuer dans l’accumulation de la saison effrayante. Cela ne veut pas dire que Netflix, Disney Plus, Prime Video, Hulu et HBO Max vont se détendre cette semaine par tous les moyens, avec un énorme volume de titres de films et de télévision en route vers une plate-forme près de chez vous.

Hulu en particulier a une tonne d’émissions de retour présentant leurs nouvelles saisons, y compris The Resident, New Amsterdam, toute la programmation de Chicago et Law & Order, The Goldbergs, The Conners et plus, donc il y a beaucoup pour les fans de drame et de sitcom à mordre à pleines dents . Netflix abandonne vendredi le dernier projet d’horreur de Mike Flanagan Midnight Mass, tandis que Star Wars: Visions arrive sur Disney Plus mercredi, avec un autre épisode de Et si… ? de Marvel.

C’est à peine effleurer la surface, cependant, et vous pouvez vérifier tout ce qui sera diffusé en streaming d’ici dimanche prochain ci-dessous, selon ComicBook.

Sortie le 20 septembre

NETFLIX

Les adultes

HBO MAX

Difficile, Finale de la saison 3 (HBO)

Drame total

HULU

Les adultes

Sortie le 21 septembre

NETFLIX

Aller! Aller! Cory Carson : Chrissy prend le volant *FAMILLE NETFLIX

L’amour sur le spectre : Saison 2 * SÉRIE NETFLIX

HBO MAX

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO)

HULU

9-1-1 : Première de la saison 5 (FOX)

Danse avec les stars : Première de la saison 20 (ABC)

Joe ordinaire : Première de la série (NBC)

Le grand saut : première de la série (FOX)

The Voice : Première de la saison 21 (NBC)

Sortie le 22 septembre

NETFLIX

Confessions d’une fille invisible *FILM NETFLIX

Chers Blancs : Volume 4 * SÉRIE NETFLIX

Intrusion *FILM NETFLIX

Jaguar *SÉRIE NETFLIX

Monsters Inside : Les 24 visages de Billy Milligan * DOCUMENTAIRE NETFLIX

DISNEY PLUS

Chip ‘n’ Dale : Park Life – Épisode 109 « Les cinglés inhabituels / Une soirée avec Clarice / Craft Craze » *Disney+ Original

Chien : Impossible (S2)

Doogie Kamealoha, MD – Épisode 103 “Permis de ne pas conduire” * Disney+ Original

Spidey et ses incroyables amis (S1), 7 épisodes

Star Wars: Visions – Tous les épisodes en streaming – Première de la saison 1 * Disney+ Original

Turner & Hooch – Épisode 110 “Lost And Hound” *Disney+ Original

Et qu’est-ce qui se passerait si…? – Épisode 107 *Disney+ Original

HULU

New Amsterdam : Première de la saison 4 (NBC)

Our Kind of People : Première de la série (FOX)

Le résident: Première de la saison 5 (FOX)

Cliquez pour zoomer

Sortie le 23 septembre

NETFLIX

Je Suis Karl *FILM NETFLIX

HBO MAX

Ahir Shah: Dots, Max Original Special Premiere

Doom Patrol, première de la saison 3 de Max Original

Les deux autres, la finale de la saison 2 de Max Original

HULU

Un million de petites choses : Première de la saison 4 (ABC)

Alter Ego : Première de la série (FOX)

Chicago Fire : Première de la saison 10 (NBC)

Chicago Med : Première de la saison 7 (NBC)

Chicago PD : Première de la saison 9 (NBC)

Funhouse (2021)

Économie domestique : Première de la saison 2 (ABC)

The Conners : Première de la saison 4 (ABC)

The Eric Andre Show : Terminer la saison 5 (Turner Networks)

Les Goldbergs : Première de la saison 9 (ABC)

Le chanteur masqué : Première de la saison 6 (FOX)

Les années merveilleuses : première de la série (ABC)

Sortie le 24 septembre

NETFLIX

Du sang et de l’eau : Saison 2 * SÉRIE NETFLIX

Ganglands (Braqueurs) *SÉRIE NETFLIX

Jailbirds de la Nouvelle-Orléans * SÉRIE NETFLIX

Messe de minuit *SÉRIE NETFLIX

My Little Pony : une nouvelle génération *FAMILLE NETFLIX

L’Étourneau *FILM NETFLIX

Vendetta : vérité, mensonges et mafia * DOCUMENTAIRE NETFLIX

DISNEY PLUS

A Spark Story (Première) *Disney+ Original

Copains effrayants

La faute à nos étoiles

HULU

Une hantise américaine (2006)

Law & Order: Organized Crime: Saison 2 Premiere (NBC)

Law & Order : SVU : Première de la saison 23 (NBC)

PRIME VIDÉO

Goliath : Saison 4 * Série originale Amazon

Sortie le 2 septembre5

HBO MAX

Jeune femme prometteuse, 2020 (HBO)

HULU

Gémeaux (2018)

PRIME VIDÉO

Moi, moche et méchant 2 (IMDb TV)

Sortie le 2 septembre6

HBO MAX

Nuclear Family, Première de la série documentaire (HBO)

Le favori culte de DC Doom Patrol revient pour une troisième saison sur HBO Max, tandis que la série juridique de Billy Bob Thornton Goliath se termine avec sa quatrième et dernière diffusion sur Prime Video. C’est une semaine énorme pour les aventures épisodiques en regardant la programmation, avec le volume considérable d’émissions débutant ou offrant de nouvelles saisons éclipsant facilement le côté long métrage de l’équation. Comme toujours, votre liste de surveillance ne manquera donc pas d’options.