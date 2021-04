Tout ce qui est nouveau à venir sur Amazon Prime Video en mai 2021 – .

Chaque mois sans une nouvelle saison de The Boys sur Amazon Prime Video est un mois frustrant pour moi personnellement, mais le mois de mai s’annonce néanmoins passionnant pour le service. Barry Jenkins poursuit ses films primés Moonlight et If Beale Street Could Talk avec une série originale pour Amazon appelée The Underground Railroad, qui fait ses débuts en mai. De plus, les fans des musiciens J Balvin et P! Nk devraient être ravis de voir les documentaires couvrant des éléments de leur carrière arriver également sur Prime Video.

Diffusion le 1er mai

Films

Diffusion le 5 mai

Films

Streaming le 7 mai

Films

* Le garçon de Medellín – Film original d’Amazon (2020)

Le cinéaste Matthew Heineman (Cartel Land, City of Ghosts, A Private War), nominé aux Oscars et lauréat d’un Emmy Award, présente un portrait étonnamment intime de l’une des plus grandes superstars internationales de la musique de notre temps. The Boy From Medellín suit J Balvin alors qu’il se prépare pour le concert le plus important de sa carrière – un spectacle à guichets fermés dans sa ville natale de Medellín, en Colombie. Brèche (2020)

Diffusion le 9 mai

Films

Diffusion le 13 mai

Films

Diffusion le 14 mai

Séries

* Le chemin de fer clandestin – Série originale d’Amazon: Saison 1

De Barry Jenkins, lauréat d’un Oscar et basé sur le roman lauréat du prix Pulitzer de Colson Whitehead, The Underground Railroad est une nouvelle série limitée qui raconte la tentative désespérée de Cora Randall pour la liberté dans l’Antebellum South. Après avoir échappé à une plantation de Géorgie pour le chemin de fer clandestin, Cora ne découvre pas une simple métaphore, mais un véritable chemin de fer sous le sol sudiste.

Diffusion le 19 mai

Films

Diffusion le 21 mai

Films

* P! Nk: Tout ce que je sais jusqu’à présent – Amazon Original Movie (2021)

Rejoignez la musicienne primée P! NK alors qu’elle se lance dans sa tournée mondiale record de 2019 «Beautiful Trauma» à P! Nk: Tout ce que je sais épouse, un patron et un artiste. Mélangeant des images de la route, des interviews dans les coulisses et du matériel personnel, le réalisateur Michael Gracey (The Greatest Showman) donne au public un aperçu derrière le rideau du cirque qu’elle appelle la vie.

Séries

* Solos – Série Amazon Original: Série limitée

Solos est une série d’anthologies en sept parties qui explore les vérités étranges, belles, déchirantes, hilarantes et merveilleuses de ce que signifie être humain. Interprétée par huit des meilleurs acteurs de notre temps, cette série d’anthologie couvre notre présent et notre futur et illumine que même pendant nos moments les plus isolés, nous sommes tous connectés à travers l’expérience humaine.

Diffusion le 28 mai

Séries

* Panic – Série originale d’Amazon: Saison 1

Personne ne sait qui a inventé Panic ou quand il a commencé. Mais dans la ville rurale oubliée de Carp, au Texas, le jeu est la seule issue. Chaque été, les diplômés seniors risquent leur vie en participant à une série de défis qui les obligent à affronter leurs peurs les plus profondes quant à la chance de gagner de l’argent qui changera leur vie. Tout le monde peut jouer. Un seul gagnera. Que les jeux commencent.

C’est tout ce que vous allez trouver sur le service de streaming Prime Video d’Amazon au mois de mai.

