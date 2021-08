Tout ce qui est nouveau arrive sur Netflix en septembre 2021

Netflix a de grands projets pour septembre 2021. La plate-forme de streaming se prépare à présenter une tonne de nouveaux films et émissions de télévision en septembre, certains titres étant supprimés le 1er septembre, mais d’autres seront progressivement diffusés tout au long du mois. Pendant que vous attendez que les nouveaux films et émissions ci-dessous se dirigent vers le géant du streaming, gardez les yeux ouverts pour votre série Netflix préférée et n’oubliez pas de rattraper votre retard sur les autres titres dignes de frénésie que vous avez peut-être manqués.

Une fois que vous avez terminé de découvrir toutes les nouvelles émissions et films que Netflix a à offrir en septembre, rendez-vous sur pour voir ce qui quittera Netflix en septembre. Avec les guerres de streaming en plein effet, vous ne savez jamais quel classique de Netflix pourrait laisser à un autre streamer. Continuez à lire pour voir quelles émissions et quels films arriveront sur Netflix en septembre 2021.

À VENIR 9/1

Comment être un cow-boy — SÉRIE NETFLIX

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Une histoire de Cendrillon

La maison tordue d’Agatha Christie

Barbie Grande Ville Grands Rêves

Blade Runner : Le montage final (1982)

Le lagon bleu (1980)

Chappie

Danger clair et présent

Suspense

Montagne froide

Crocodile Dundee à Los Angeles

cher John

Faire la bonne chose

Écrivains de la liberté

La lanterne Verte

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

L’interview

Kid-E-Cats : Saison 2

Labyrinthe

Lettres pour Juliet

L’amour ne coûte rien (2003)

Attaques de Mars !

Maréchal

Hommes mystères

Le professeur fou

The Nutty Professor II : Les Klumps

Il était une fois en Amérique

Saison ouverte 2

Comptine et raison

Ecole du rock

Les Larmes du soleil

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins

À VENIR 9/2 – 9/9

Profiter. 21/09/21 :

L’au-delà de la fête — FILM NETFLIX

Compte final

Q-Force — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 9/3/21 :

Club de plongée — FAMILLE NETFLIX

Money Heist Partie 5: Volume 1 – SÉRIE NETFLIX

Chien requin — FAMILLE NETFLIX

Valeur – NETFLIX FILM

Profiter. 9/6/21 :

Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 9/7/21 :

Kid Cosmic : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Octonautes : Au-dessus et au-delà – FAMILLE NETFLIX

Sur le point – SÉRIE NETFLIX

Untold: Breaking Point – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 9/8/21 :

The Circle : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES HEBDOMADAIRE)

Dans la nuit : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

JJ+E — FILM NETFLIX

Profiter. 09/09/21 :

Frères de sang : Malcolm X & Muhammad Ali – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les femmes et le meurtrier – DOCUMENTAIRE NETFLIX

À VENIR 9/10 – 9/15

Profiter. 9/10/21 :

Firedrake le dragon d’argent – ​​FAMILLE NETFLIX

Kate – FILM NETFLIX

Lucifer : La dernière saison — SÉRIE NETFLIX

Metal Shop Masters — SÉRIE NETFLIX

Pokémon Master Journeys: The Series – FAMILLE NETFLIX

Proie – FILM NETFLIX

Pédale Yowamushi

Route de la grande pédale Yowamushi

Profiter. 13/09/21 :

Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 14/09/21 :

Une aventure spatiale StoryBots – FAMILLE NETFLIX

Jack Whitehall : Voyages avec mon père : Saison 5 – SÉRIE NETFLIX

Les locations de vacances les plus étonnantes au monde : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

You vs Wild: Out Cold – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 15/09/21 :

Cloué ! : Saison 6 – SÉRIE NETFLIX

Livres de nuit – FILM NETFLIX

Sauvé par la cloche : Saisons 1-9

Schumacher – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Trop chaud pour gérer Latino – SÉRIE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES HEBDOMADAIRE)

À VENIR 16/9 – 23/9

Profiter. 16/09/21 :

He-Man et les maîtres de l’univers – FAMILLE NETFLIX

Mâchoires

Mâchoires 2

Mâchoires 3

Jaws : la vengeance

Mes héros étaient des cowboys – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 17/09/21 :

Ankahi Kahaniya — FILM NETFLIX

Tante de la fête de Chicago — SÉRIE NETFLIX

Le père qui déplace les montagnes – FILM NETFLIX

Éducation sexuelle : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX

Jeu de calmar — SÉRIE NETFLIX

La forteresse – FILM NETFLIX

Profiter. 19/09/21 :

Ciels sombres

Profiter. 20/09/21 :

Les adultes

Profiter. 21/09/21 :

Aller! Aller! Cory Carson : Chrissy prend le volant – FAMILLE NETFLIX

L’amour sur le spectre : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 22/09/21 :

Confessions d’une fille invisible — FILM NETFLIX

Chers Blancs : Volume 4 — SÉRIE NETFLIX

Intrusion — FILM NETFLIX

Jaguar — SÉRIE NETFLIX

Monsters Inside: Les 24 visages de Billy Milligan – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 23/09/21 :

Je Suis Karl — FILM NETFLIX

À VENIR 24/9 – 30/9

Profiter. 24/09/21 :

Blood & Water: Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Ganglands (Braqueurs) — SÉRIE NETFLIX

Jailbirds de la Nouvelle-Orléans — SÉRIE NETFLIX

Messe de minuit — SÉRIE NETFLIX

My Little Pony : une nouvelle génération — FAMILLE NETFLIX

L’Étourneau – FILM NETFLIX

Vendetta : vérité, mensonges et mafia – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 28/09/21 :

Ada Twist, scientifique – FAMILLE NETFLIX

Attaque des clichés hollywoodiens ! — SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Profiter. 29/09/21 :

L’homme aux marrons — SÉRIE NETFLIX

Zone d’amis – FILM NETFLIX

MeatEater: Saison 10 Partie 1 – SÉRIE NETFLIX

Personne ne s’en sort vivant – FILM NETFLIX

Polly Pocket Saison 3 Partie 1

On dirait de l’amour — FILM NETFLIX

Profiter. 30/09/21 :

Amour 101 : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Luna Park — SÉRIE NETFLIX

Le fantôme

Profiter. Fin septembre :

Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace – DOCUMENTAIRE NETFLIX

À venir:

Baki Hanma — NETFLIX ANIME

Bangkok Breaking – SÉRIE NETFLIX

Histoires criminelles : détectives indiens – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Kota Factory : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

NOUVEAUX ORIGINAUX NETFLIX DIGNES DE BINGE À AJOUTER À VOTRE LISTE :

En attendant la sortie de Netflix en septembre, découvrez ces nouvelles émissions et films Netflix que vous pouvez vous gaver en attendant.

(Photo: IMDB)

Bob Ross : Accidents heureux, trahison et cupidité : Bob Ross a apporté de la joie à des millions de personnes en tant que professeur d’art le plus célèbre au monde. Mais une bataille pour son empire commercial a jeté une ombre sur ses arbres heureux. La ligne de connexion officielle de ce documentaire se lit comme suit : “Avec une vive appréciation de la nature et un comportement gentil et doux, il a encouragé tous ceux qu’il a rencontrés à embrasser leur créativité et à croire en eux-mêmes, devenant un phénomène culturel en cours de route. L’homme qui a dit qu’il n’y a pas eu d’erreurs, plutôt que d’heureux accidents, a fait le bonheur du monde pendant des décennies. Alors que sa voix apaisante et son image indubitable continuent d’évoquer la nostalgie, il reste une histoire sinistre entourant son nom et l’empire qui s’est construit sur lui étant détourné par des partenaires autrefois de confiance, dont la lente trahison à son égard s’est poursuivie au-delà de sa mort en 1995. »

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed commence à être diffusé sur Netflix le 25 août.

TRILOGIE “FEAR STREET” – FILMS NETFLIX

(Photo : Netflix)

La trilogie des livres classiques de RL Stine de Netflix amène les adaptations de livres dans une toute nouvelle direction. Les trois longs métrages sortiront en succession rapide au cours du mois de juillet et traverseront le temps avec le premier film se déroulant en 1994, le deuxième en 1978 et le troisième en 1666.

Fear Street Part 1 : 1994 : Après une série de meurtres brutaux, une adolescente et ses amis affrontent une force maléfique qui sévit dans leur célèbre ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside. Fear Street Part 1: 1994 est disponible en streaming maintenant. Fear Street Partie 2 : 1978 : Dans la ville maudite de Shadyside, la vague de meurtres d’un tueur terrorise le Camp Nightwing et transforme un été de plaisir en un horrible combat pour la survie. Fear Street Part 2: 1978 est disponible en streaming maintenant. Fear Street Partie 3 : 1666 : De sombres secrets. Un mal indicible. Le monde impitoyable de 1666 détient la vérité derrière une puissante malédiction – et la clé de l’avenir d’une ville. Fear Street Part 3: 1666 est disponible en streaming maintenant. précédentsuivant

« BANQUES EXTÉRIEURES » – SAISON 2

(Photo : JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX)

Les Pogues sont de retour pour la saison 2, qui teste l’équipage comme jamais auparavant alors que la série à succès revient pour une autre série d’aventures estivales. Un teaser publié en juin présente des images des Pogues organisant un mini enterrement pour John B (Chase Stokes) et Sarah (Madelyn Cline), pensant que les deux sont morts. En réalité, ils ont survécu à la tempête tropicale qui a coulé leur bateau et ont été secourus par un pétrolier en route vers les Bahamas. Il se trouve que c’est au même endroit que le père diabolique de Sarah, Ward (Charles Esten), qui a accusé John B de meurtre, a caché son or, et John B et Sarah sont maintenant en fuite. Pendant ce temps, les enjeux pour Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) et JJ (Rudy Pankow) augmentent rapidement à domicile.

Les saisons 1 et 2 d’Outer Banks sont toutes deux disponibles en streaming sur Netflix.

précédentsuivant

« JE PENSE QUE VOUS DEVRIEZ PARTIR AVEC TIM ROBINSON : SAISON 2

(Photo : Netflix)

La série de sketchs comiques acclamée par la critique et hilarante, I Think You Should Leave with Tim Robinson revient pour une deuxième saison. Les créateurs et scénaristes Tim Robinson et Zach Kanin mettent leur style de comédie distinct et leur humour d’observation au premier plan, continuant à se moquer des situations les plus étranges et les plus banales de la vie.

Les saisons 1 et 2 de Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix.

