Tout ce qui est nouveau avec Safari dans iOS 15 : refonte, groupes d’onglets, texte en direct, mises à jour de confidentialité et plus encore

L’application Safari d’Apple a subi un certain nombre de modifications au cours du processus de test bêta d’iOS 15. Apple a commencé avec un nouveau design radical qui a déplacé la barre d’adresse du haut de l’interface de l’application et a introduit une barre d’onglets flottante, mais après une multitude de plaintes, plusieurs refontes ont abouti à une option permettant d’annuler entièrement le design ‌iOS 15‌ .



Ce guide passe en revue toutes les fonctionnalités ajoutées dans l’application Safari ‌iOS 15‌, y compris ces nouvelles options de conception.

Changement de design

Safari a commencé avec un nouveau design d’onglet flottant qui a déplacé la barre d’adresse et les onglets vers le bas de l’interface de l’iPhone, mais maintenant le changement de design est facultatif.



Dans la section Safari de l’application Paramètres, vous pouvez choisir votre onglet. L’option “Tab Bar” déplace la barre d’adresse vers le bas de l’interface Safari, qui est le nouveau design.



Il y a une barre de contrôle dédiée au bas de l’interface Safari, et au-dessus, une barre d’onglets et une barre d’adresse intégrées. Vous pouvez balayer vers la gauche et la droite pour échanger les onglets, ou appuyer sur la barre pour rechercher ou saisir une nouvelle URL. La barre de contrôle dédiée a été ajoutée dans une version bêta ultérieure de ‌iOS 15‌ et offre un accès aux outils de transfert, de partage, de création de favoris et d’onglets.

Vous pouvez accéder aux paramètres de la page Web en appuyant sur le Aa, ou recharger une page en appuyant sur le bouton de rechargement. Avec cette interface de barre d’onglets, lorsque vous faites défiler une page Web, toute la barre d’onglets se réduit pour que vous puissiez voir davantage le site Web. Vous pouvez le faire revenir avec un robinet.

Si vous choisissez “Onglet unique” au lieu de “Barre d’onglets”, la barre d’adresse et les onglets resteront en haut de la fenêtre Safari, c’est ainsi que fonctionne iOS 14. La conception de l’option Single Tab est inchangée par rapport à ‌iOS 14‌, avec la même barre de contrôle disponible en bas de l’interface. Vous ne pouvez pas parcourir les onglets à l’aide de l’interface à onglet unique et devrez plutôt utiliser le sélecteur d’onglets.

Vous pouvez basculer entre la barre d’onglets inférieure et l’interface à onglet unique en appuyant sur le bouton “Aa” situé à côté de n’importe quelle URL.

Teinture du site Web

Disponible dans l’application Paramètres, Autoriser la teinte du site Web fait correspondre l’interface de la barre d’adresse Safari réduite aux couleurs du site Web pour qu’elle se fonde mieux avec l’arrière-plan.

Teinture du site activée à gauche, désactivée à droite

Cela ne s’applique que lorsque vous faites défiler une page Web et que vous avez réduit la barre d’adresse. Dans les modes Single Tab et Tab Bar, l’interface adopte les couleurs du site Web en haut et en bas, la coloration s’étendant jusqu’aux icônes d’état de l’iPhone.

Barre d’onglets Paysage

Avec le nouveau paramètre de la barre d’onglets Paysage, lorsque vous utilisez votre ‌iPhone‌ en mode paysage avec Safari, vous verrez une barre d’onglets de style Mac qui affiche tous vos onglets ouverts, et vous pouvez les parcourir.

Tirer pour rafraîchir

Un glissement vers le bas sur n’importe quelle page Web dans ‌iOS 15‌ actualisera la page, et c’est une alternative au fait d’avoir à appuyer sur l’icône de rechargement.

Groupes d’onglets

Les onglets de ‌iOS 15‌ peuvent être enregistrés dans des groupes d’onglets, ce qui permet de conserver un ensemble d’onglets que vous avez ouverts sans avoir à les activer.



Si vous planifiez un voyage, par exemple, vous pouvez enregistrer tous vos onglets dans un groupe “Vacances”, y accéder en cas de besoin et laisser votre appareil libre pour d’autres contenus lorsque vous ne faites pas de planification active. Si vous avez un ensemble de sites Web que vous ouvrez toujours pour le travail, vous pouvez les enregistrer dans un groupe d’onglets dédié.

Pour créer un groupe d’onglets, ouvrez simplement tous les sites Web que vous souhaitez inclure, appuyez sur le bouton Onglets avec la flèche vers le bas, puis appuyez sur Nouveau groupe d’onglets à partir de [#] Onglets. Vous pouvez également utiliser cette option pour créer un nouveau groupe d’onglets vides auquel des onglets peuvent être ajoutés ultérieurement. Appuyez longuement sur n’importe quel onglet ouvert (ou sur la barre d’adresse principale si vous avez activé la vue à onglet unique) pour l’ajouter à un groupe d’onglets.

Pour charger un groupe d’onglets, appuyez sur le bouton Onglets, puis appuyez sur le nom du groupe dans la liste. Tous vos groupes d’onglets se synchronisent sur vos appareils afin que vous puissiez y accéder sur les iPhones et iPads exécutant iOS et iPadOS 15 ainsi que sur les Mac exécutant macOS Monterey.

Grille de présentation des onglets

Dans ‌iOS 14‌, tous vos onglets ouverts sont affichés dans une interface semblable à une carte que vous pouvez parcourir, mais dans ‌iOS 15‌, les onglets ouverts sont affichés dans une vue en grille.



Vous pouvez appuyer sur le bouton d’onglet (qui correspond à deux carrés qui se chevauchent) pour afficher l’interface de grille qui affiche tous vos onglets ouverts. Appuyez sur le “X” dans le coin de n’importe quel onglet pour le fermer.

Page de démarrage personnalisable

Safari est plus personnalisable dans ‌iOS 15‌, et vous pouvez modifier ce qui est disponible sur votre page de démarrage. Il s’agit d’une fonctionnalité qui était disponible sur macOS, mais est désormais également disponible sur les appareils iOS.



Pour personnaliser la page de démarrage, ouvrez un nouvel onglet vide, faites défiler jusqu’en bas de la fenêtre et appuyez sur le bouton “Modifier”.

Vous pouvez choisir que la page de démarrage affiche les favoris, les sites fréquemment visités, le contenu partagé avec vous, les informations sur le rapport de confidentialité, les suggestions Siri, la liste de lecture et les onglets iCloud.

Il existe une option pour utiliser la même apparence de page de démarrage sur tous les appareils et une bascule pour télécharger l’image d’arrière-plan de votre choix.

Améliorations de la prévention du suivi intelligent

Avec les mises à jour d’Intelligent Tracking Prevention, la fonctionnalité qui empêche les sites Web de suivre votre activité Web, les trackers ne peuvent désormais plus accéder à votre adresse IP pour créer un profil sur vous.

Mise à niveau HTTPS

Safari dans ‌iOS 15‌ met automatiquement à niveau les sites connus pour prendre en charge HTTPS à partir de HTTP, qui n’est pas sécurisé.

Relais privé iCloud

‌iCloud‌ Private Relay est une fonctionnalité de confidentialité qui garantit que tout votre trafic Safari est crypté.

Comme expliqué dans notre guide de confidentialité, ‌iCloud‌ Private Relay protège votre adresse IP et la dissocie des sites Web que vous visitez en utilisant deux relais Internet distincts.



‌iCloud‌ Private Relay envoie tout le trafic Web à un serveur géré par Apple où des informations telles que l’adresse IP sont supprimées. Une fois les informations supprimées, le trafic (votre requête DNS) est envoyé à un serveur secondaire géré par une société tierce, où une adresse IP temporaire lui est attribuée, puis le trafic est envoyé vers sa destination.

En ayant un processus en deux étapes qui implique à la fois un serveur Apple et un serveur tiers, ‌‌iCloud‌‌ Private Relay empêche quiconque, y compris Apple, de déterminer l’identité d’un utilisateur et de la lier au site Web que l’utilisateur visite.

Avec ce système, Apple connaît votre adresse IP et le partenaire tiers connaît le site que vous visitez, et comme les informations sont dissociées, ni Apple ni la société partenaire n’ont une image complète du site que vous visitez et votre emplacement, et le site Web sur lequel vous naviguez non plus. Normalement, les sites Web ont accès à ces données et, combinés à des cookies, peuvent les utiliser pour créer un profil de vos préférences.

Extensions Web

Safari dans ‌iOS 15‌ prend en charge les extensions Web, avec des extensions Web pouvant être téléchargées et installées via l’App Store. Les extensions disponibles incluent les bloqueurs de contenu, les VPN, etc.

Texte en direct

Avec ‌iOS 15‌, les iPhones et iPads peuvent utiliser une nouvelle fonctionnalité Live Text pour détecter du texte dans n’importe quelle image, y compris les images que vous trouvez dans Safari.



Toute image Safari contenant du texte peut être sélectionnée, copiée, collée et traduite. Pour utiliser Live Text dans Safari, appuyez longuement sur n’importe quelle image, puis appuyez sur “Afficher le texte”. À partir de là, vous pouvez sélectionner le texte et interagir avec lui comme n’importe quel autre texte sur un iPhone‌.

Partagé avec vous

Partagé avec vous, une nouvelle option disponible sur la page de démarrage de Safari, regroupe tous les liens qui vous ont été envoyés dans l’application Messages et d’autres applications de réseaux sociaux qui prennent en charge la fonctionnalité Partagé avec vous.



Cette nouvelle section est conçue pour s’assurer que vous ne manquez pas les liens qui vous ont été envoyés, et elle vous permet de savoir qui vous a envoyé un lien afin que vous puissiez y revenir avec ce que vous pensiez.

