Tout ce qui est nouveau dans iOS 15 et iPadOS 15 bêta 5

Apple a publié aujourd’hui la cinquième version bêta d’iOS et d’iPadOS 15 aux développeurs, introduisant des modifications supplémentaires au nouveau système d’exploitation qui sera lancé cet automne.



Au fur et à mesure que nous avançons dans le processus de test bêta, les modifications introduites diminuent alors qu’Apple commence à finaliser ses plans de conception pour la mise à jour. La version bêta d’aujourd’hui se concentre sur de petites modifications et améliorations apportées aux fonctionnalités iOS et iPadOS 15.

Icône de l’application météo

La conception de l’icône de l’application Météo a été légèrement modifiée. C’est un bleu plus foncé que la version précédente.

Icône de l’application météo iOS 15 b4 à gauche, icône de l’application météo ‌iOS 15‌ b5 à droite

Icône de rechargement Safari

Dans Safari, lorsque la barre d’adresse est réduite en vue de la page Web complète, l’icône de rechargement a été supprimée de la barre d’URL. L’icône de rechargement s’affiche toujours dans la vue standard.



Dans la version bêta précédente, l’icône de rechargement était affichée dans les deux vues illustrées dans la capture d’écran ci-dessus. Dans la version bêta actuelle, il ne s’affiche que dans la vue standard.

iPadOS 15 Safari

Dans ‌iPadOS 15‌, la version bêta d’aujourd’hui modifie l’ombrage de l’interface des onglets dans Safari dans le but de préciser quel onglet est l’onglet actif.

Paramètres de l’écran d’accueil de l’iPadOS 15

Dans l’application Paramètres sous Écran d’accueil et station d’accueil, il existe désormais une option sur l’iPad pour utiliser de grandes icônes.



Avec la fonctionnalité activée, les icônes occupent plus d’espace sur l’écran, il y a donc moins de zones vides, et il est également plus facile d’appuyer sur l’icône de l’application dont vous avez besoin.

Icône de la caméra du centre de contrôle

Apple dans une version bêta précédente a affiné l’icône de l’application Appareil photo, et dans ‌iOS 15‌ bêta 5, l’icône de l’appareil photo dans le Centre de contrôle utilise l’icône nouvellement mise à jour plutôt que l’ancienne icône.



Du point de vue du design, la nouvelle icône supprime le déclencheur.

Ancienne icône d’appareil photo à gauche, nouvelle icône d’appareil photo à droite

Icône de reconnaissance sonore du centre de contrôle

Apple a également modifié l’icône de la fonction de reconnaissance sonore dans le centre de contrôle. C’était auparavant une onde sonore dans un carré, mais maintenant c’est une onde sonore avec une petite icône de recherche en forme de loupe.

Éteindre l’iPhone

Lorsque vous éteignez l’iPhone, il y a maintenant un avertissement que l’iPhone‌ restera accessible après sa mise hors tension. Si vous appuyez dessus, il existe une option pour “Désactiver temporairement la recherche”.

Écrans de démarrage

Apple a ajouté de nouveaux écrans de démarrage avec des descriptions de fonctionnalités pour des applications telles que Photos, Rappels, Accueil et Cartes.

Sons de fond

Il existe une nouvelle option pour désactiver les sons de fond lorsqu’un iPhone‌ est verrouillé, qui se trouve sous Paramètres> Accessibilité> Audio et visuel> Sons de fond.

Infos TestFlight dans l’App Store

Lorsque vous recherchez une application dans l’App Store, si vous avez installé la version TestFlight d’un développeur, la liste ‌App Store‌ affichera la version TestFlight que vous avez installée et offrira un lien pour ouvrir l’application TestFlight.

Contacts hérités

Selon les notes de publication d’Apple pour la mise à jour, Legacy Contacts a été supprimé dans la version bêta 5 et sera rajouté dans une mise à jour ultérieure.

Autres nouvelles fonctionnalités

Connaissez-vous quelque chose de nouveau dans la version bêta que nous avons laissé de côté ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.