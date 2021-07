Il y a quelques améliorations majeures à Siri dans iOS 15, avec Apple introduisant des fonctionnalités que les utilisateurs d’iPhone demandent depuis longtemps. Sur les appareils dotés d’une puce A12 ou ultérieure, ‌Siri‌ peut effectuer un traitement sur l’appareil et prend en charge les demandes hors ligne.



Ce guide met en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités ‌Siri‌ disponibles dans iOS (et iPadOS) 15.

Traitement et personnalisation de la parole sur l’appareil

À partir de ‌iOS 15‌, le traitement de la parole et la personnalisation sont effectués sur l’appareil. Cela rend ‌Siri‌ plus rapide dans le traitement des demandes, mais aussi plus sécurisé. La plupart des demandes audio faites à ‌Siri‌ sont entièrement conservées sur iPhone‌ et ne sont plus téléchargées sur les serveurs d’Apple pour traitement.

La reconnaissance vocale et la compréhension des commandes de ‌Siri‌ s’améliorent au fur et à mesure qu’un appareil est utilisé, avec ‌Siri‌ apprenant les contacts les plus interagis, les nouveaux mots tapés et les sujets préférés, toutes ces informations étant conservées sur l’appareil et privées.

Le traitement et la personnalisation de la parole sur l’appareil sont activés via Apple Neural Engine et sont disponibles sur les iPhones et iPads dotés d’une puce A12 Bionic ou ultérieure.

Le traitement sur l’appareil est disponible en allemand (Allemagne), anglais (Australie, Canada, Inde, Royaume-Uni, États-Unis), espagnol (Espagne, Mexique, États-Unis), français (France), japonais (Japon), chinois mandarin (Chine continentale) , et cantonais (Hong Kong).

Assistance hors ligne

Le traitement sur l’appareil étant désormais disponible, il existe un large éventail de demandes ‌Siri‌ qui peuvent être traitées hors ligne. ‌Siri‌ peut créer (et désactiver) des minuteries et des alarmes, lancer des applications, contrôler la lecture audio et accéder aux options de paramètres.

Apple dit que ‌Siri‌ peut également traiter les messages, le partage et les demandes téléphoniques.

Partage via Siri

Lorsque vous rencontrez quelque chose que vous souhaitez partager comme une photo, une page Web, une chanson Apple Music ou un podcast, vous pouvez demander à ‌Siri‌ de l’envoyer à un ami ou à un membre de la famille et ‌Siri‌ le fera.



S’il s’agit de quelque chose qui ne peut pas être partagé, comme un fil de discussion, ‌Siri‌ fera une capture d’écran et l’enverra. Tout ce que vous avez à faire est de dire “Envoyer ceci à [person]” et ‌Siri‌ confirmera la demande, puis l’enverra.



Cette fonctionnalité fonctionne avec ‌Apple Music‌, Apple Podcasts, Apple News, Cartes, pages Web, photos, Messages, etc.

Contexte amélioré entre les demandes

‌Siri‌ dans ‌iOS 15‌ peut mieux maintenir le contexte entre les requêtes vocales. Donc, si vous demandez quelque chose comme « À quelle heure le Taco Bell est-il ouvert ? » et puis “Combien de temps faut-il pour y arriver ?” ‌Siri‌ comprendra que “il y a” la cloche à tacos de la demande précédente.



Cela a tendance à ne fonctionner que lorsqu’il n’y a qu’une seule option, car dans une situation avec plusieurs Taco Bells, ‌Siri‌ a ​​besoin d’être clarifié. Pour cette raison, les améliorations contextuelles sont limitées.

‌Siri‌ comprend également que s’il y a un contact sur l’écran, c’est la personne à qui vous voulez parler.

Donc, si l’application Contacts est ouverte à une personne en particulier, que vous discutez avec quelqu’un dans Messages, que vous recevez une notification de message ou que vous manquez un appel, vous pouvez dire quelque chose comme « Envoyez-leur un message, je suis en chemin » et ‌Siri‌ le saura envoyez-le au contact concerné avec lequel vous venez d’interagir ou que vous avez ouvert.

Améliorations de HomeKit

‌Siri‌ peut désormais être utilisé pour contrôler un appareil HomeKit à un moment précis. Donc, si vous voulez que vos lumières s’éteignent juste à 7 heures, vous pouvez dire quelque chose comme “Hé ‌Siri‌, éteint les lumières de la chambre à 19h”. Cette commande fonctionne également pour la géolocalisation, vous pouvez donc dire des choses comme éteignez la climatisation quand je pars.”



Lorsque vous demandez à ‌Siri‌ de contrôler un produit ‌HomeKit‌ de cette manière, il crée une automatisation dans l’application Home sous la section “Automatisation”. Si vous souhaitez supprimer une automatisation que ‌Siri‌ a ​​créée, vous pouvez le faire dans l’application Accueil.

Les développeurs ‌HomeKit‌ peuvent également ajouter la prise en charge Siri‌ à leurs produits dans ‌iOS 15‌, mais l’utilisation des commandes ‌Siri‌ avec des appareils tiers nécessite que l’utilisateur dispose d’un HomePod pour acheminer les demandes. Avec l’intégration ‌Siri‌, les clients pourront utiliser leurs produits ‌HomeKit‌ pour les commandes ‌Siri‌ telles que la configuration de rappels, le contrôle d’appareils, la diffusion de messages, etc.

Annoncer des notifications

‌Siri‌ est capable d’annoncer les appels et les messages entrants lors de l’utilisation d’AirPods (ou d’écouteurs Beats) depuis un certain temps déjà, mais dans ‌iOS 15‌, cette fonctionnalité s’étend à toutes les notifications.



‌Siri‌ peut annoncer automatiquement les notifications sensibles au temps lorsque les ‌AirPods‌ sont connectés si vous activez la fonctionnalité dans l’application Paramètres (dans les sections ‌Siri‌ ou Notifications), et il existe également des options pour que ‌Siri‌ annonce les notifications application par application si vous souhaitez entendre les notifications d’une application particulière, mais ces notifications ne sont pas sensibles au temps.

Annoncer des messages dans CarPlay

Il existe désormais une fonctionnalité permettant à ‌Siri‌ d’annoncer vos messages entrants lorsque votre ‌iPhone‌ est connecté à une configuration CarPlay.

Il existe une option pour activer ou désactiver les annonces lorsqu’un message est lu, et ‌Siri‌ se souviendra de votre préférence. Cette fonctionnalité peut également être activée ou désactivée à l’aide de l’application Paramètres.

Annoncer des rappels avec les AirPod

En plus des notifications, ‌Siri‌ peut également annoncer des rappels qui apparaissent lorsque vous portez des ‌AirPods‌ ou des écouteurs Beats compatibles.

Ajouter des suggestions Siri à la page de démarrage de Safari

Avec la personnalisation de la page de démarrage dans ‌iOS 15‌, il existe une option pour ajouter une section pour les suggestions ‌Siri‌ pour les sites Web que vous souhaitez visiter ou le contenu que vous souhaitez consulter.

Améliorations linguistiques

Les voix neuronales de synthèse vocale se sont étendues au suédois, au danois, au norvégien et au finnois dans ‌iOS 15‌.

Apple a également ajouté une prise en charge mixte des langues anglaise et indienne. ‌Siri‌ peut traiter les commandes dans un mélange d’anglais indien et de langues maternelles, avec la prise en charge de l’hindi, du télougou, du kannada, du marathi, du tamoul, du bengali, du gujarati, du malayalam et du pendjabi.

Siri pour les développeurs

Apple peaufine son interface SiriKit et supprime certaines des commandes ‌Siri‌ que les développeurs pouvaient utiliser avec des applications tierces.

À partir de ‌iOS 15‌, les clients ne pourront plus utiliser ‌Siri‌ dans des applications tierces pour faire des choses comme réserver un trajet avec Uber, payer une facture ou créer de nouvelles listes de tâches dans des applications à faire. Beaucoup de ces fonctions « Siri » peuvent être remplacées par des options de raccourci qui peuvent être activées avec les commandes vocales « Siri ».

Commentaires sur les guides

