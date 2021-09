Tout ce qui est nouveau dans l’application Apple Podcasts iOS 15

L’application Podcasts bénéficie d’un certain nombre d’améliorations dans les mises à jour iOS 15 et iPadOS 15 récemment publiées par Apple, notamment la nouvelle fonctionnalité Partagé avec vous à l’échelle du système, des recommandations personnalisées, de nouveaux raccourcis clavier, etc.



Ce guide passe en revue toutes les principales nouvelles fonctionnalités et améliorations ajoutées dans l’application Apple Podcasts ‌‌iOS 15‌‌ et ‌iPadOS 15‌, ce qui en fait une mise à jour modeste pour les auditeurs de podcast occasionnels et passionnés après une refonte majeure avec iOS 14.5 et d’autres ajustements dans iOS 14.6.

Partagé avec vous

Shared with You est une nouvelle fonctionnalité présente dans de nombreuses applications Apple, notamment Apple Music, Apple News et Apple Podcasts‌. Partagé avec vous met en évidence le contenu qui vous a été envoyé par vos amis et votre famille directement dans l’application à laquelle il se rapporte.

Dans Apple Podcasts‌, les épisodes, émissions et chaînes envoyés dans Messages apparaissent automatiquement dans une nouvelle section dédiée Partagé avec vous dans la vue Écouter maintenant. Lorsque les auditeurs accèdent à l’épisode, à l’émission ou à la chaîne partagés, un nouveau bouton en haut indique qui l’a partagé avec eux. Ils peuvent appuyer sur ce bouton à partir de la page ou de la section correspondante dans Écouter maintenant pour revenir au moment où il a été partagé dans Messages pour envoyer un Tapback ou une réponse, ou simplement voir le contexte de son envoi.

Recommandations personnalisées dans Écouter maintenant

Les auditeurs peuvent désormais découvrir de nouveaux podcasts avec des recommandations personnalisées. Il existe de nouvelles sections dans Écouter maintenant intitulées « Vous pourriez aimer » et « Si vous aimez… » qui recommandent de nouvelles émissions en fonction de ce que les auditeurs des émissions que vous suivez déjà écoutent, des émissions qui sont dans la même catégorie et des émissions de le même canal.

Il existe également de nouvelles sections avec des recommandations personnalisées basées sur les sujets que les utilisateurs écoutent. Par exemple, les auditeurs qui aiment les émissions d’une catégorie particulière verront de nouvelles sections avec des suggestions d’émissions dans des catégories similaires. Ces recommandations sont basées sur plus de 100 catégories et sous-catégories disponibles pour les créateurs de podcasts dans ‌Apple Podcasts‌ Connect ou via un fournisseur d’hébergement tiers.

Vitesse de lecture 1,25x

L’application ‌Apple Podcasts‌ propose désormais une option pour une vitesse de lecture 1,25x. Auparavant, il n’y avait qu’une vitesse de lecture de 0,5x, 1x, 1,5x et 2x. 1,25x est l’option parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent parcourir leurs podcasts plus rapidement, mais trouvent 1,5x trop vite.

Pour utiliser la nouvelle vitesse de lecture 1,25x, appuyez simplement sur le bouton violet de vitesse 1x à gauche de l’icône AirPlay pour faire défiler les options de vitesse de lecture.

Raccourcis clavier iPadOS 15

L’application ‌Apple Podcasts‌ pour iPad propose une multitude de nouveaux raccourcis clavier. Auparavant, le seul raccourci clavier de l’application était Commande + R pour actualiser les flux, mais il existe désormais un total de 17 raccourcis clavier.

Certains des nouveaux raccourcis incluent la barre d’espace pour faire une pause, Commande + Flèche droite pour passer à l’épisode suivant, Maj + Commande + Flèche droite pour sauter 30 secondes en avant et Option + 4 pour définir la lecture à double vitesse. Pour voir tous les raccourcis clavier disponibles, comme dans n’importe quelle application ‌iPad‌, maintenez simplement la touche Commande enfoncée.



Les raccourcis clavier fonctionnaient tout au long de la période de test bêta, mais certains utilisateurs ont signalé qu’ils n’apparaissaient pas dans la version finale de ‌iPadOS 15‌. Cependant, ils fonctionnent dans la version bêta initiale d’iPadOS 15.1, il semble donc qu’il puisse actuellement y avoir un bogue affectant leur disponibilité.

Commentaires sur les guides

Vous avez des questions sur les nouvelles fonctionnalités de l’application Podcasts dans ‌iOS 15‌ et ‌iPadOS 15‌, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons laissée de côté ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Envoyez-nous un email ici.