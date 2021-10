Tout ce qui est nouveau dans iOS 15.2 : rapport de confidentialité des applications et mises à jour automatiques des appels

Quelques jours seulement après la sortie d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1, Apple a lancé les premières versions bêta d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2 aux développeurs à des fins de test, la mise à jour ajoutant les fonctionnalités promises d’iOS 15 telles que App Privacy Report.

Rapport de confidentialité de l’application

App Privacy Report est l’un des ajouts iOS 15‌ présentés par Apple à la WWDC. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de confidentialité conçue pour permettre aux utilisateurs de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à leurs informations sensibles telles que l’emplacement, les photos, l’appareil photo, le microphone et les contacts au cours des sept derniers jours.



Il est également configuré pour montrer quelles applications ont contacté d’autres domaines et depuis combien de temps elles les ont contactées afin que vous puissiez garder un œil sur ce que les applications font dans les coulisses.

Le rapport de confidentialité de l’application est disponible en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant la section Confidentialité et en choisissant Rapport de confidentialité de l’application. À partir de là, vous pouvez l’activer. Après avoir utilisé des applications pendant un certain temps, les données commenceront à s’afficher à cet endroit.

SOS d’urgence

Appel automatique, la fonctionnalité qui permet d’appeler les services d’urgence avec une série de pressions sur les boutons, a été mise à jour dans iOS 15.2. Vous pouvez maintenant appuyer plusieurs fois rapidement sur le bouton latéral pour lancer, ou maintenir enfoncés simultanément le bouton latéral et le bouton de volume.



Il y a maintenant un compte à rebours plus long de huit secondes avant qu’un appel ne soit passé, ce qui est supérieur au compte à rebours précédent de trois secondes.

Résumé des notifications

Comme indiqué sur Reddit, le résumé des notifications a un nouveau look avec une vue de style carte qui permet de voir plus facilement en un coup d’œil ce qui est inclus dans le résumé.

Sécurité des communications

Selon le code iOS 15.2, la mise à jour ajoute la fonctionnalité de sécurité des communications annoncée par Apple plus tôt cette année. La sécurité de la communication est intégrée à l’application Messages sur

iPhone, iPad et Mac, et il avertira les enfants et leurs parents lorsque des photos sexuellement explicites sont reçues ou envoyées depuis l’appareil d’un enfant, Apple utilisant l’apprentissage automatique sur l’appareil pour analyser les images jointes.