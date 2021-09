Tout ce qui est nouveau avec la prochaine mise à jour logicielle de HomePod

in

Lors de la keynote de la WWDC21 en juin, Apple a failli ne pas mentionner tvOS 15. Et si le logiciel Apple TV était quasiment oublié, que dire du HomePod 15, qui est une variante du système d’exploitation tvOS ?

Heureusement, avec la version Release Candidate de HomePod 15, nous sommes en mesure de confirmer toutes les nouveautés à venir sur les haut-parleurs intelligents d’Apple à partir de la semaine prochaine.

Cette mise à jour, ou “version logicielle 15”, comme l’appelle Apple, sera disponible pour HomePod et HomePod mini. Outre les corrections de bugs et les améliorations de stabilité, voici les nouveautés :

Sélectionnez un seul ou une paire de HomePod mini comme haut-parleurs par défaut pour votre Apple TV 4k pour un son riche et des dialogues clairs. Les commandes de lecture multimédia apparaissent automatiquement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone lorsqu’un HomePod mini jouant de la musique est à proximité. profiter de la musique sans déranger les voisins Demandez à Siri d’allumer votre Apple TV, commencez à lire un film préféré et contrôlez la lecture pendant que vous regardez Siri ajuste automatiquement son niveau de parole en fonction de l’environnement de la pièce et du volume de l’utilisateur Demandez à Siri de contrôler les appareils domestiques intelligents à une heure précise, comme éteindre les lumières dans 10 minutes Étendre l’accès au HomePod dans toute la maison en activant la commande vocale Siri sur les accessoires HomeKit compatibles Prise en charge de la détection de colis avec HomeKit Secure Video



Malheureusement, l’une des choses testées avec un certain nombre d’utilisateurs au cours de cette version bêta était Lossless et Dolby Atmos avec prise en charge de Spatial Audio, mais cela n’a pas été retenu et, selon les notes de version, Apple ne fournira pas ces fonctionnalités avec Logiciel HomePod version 15.

Pourtant, la société promet qu’elle prendra en charge ces deux technologies cette année, nous devrons donc attendre une mise à jour 15.1.

Que pensez-vous de cette mise à jour ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

