Tout ce qui brille : plus d’or dans les réserves de RBI ajoute à la stabilité, mais la banque centrale doit se couvrir contre la dépréciation

Comme d’autres banques centrales des économies émergentes, la RBI ajoute régulièrement de l’or à ses réserves. La détention d’or de RBI a augmenté de 125,6 tonnes au cours des deux dernières années, faisant de l’Inde le neuvième plus grand détenteur de réserves d’or au monde. En septembre, la banque centrale détenait 743,84 tonnes d’or, 11% de plus que les 668,25 tonnes de septembre 2020, selon The Indian Express. La part de l’or dans le total des réserves de change est ainsi passée à 5,88% à fin septembre. La question est naturellement, lorsque l’or ne joue plus de rôle direct dans le système monétaire international, pourquoi les banques centrales comme la RBI détiennent-elles d’importantes réserves d’or, s’élevant à 17% des stocks mondiaux.

Comme c’est le cas pour les particuliers, les banques centrales détiennent de l’or comme couverture contre les périodes d’incertitude pour se protéger contre l’instabilité économique. Lorsque l’Inde a fait face à une grave crise de la balance des paiements en 1991, par exemple, le pays a dû promettre 67 tonnes d’or à l’Union Bank of Switzerland et à la Bank of England pour renforcer sa cagnotte de change en déclin. Aujourd’hui, avec 642 milliards de dollars de réserves de change, la vulnérabilité externe d’il y a 30 ans a peut-être considérablement diminué, mais il y a toujours de nouveaux risques à l’horizon. Environ 67 % des actifs en devises de la RBI sont investis dans des titres, y compris des bons du Trésor américain. Ainsi, acheter plus d’or aide la banque centrale à diversifier son portefeuille de réserves.

Au cours des deux dernières années, cependant, l’attrait de l’or était convaincant pour la RBI en raison des défis de la gestion des réserves de change lorsque les rendements des titres sont faibles. L’affaiblissement du dollar, grâce à la relance de la Réserve fédérale américaine et des taux d’intérêt proches de zéro, a incité la RBI à diversifier ses réserves de change au détriment des actifs libellés en dollars. Les taux d’intérêt dans les pays avancés ont suivi une tendance à la baisse au cours des quatre dernières décennies et ont atteint leur plus bas historique dans bon nombre d’entre eux en 2020, selon le rapport de la RBI intitulé The Low Yield Environment and Forex Reserves Management. L’or a une relation inverse avec le dollar américain : lorsque ce dernier baisse en valeur, l’or monte, permettant aux banques centrales de renforcer leurs réserves.

Mais, il y a des limites à l’accumulation d’or, surtout s’il perd rapidement de la valeur. Par exemple, la valeur des avoirs en or de RBI n’a augmenté que de 960 millions de dollars, à 37,4 milliards de dollars en septembre, contre 36,4 milliards de dollars il y a un an. L’évaluation a baissé alors que les prix de l’or ont d’abord grimpé à 56 000 Rs pour 10 grammes l’année dernière, puis sont tombés sous la barre des 48 000 Rs. La banque centrale va-t-elle alors vendre une partie de ses avoirs en or ? Le problème, ce sont les émotions de la plupart des gens de ce pays au sujet des ventes d’or.

La décision de 1991 de promettre de l’or a donc provoqué une énorme angoisse nationale. À l’opposé, la décision d’acheter 200 tonnes d’or au FMI en 2009 a été applaudie. Le rapport de la RBI a signalé des options pour une gestion active de l’or, notamment la réalisation de dépôts et d’échanges d’or avec des banques d’investissement et des fonds négociés en bourse. Si la détention d’or de la banque centrale est un actif qui se déprécie, envisagera-t-elle d’investir une partie de ses réserves de change croissantes dans des fonds d’actions, en particulier des fonds indiciels, pour obtenir de meilleurs rendements dans un environnement structurel à faible rendement ?

