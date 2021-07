Tout ce qui est nouveau dans l’application iOS 15 Maps : détails mis à jour, itinéraires à pied en réalité augmentée, vue du globe et plus

Apple a apporté tellement d’améliorations à l’application Maps dans iOS 15 que c’est une expérience presque entièrement différente. Il existe de meilleurs itinéraires routiers, des itinéraires de transport en commun améliorés et des itinéraires de marche basés sur la RA plus immersifs.



La conception de Maps a encore une fois été mise à jour et vous pouvez tout voir à un niveau de détail incroyable qui n’était pas disponible auparavant, en particulier dans les villes et dans les endroits où il n’y avait aucun détail auparavant. Ce guide passe en revue toutes les modifications qui ont été introduites dans l’application Cartes dans ‌iOS 15‌.

Lorsque vous utilisez Maps pour les itinéraires, des informations routières plus détaillées sont disponibles. Les cartes rendront les voies de virage, les passages pour piétons et les pistes cyclables claires afin que vous sachiez où vous êtes censé être.

S’il y a un échangeur complexe à parcourir, Maps passera à une perspective au niveau de la rue pour réduire la confusion. Tout cela est inclus sur la carte de conduite dédiée, qui met également en évidence les incidents de circulation actuels et les conditions telles que les fermetures de routes afin que vous sachiez à quoi vous attendre sur votre itinéraire.



Cartes dans ‌iOS 15‌ propose des cartes d’exploration, de conduite, de transport en commun et satellite, et c’est la carte de conduite qui est le nouvel ajout. Il existe une nouvelle interface pour choisir une carte, avec des aperçus de l’apparence de chaque carte.

Cartes de la ville plus détaillées

Les cartes dans ‌iOS 15‌ sont plus détaillées dans tous les endroits, mais dans certaines villes, Apple a encore amélioré les détails. Les routes, les quartiers, les arbres et les bâtiments sont affichés en détail, et il existe des représentations 3D de points de repère comme le Golden Gate Bridge.

‌iOS 15‌ à gauche, iOS 14 à droite

Les villes avec des points de repère 3D et des niveaux de détail élevés incluent San Francisco, Los Angeles, New York et Londres. Apple a également rendu ses campus Infinite Loop et Apple Park en 3D, et c’est une fonctionnalité qui s’étendra à d’autres villes à l’avenir.



Apple a également mis à jour le mode nuit/sombre d’Apple Maps avec de nouvelles couleurs et un nouveau look.

AR Instructions de marche

Les itinéraires à pied dans ‌iOS 15‌ peuvent désormais être affichés en réalité augmentée, ce qui vous permet de vous rendre plus facilement là où vous devez aller, en particulier dans les situations où les itinéraires sont difficiles. Le mode AR propose des instructions étape par étape lorsque vous marchez, et vous pouvez y accéder en scannant les bâtiments autour de vous lorsque vous y êtes invité après avoir lancé un itinéraire.



Pour obtenir des itinéraires à pied en RA, un iPhone doté d’une puce A12 ou ultérieure est requis. L’A12 a été utilisé pour la première fois dans les ‌iPhone‌ XS, XS Max et XR, sortis en 2018. Ainsi, les iPhones 2018 et plus récents sont compatibles avec la fonction de réalité augmentée.

Vue du globe

Avec ‌iOS 15‌, si vous continuez à effectuer un zoom arrière jusqu’à ce que vous ne puissiez plus zoomer, vous atteignez une nouvelle vue du globe qui vous permet de faire le tour du monde et d’explorer de nouvelles zones. Avant ‌iOS 15‌, il existait une option pour effectuer un zoom arrière sur une carte du monde, mais pas sur un globe complet.



La vue Globe est plus facile à naviguer que la carte du monde précédente, avec de meilleurs gestes de pincement et de pincement et un défilement plus fluide.

‌iOS 15‌ à gauche, ‌iOS 14‌ à droite

Pour améliorer cette vue, Apple a ajouté plus de détails sur les chaînes de montagnes, les déserts, les forêts et l’océan. Si vous zoomez sur les Andes, par exemple, Apple dispose d’informations topographiques détaillées et vous pouvez obtenir des informations sur chaque sommet de montagne comme l’altitude, les coordonnées, la distance, etc.

Définir les heures de départ et d’arrivée

Lorsque vous obtenez un itinéraire dans l’application Maps, MapiOS 15‌ dispose d’une fonctionnalité qui vous permet de choisir une heure d’arrivée ou de départ, vous permettant d’obtenir à l’avance la durée des trajets quotidiens.



En appuyant sur « Partir maintenant » à côté de « Ma position » lors de l’obtention d’un itinéraire, vous disposez d’options pour « Partir à » ou « Arriver par » pour sélectionner des dates et des heures spécifiques.

Dans les villes avec des cartes mises à jour, la carte des transports en commun a été mise à jour avec une vue plus détaillée qui montre les principaux itinéraires de bus. Les usagers fréquents des transports en commun peuvent voir tous les départs répertoriés à proximité et épingler leurs lignes préférées afin qu’elles s’affichent toujours en haut de l’interface Maps.



Dans les transports en commun, il existe une interface utilisateur mise à jour qui permet aux utilisateurs de voir et d’interagir plus facilement avec leurs itinéraires dans un mode de fonctionnement à une main, utile lorsqu’il n’y a pas de sièges disponibles.



À l’approche d’un arrêt dans les transports en commun, Maps enverra une notification indiquant qu’il est presque temps de débarquer.

Nouveaux marque-places

Les marque-places pour les entreprises, les monuments, les restaurants et plus encore ont été mis à jour avec un nouveau design, Apple fournissant des détails sur les lieux à proximité, d’autres lieux au même endroit, la disponibilité du guide, etc. Apple utilise toujours Yelp pour extraire des informations telles que des critiques.



Apple dit qu’il est plus facile de trouver et d’interagir avec des informations pour les entreprises ou d’explorer des détails sur les villes. Les caractéristiques physiques comme les chaînes de montagnes ont désormais leurs propres marque-places avec des détails comme l’altitude.

Apple a ajouté une page d’accueil dédiée aux guides qui abrite des guides rédigés par un éditorial avec des conseils sur ce qu’il faut faire dans une ville où vous vivez ou que vous visitez.

Améliorations de la recherche

La recherche dans Maps a été améliorée et les résultats de la recherche peuvent désormais être filtrés par des options telles qu’une cuisine spécifique, si un restaurant est ouvert, si un restaurant propose des plats à emporter, etc.



Si vous vous déplacez sur la carte après avoir exécuté une recherche, l’application Cartes mettra automatiquement à jour les résultats de la recherche vers le nouvel emplacement.

Comptes d’utilisateurs et commentaires

Il existe désormais un compte d’utilisateur Maps qui héberge les préférences de Maps telles que le mode de direction, les options de péage et d’évitement des autoroutes, les options de transport en commun, etc.



Il regroupe également les favoris, les guides, les évaluations et les photos en plus de fournir un accès rapide aux rapports de problèmes et d’accidents.

Commentaires sur les guides

