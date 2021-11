Tout ce qui est nouveau dans iOS 15.2 bêta 3 : mises à jour du mode macro, ajustements du relais privé iCloud et plus encore

Apple a publié aujourd’hui la troisième version bêta d’une prochaine mise à jour iOS 15.2 destinée aux développeurs à des fins de test, et la société de Cupertino continue d’affiner les fonctionnalités avant la sortie du logiciel. La bêta 3 n’ajoute pas autant de nouvelles fonctionnalités que les versions bêta précédentes, mais il y a quelques changements notables.

Recherche de liste de lecture dans l’application Musique

Apple a ajouté une fonctionnalité très attendue qui permet aux utilisateurs d’Apple Music de rechercher dans les listes de lecture.

Mode macro

Pour les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max, il existe une option Macro pour prendre des photos en gros plan avec l’objectif Ultra Wide. Apple a peaufiné les commandes du mode macro dans la version bêta d’iOS 15.2 et a clarifié les paramètres disponibles pour la fonctionnalité dans la troisième version bêta.



Il y a une bascule « Macro Control » renommée dans la section Appareil photo de l’application Paramètres qui indique clairement que les utilisateurs peuvent basculer sur la fonction de macro manuelle qui a été ajoutée dans la deuxième version bêta.

« Afficher le contrôle de l’appareil photo pour passer automatiquement à l’objectif ultra-large pour capturer des photos et des vidéos macro », lit-on dans la description de la bascule. Une fois cette option activée, les propriétaires d’iPhone 13 Pro‌ et de Pro Max peuvent appuyer sur une petite icône en forme de fleur dans l’application Appareil photo pour basculer en mode Macro à proximité d’un objet. Cela a été introduit dans la deuxième version bêta, mais c’était déroutant car Apple n’avait pas encore mis à jour le libellé de la bascule dans l’application Paramètres.

Relais privé iCloud

Dans les sections Cellulaire et WiFi de l’application Paramètres, Apple a clarifié le libellé du relais privé iCloud. La bascule, qui s’appelait auparavant « ‌iCloud‌ Private Relay » a été renommée « Limit IP Address Tracking » pour clarifier ce qui se passe lorsqu’elle est activée.



La fonctionnalité générale est la même, et ce n’est qu’une clarification de la formulation.

La désactivation de la fonction « Limiter le suivi des adresses IP » désactive le relais privé ‌iCloud‌ pour le fournisseur de téléphonie mobile ou le réseau WiFi, comme avant. Aucun changement n’a été apporté à la fonction de relais privé ‌iCloud‌, qui peut être activée séparément pour le trafic cellulaire et WiFi.

Application de rappels

Selon les notes de publication d’Apple, les balises peuvent être renommées et supprimées en bloc dans l’application Rappels.

Bugs

Il reste quelques bugs dans la bêta. D’après les notes de version d’Apple :

Le streaming dans l’application Musique peut entraîner une utilisation plus élevée du processeur, entraînant une décharge plus rapide de la batterie dans certains scénarios. Les utilisateurs qui importent un dossier de vaccination vérifiable ne peuvent pas l’ajouter à l’application Portefeuille, et l’application Santé peut geler.

Caractéristiques supplémentaires

Connaissez-vous une nouvelle fonctionnalité dans la troisième bêta d’iOS 15.2 que nous avons laissée de côté ? Faites le nous savoir dans les commentaires.