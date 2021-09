Tout ce qui est nouveau avec les applications iOS 15 Notes et Rappels

Ceux qui utilisent les applications Notes et Rappels seront ravis d’apprendre qu’iOS 15 et iPadOS 15 apportent de nouvelles fonctionnalités utiles. L’application Notes a des fonctionnalités améliorées sur l’iPad avec la fonction Quick Note, tandis que les rappels offrent une meilleure intégration de Siri et une prise en charge du langage naturel.



Le guide ci-dessous met en évidence les nouvelles fonctionnalités que vous trouverez dans les applications Notes et Rappels dans ‌iOS 15‌.

Remarques

La nouvelle fonctionnalité majeure de l’application Notes, Quick Note, est exclusive à l’iPad‌, mais Apple a ajouté des améliorations générales de la qualité de vie et de nouvelles fonctionnalités pour ceux qui partagent des notes entre plusieurs personnes.

Lorsque vous rédigez une note, vous pouvez utiliser des hashtags pour la marquer avec un mot ou une phrase à des fins d’organisation. Vous pouvez utiliser n’importe quel tag, comme #cuisine, #plantes, #travail, #rappels, etc.



Une fois que vous avez créé une balise, elle est ajoutée à la section “Balises” de la vue d’ensemble de l’application Notes. Vous pouvez appuyer sur l’un des noms de balise pour voir toutes les notes qui contiennent cette balise.

Dossiers intelligents personnalisés

Pour accompagner les balises, il existe une nouvelle option Dossiers intelligents que vous pouvez utiliser pour créer un dossier pour héberger les balises.



Lors de la création d’un dossier intelligent, vous pouvez choisir un nom et sélectionner les balises que vous souhaitez qu’il inclue. Vous pouvez choisir des balises que vous avez déjà créées ou ajouter de nouvelles balises qui seront utilisées dans les prochaines notes.

Les balises et les dossiers intelligents offrent une nouvelle façon d’organiser vos notes et c’est un système plus rapide et plus simple que d’organiser manuellement vos notes dans différents dossiers.

Vue d’activité

L’application Notes propose des fonctionnalités de partage depuis un certain temps déjà, mais dans ‌iOS 15‌, Apple facilite la collaboration et le travail sur une note avec une autre personne.



Sur n’importe quelle note partagée, si vous appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit ou sur l’icône de la petite personne, vous pouvez accéder à une vue d’activité qui vous montre les modifications que chaque personne a apportées et qui a interagi avec la note.

Si vous appuyez sur “Faits saillants” ou glissez vers la droite dans une note, vous pouvez voir un aperçu des parties de la note auxquelles chaque personne a contribué. Si vous avez une liste de cadeaux ou une liste d’épicerie, par exemple, vous pouvez voir les articles que chaque personne impliquée dans la note a ajoutés.



Les heures et les dates de modification sont incluses, et les contributions de chaque personne sont affichées dans une couleur différente. Lorsque vous ouvrez une note, vous verrez également une notification des modifications qui ont été apportées depuis la dernière fois que vous avez ouvert la note.

Mentions

Dans les notes ou les dossiers partagés, vous pouvez ajouter un signe @ et saisir le nom d’une personne avec laquelle la note est partagée pour attirer son attention sur celle-ci et lui faire savoir s’il y a eu une mise à jour importante.



Avec une @mention, la personne reçoit une notification concernant la note, ce qui est similaire au fonctionnement des @mentions dans d’autres applications.

Note rapide – iPadOS 15

Sur le ‌iPad‌, si vous appuyez dans le coin inférieur droit avec un crayon Apple ou glissez avec un doigt, vous pouvez afficher une note rapide pour noter une pensée ou une idée.



Vous pouvez afficher une note rapide à partir de l’écran d’accueil, dans n’importe quelle application, lorsque vous utilisez Split View ou n’importe où ailleurs dans iPadOS.

Vous pouvez taper une note rapide ou utiliser le Crayon Apple‌ pour écrire, et la taille de la note rapide peut être ajustée ou elle peut être réduite sur le côté de l’iPad‌ afin que vous puissiez la remonter lorsque vous en avez besoin.

Des liens d’une application ou d’un site Web peuvent être ajoutés à Quick Note pour le contexte, et lorsque vous revenez au même endroit dans l’application ou sur le site, une vignette de la Quick Note apparaît pour vous rappeler votre note précédente.

Les notes rapides sont toutes stockées dans le dossier Quick Note de l’application Notes et peuvent être consultées sur l’iPhone ou sur un appareil qui ne prend pas en charge Quick Note en tant que note standard.

Rappels

Certaines des nouvelles fonctionnalités ajoutées par Apple à Notes sont également disponibles dans l’application Rappels, ainsi que quelques fonctionnalités bonus utiles telles que la prise en charge du langage naturel.

Comme avec Notes, vous pouvez désormais ajouter n’importe quel hashtag à un rappel en tant que nouvelle méthode d’organisation. Vous pouvez regrouper tous les rappels étiquetés avec un certain mot, comme « épicerie », c’est donc un excellent moyen de diviser vos rappels sans avoir à utiliser différentes listes.



Une fois que vous avez ajouté au moins une balise à un rappel, l’application Rappels disposera d’un nouveau navigateur de balises qui regroupe tous les noms de balises. En appuyant sur une balise, vous affichez tous les rappels utilisant cette balise.

Listes intelligentes personnalisées

Les listes intelligentes permettent d’agréger vos différentes balises de rappel. Des listes intelligentes peuvent être créées pour organiser des rappels en fonction des balises, des dates, des heures, des emplacements, des drapeaux et de la priorité.



Pour les balises, vous pouvez créer des listes qui regrouperont plusieurs balises telles que #cuisine et #épicerie afin que vous puissiez créer le système organisationnel qui vous convient.

Prise en charge du langage naturel

Dans ‌iOS 15‌, vous pouvez utiliser des phrases plus naturelles pour créer des rappels plus rapidement. « Faire du jogging un matin sur deux » créera un rappel tous les deux jours, par exemple. Vous pouvez utiliser des phrases comme “nettoyer la cuisine tous les vendredis” ou “vérifier le courrier tous les jours à 16h00” et l’‌iPhone‌ et le ‌iPad‌ interpréteront avec précision ce que vous visez.

Suppression des rappels terminés

Il est plus facile de supprimer les rafles terminées dans ‌iOS 15‌. Dans n’importe quelle liste contenant de nombreux rappels, vous pouvez appuyer sur la nouvelle étiquette « Effacer ». Selon l’âge du rappel, vous pouvez voir des options pour supprimer tous les rappels terminés, les rappels terminés de plus d’un an, les rappels terminés de plus de six mois et les rappels terminés de plus d’un mois.



Si vos rappels terminés ne sont pas visibles, vous pouvez appuyer sur l’icône avec les trois points, puis sélectionner “Afficher terminé”. À partir de là, l’option “Effacer” pour supprimer les rappels terminés sera disponible.

Glisser pour supprimer, une fonctionnalité qui était déjà disponible, peut également être utilisé pour effacer les rappels terminés, mais la nouvelle fonctionnalité pour effacer tous les rappels terminés est plus rapide.

Annoncer des rappels avec Siri

Lorsqu’un rappel indiquant que vous devez vous occuper apparaît lorsque vous portez des AirPods ou des écouteurs Beats compatibles, ‌Siri‌ l’annoncera de la même manière que les notifications ou les messages entrants.



Cette fonctionnalité peut être activée dans l’application Paramètres sous ‌Siri‌ et Rechercher > Annoncer des notifications > Rappels.

Développer les attributs suggérés

L’ajout d’une balise est une nouvelle suggestion rapide dans la barre d’outils Rappels avec la date, le lieu, le drapeau et la photo.



En appuyant sur l’icône d’informations, vous obtenez également des balises en option aux côtés de la date, de l’heure, de l’emplacement, des drapeaux, lors de la messagerie d’une certaine personne et de la priorité.

Commentaires sur les guides

Vous avez des questions sur les nouvelles modifications apportées aux notes et aux rappels dans ‌iOS 15‌, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons laissée de côté ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Envoyez-nous un email ici.