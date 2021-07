Tout ce qui brille n’est pas or : Kangana Ranaut réagit à l’arrestation de Raj Kundra

L’acteur a partagé une histoire sur son profil Instagram et a écrit pourquoi elle appelle l’industrie cinématographique une “gouttière” (Photo: IE)

L’acteur de Bollywood, Kangana Ranaut, a de nouveau critiqué l’industrie de Bollywood. Et cette fois, ce n’était autre que l’homme d’affaires Raj Kundra qui fait actuellement la une des journaux et fait des tournées sur les réseaux sociaux ces jours-ci. L’actrice de 34 ans a vivement réagi à l’arrestation de Raj Kundra (Homme d’affaires) lundi soir en lien avec la réalisation et la distribution de films pornographiques à l’aide d’applications mobiles. L’acteur a partagé une histoire sur son profil Instagram officiel et a écrit que c’est la raison pour laquelle elle appelle l’industrie cinématographique une “gouttière”. Elle a également modifié une citation célèbre dans sa légende disant “Tout ce qui brille n’est pas de l’or”. Elle a continué à écrire que l’acteur exposera sous le “ventre de Bullywood” dans son prochain film de production “Tiku épouse Sheru”. Dans l’industrie créative comme Bollywood, un système de valeurs fort doit être mis en place et bien sûr un fouet, a conclu l’actrice en terminant sa remarque.

Raj Kundra a été identifié par les flics comme un “conspirateur clé” dans l’affaire. L’enquête a vu le jour sur la base d’une plainte d’une femme qui prétendait avoir été forcée de faire un film porno sur la promesse d’un rôle dans un film de Bollywood. Jusqu’à présent, neuf personnes ont été arrêtées dans ce cadre, dont l’ami proche de Kundra, Ryan Thorpe, dans l’affaire, selon Indian Express.

Le commissaire de police de Mumbai a déclaré lundi qu’une affaire avait été enregistrée auprès de la Criminal Branch en février 2021 concernant la création et la distribution de films pornographiques via des applications. «Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire (le 19/7/21) car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », a déclaré la police de Mumbai. Kundra a été produit devant un tribunal de Mumbai aujourd’hui (21 juillet 2021) et a ensuite été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet.

