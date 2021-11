Tout ce qui brille est ‘vendu’

Alors que les consommateurs reprennent l’achat de bijoux en or, une grande partie des ventes provient de produits non cloutés où les marges sont faibles

Les acheteurs se sont précipités vers les bijouteries pendant la saison des fêtes, stimulant un renouveau de l’industrie de la bijouterie qui a pris un coup l’année dernière. Au cours du trimestre juillet-septembre, la demande d’or de l’Inde a connu un bond de 47 % en glissement annuel, selon le World Gold Council. La valeur du total des bijoux vendus était de Rs 41 030 crore au cours de ce trimestre, 48% de plus qu’au même trimestre de l’exercice précédent.

On estime que le volume des ventes a chuté de 35 à 40 % lors de l’exercice précédent par rapport au précédent, lorsque les consommateurs ont réduit leurs dépenses discrétionnaires à la suite de la pandémie. Cependant, un renouveau est désormais au rendez-vous. CRISIL Ratings estime que les revenus des détaillants de bijoux en or devraient augmenter de 15 à 20 % en glissement annuel au cours de l’exercice 22. Cette croissance viendrait après deux années consécutives de ventes de bijoux atones.

Les détaillants optimistes

La réouverture progressive des marchés, les vents favorables de l’économie et l’optimisme des consommateurs stimulent les ventes. Les marques nationales de bijouterie organisées telles que Tanishq, Kalyan Jewellers et Malabar Gold & Diamonds ont toutes enregistré une augmentation de 60 à 80 % de leurs revenus en glissement annuel au T2FY22.

La réorientation des dépenses à partir d’autres avenues a profité aux bijoutiers. Dans un communiqué de presse sur les ventes pendant Dhanteras, le PDG de Tanishq, Ajoy Chawla, a déclaré : « Les bijoux ont gagné une part de portefeuille par rapport aux voyages, à l’achat d’automobiles et à d’autres dépenses discrétionnaires.

La vente de bijoux pour mariages représente 55 à 60 % de la demande annuelle. Les retards dans les mariages dus à la pandémie et aux restrictions connexes se manifestent actuellement par une demande refoulée de bijoux. Cela mis à part, un éloignement constant des détaillants non organisés stimule la croissance des marques de bijoux. On s’attend à ce que le poinçonnage des bijoux consolide et formalise davantage l’industrie. « Les bijoutiers ont fait la promotion du poinçonnage pour attirer les acheteurs. Nous assistons à une transition vers des détaillants organisés avant même la date limite de mise en œuvre, ce qui est de bon augure pour ces détaillants », a déclaré Manoj Menon, responsable de la recherche et de l’analyste des consommateurs, ICICI Securities.

Alors que les consommateurs reprennent l’achat de bijoux en or, une grande partie des ventes provient de produits non cloutés où les marges sont faibles. La part des ventes de bijoux cloutés n’est pas encore revenue aux niveaux d’avant la pandémie, selon les analystes. Anuj Sethi, directeur principal de CRISIL Ratings, observe que les produits de milieu de gamme et de faible valeur sont ceux qui évoluent rapidement, la plupart des achats coûtant moins de 75 000 roupies.

Les marques élaborent des stratégies pour vendre des bijoux cloutés à ceux qui ont un budget serré. « Alors que nous innovons dans le domaine des bijoux en or de base pour les consommateurs qui passent des détaillants non organisés à nos magasins, nous créons également des bijoux cloutés avec plus de contenu en or pour faciliter la vente incitative », note Ramesh Kalyanaraman, directeur exécutif de Kalyan Jewellers.

Tous les marchés n’enregistrent pas une croissance similaire, selon les détaillants. « Dans le scénario post-pandémie, les métros se rétablissent plus rapidement que les autres marchés », a déclaré MP Ahammed, président du Malabar Group. De plus, les magasins situés dans les rues commerçantes connaissent une fréquentation saine, contrairement à ceux situés dans les centres commerciaux.

Selon Kalyanaraman, le temps passé dans le magasin a explosé. « Au départ, les gens passaient moins d’une heure dans nos magasins ; maintenant, ils sont à l’aise de passer jusqu’à deux heures à faire du shopping à l’intérieur du magasin », dit-il.

Commerce de détail 2.0

En 2020, les détaillants de bijoux organisés ont fortement poussé les solutions d’achat basées sur la technologie – les gens pouvaient réserver des créneaux pour visiter les magasins, parcourir les produits en ligne et effectuer un achat hors ligne ; les appels vidéo via WhatsApp sont également venus à la rescousse des acheteurs et des détaillants.

Candere, la division e-commerce de Kalyan Jewellers, a réalisé un chiffre d’affaires de Rs 32 crore au T2FY22. La taille typique des billets sur le commerce électronique est restée dans la fourchette de 20 000 à 30 000 Rs, et les plateformes numériques sont toujours un moyen d’acheter des cadeaux, plutôt que des achats de grande valeur, selon les détaillants.

En gardant ces facteurs à l’esprit, CaratLane s’est davantage concentré sur la catégorie des moins de 20 000 roupies et propose une vaste collection de produits pour enfants dans ce segment. Avnish Anand, COO et co-fondateur de CaratLane, déclare : « La recherche de produits en ligne et leur achat hors ligne sont devenus une tendance forte depuis la pandémie. » Près de 85 à 90 % des ventes en magasin sont réalisées en ligne pour la marque.

Au cours de l’exercice 21, les détaillants de bijoux ont suspendu leur expansion hors ligne. Désormais, l’ajout de salles d’exposition serait essentiel pour tirer parti de la reprise de la demande. Tanishq compte environ 370 magasins à travers le pays, tandis que Kalyan Jewelers en compte 120 et Malabar Gold & Diamonds en compte 138. Kalyan Jewelers prévoit d’ajouter environ six magasins au cours de cet exercice, tandis que Malabar Gold & Diamonds prévoit d’ajouter 40 magasins.

