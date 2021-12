Tout ce qui est grand annoncé pendant le spectacle

Image : Les récompenses du jeu

Eh bien, c’est un enveloppement! Après un défilé de publicités apparemment sans fin, Geoff Keighley et d’autres publicités, parsemées d’apparitions de célébrités, de performances musicales et de révélations de jeux majeurs, les Game Awards 2021 sont terminés et dans le sac. Voici tout ce que vous avez manqué ou attrapé et que vous voulez juste rattraper à nouveau.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers notre couverture complète de l’actualité de la soirée (cliquez/appuyez sur le titre pour être dirigé vers le message), des annonces aux bandes-annonces en passant par les tentatives bâclées de faire passer un message important.

Sega révèle Sonic Frontiers, le premier jeu Sonic en monde ouvert

Nous avons vu des jeux Sonic the Hedgehog avec des zones de hub en itinérance libre, mais un Sonic entièrement ouvert ? C’est un animal entièrement nouveau. Prêt ou pas, voici Sonic Frontiers, que Sega appelle la première « expérience de jeu inspirée des zones ouvertes » de Sonic. Découvrez la première bande-annonce, ainsi que quelques captures d’écran de ses vastes zones entièrement explorables.

Surprise : La démo Matrix Unreal est un jeu en monde ouvert simple et étrangement amusant

Plus tard ce mois-ci, le prochain film de la franchise Matrix sortira en salles et en streaming via HBO Max. Mais avant que cela n’arrive, WB et Epic Games se sont associés pour offrir aux fans ce qu’ils appellent « The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ». Alors, qu’est-ce que c’est exactement ? Eh bien, il s’avère que c’est en partie une cinématique campy, en partie un jeu de tir rempli de QTE et en partie une exploration de type GTA en monde ouvert. C’est étrange.

Geoff Keighley ouvre les Game Awards avec un flou décevant

Dans une série de remarques qui ont dénoncé avec force les abus dans les jeux, mais n’ont pas précisé quels types ou qui était responsable, Keighley a fait référence à des titres récents concernant une mauvaise conduite chez l’éditeur de Call of Duty Activision Blizzard sans s’adresser à la société ou aux allégations portées contre elle par son nom.

Hell Yeah, Wonder Woman joue dans son propre grand jeu

Les gens de Monolith Productions développent un jeu Wonder Woman, les Game Awards ont été révélés ce soir avec un teaser rudimentaire. Et comme aucune date de sortie ou même aucune plate-forme prévue n’a été discutée, nous attendons peut-être un certain temps pour en savoir plus.

Space Marine II annoncé, dix ans après l’original

Une suite de Space Marine vient d’être annoncée aux Game Awards, et ce fut certainement une agréable et inattendue surprise. L’original est l’un des meilleurs jeux Warhammer: 40K jamais créés, et était un bon bagarreur à part entière, donc le voir languir alors que 175 249 autres jeux 40K merdiques ont été créés et publiés à sa place au cours de la dernière décennie a été une chose étrange voir.

Alan Wake 2 enfin annoncé

Après 11 années brutales, il y a enfin une suite d’Alan Wake, et c’est un jeu d’horreur de survie. Pour ma part, je suis plus que excité.

Dune: Spice Wars est un nouveau jeu PC en temps réel

Dune a une longue histoire de très bons jeux de stratégie, remontant à 1992, lorsque nous avons obtenu non pas un mais deux grands de tous les temps basés sur la licence. Il a fallu un certain temps entre maintenant et un petit Dune 2000 en attendant, mais nous repartons maintenant vers Arrakis dans Dune : Spice Wars.

Homeworld 3 montre son premier gameplay, il a l’air génial

Je ne sais pas si le jeu est OK, puisque je n’y ai pas joué et ne le sera pas avant un moment, mais nous pouvons au moins enfin voir comment cela se présente dans cette première bande-annonce de gameplay, et cela a l’air énorme. Comme, wow, beaucoup plus gros que les anciens jeux Homeworld, avec des plates-formes et des navires et des batailles qui éclipsent ceux que nous avons l’habitude de voir.

Les anciens développeurs de Telltale créent un jeu Star Trek

Les meilleurs jeux Star Trek sont des jeux d’aventure, et l’un des meilleurs créateurs de jeux d’aventure était l’original Telltale Games. Ce soir aux Game Awards, Dramatic Labs, un studio composé de plus de 20 anciens membres de Telltale, a annoncé Star Trek: Resurgence, une aventure narrative interactive se déroulant juste après les longs métrages de la prochaine génération. Réglez les phasers sur incroyablement intéressant, ce qui n’est pas un réglage de phaser, je sais.

C’est un RPG flashy au tour par tour avec Scott Pilgrim Vibes

Lors de la pré-émission des Game Awards de ce soir, le méga-éditeur indépendant Annapurna Interactive a levé le rideau sur le prochain grand jeu de son portefeuille. C’est un RPG au tour par tour appelé Thirsty Suitors, réalisé par les gens derrière Falcon Age. Il y a du skate qui a l’air sympa. Et tout cela sent les vibrations sérieuses de Scott Pilgrim tout au long. Regarde