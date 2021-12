Tout ce qui est montré au Nintendo Indie Direct en décembre 2021

Image : Pikselnésie

Nintendo a diffusé aujourd’hui une vitrine Direct de 20 minutes, en se concentrant sur les jeux tiers de développeurs indépendants. Ceux qui retiennent leur souffle pour des nouvelles de Hollow Knight: Silksong devront malheureusement continuer à retenir leur souffle. Pourtant, Nintendo a fait beaucoup d’annonces en peu de temps. Voici tout ce qui a été annoncé :

Chicory: A Colorful Tale, l’un des jeux les plus acclamés de 2021, sort sur Switch aujourd’hui. Vaut vraiment le détour, car Switch est une plate-forme idéale pour le jeu créatif de peinture-puzzle. Peu de jeux annoncés aujourd’hui étaient plus frappants qu’Afterlove EP, un jeu de rythme avec des éléments de roman visuel. Le style artistique est indéniablement doux, mais le véritable argument de vente ici était une bande originale de shoegazey du groupe L’Alphalpha. Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses est un jeu de puzzle 3D sorti au printemps. Des sœurs jumelles sont coincées dans un temple. Vous devez demander aux deux sœurs de résoudre des énigmes, en solo ou en coopération, dans le but de vous échapper. Les créateurs du jeu d’action à défilement horizontal The Messenger ont un nouveau jeu en préparation. Situé dans le même canon, il s’appelle Sea of ​​Stars et est un action-RPG isométrique partiellement composé par le compositeur de Chrono Trigger Yasunori Mitsuda. Le développeur Sabotage Studio dit que vous n’avez pas besoin de jouer à The Messenger au préalable. Hors vacances 2022.Figment, le jeu de plateforme isométrique d’inspiration musicale de 2017, obtient une suite. Il s’appelle Figment 2. Une démo sortira sur le Nintendo eShop plus tard dans la journée. Loco Motive est un polar pointer-cliquer situé sur un train de fond dans les années 1930. Joli pixel art. C’est en été. Jouons ! Oink Games est un port Switch de jeux de société groupés comme Deep Sea Adventure et A Fake Artist Goes to New York.Endling – Extinction is Forever est un jeu d’aventure, sorti au printemps, qui vous présente comme la dernière mère renarde existante. Vous êtes chargé de garder vos trois bébés renards en vie, et le discours marketing donne l’impression que ces bébés pourraient mourir en cours de route. Le jeu de patinage OlliOlli World est le prochain jeu à obstruer l’ardoise de sortie de février déjà claustrophobe de l’année prochaine. Plus précisément, il sera disponible le 8 février 2022. River City Girls 2, la suite du beat-’em-up de dessin animé original de 2019, est en préparation chez WayForward. C’est en été. Dungeon Munchies est une plate-forme d’action à défilement horizontal, sortie aujourd’hui sur Switch, qui traite de la chasse, de la cuisine et de la consommation de monstres. révélant les versions de Switch pour des jeux comme Grime et Don’t Starve Together. Timelie, un jeu impossible à Google à cause d’un film d’action médiocre de 2003, met en vedette un chat et présente des mécanismes de manipulation du temps. Il est disponible aujourd’hui sur l’eShop, aux côtés d’une démo. La « dernière chose » était Omori, un RPG de voyage dans le temps avec de très jolis visuels. Il sort sur Switch au printemps.

Et c’est tout! Vous pouvez regarder une rediffusion de l’ensemble ci-dessus ou sur YouTube.