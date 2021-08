Tout ce qui est nouveau dans l’application météo iOS 15

Apple en 2020 a acquis l’application météo populaire Dark Sky, et dans iOS 15, certaines de ces fonctionnalités Dark Sky ont été intégrées à l’application officielle. L’application Météo d’Apple a reçu une refonte majeure de sa conception dans ‌iOS 15‌, ce qui en fait une bien meilleure ressource météo.

Refonte de la conception

L’application Météo de ‌iOS 15‌ a une conception mise à jour qui permet de voir plus facilement que jamais les informations que vous souhaitez connaître en un coup d’œil. L’application Météo adopte l’interface de style carte qui a également été utilisée pour l’application Paramètres, séparant les différentes informations en sections.



Il y a toujours une vue principale avec les conditions météorologiques sur une base horaire que vous pouvez parcourir, et une nouvelle vue des prévisions à 10 jours vous permet de savoir à quel temps vous pouvez vous attendre à l’avenir. Les prévisions mises à jour sur 10 jours montrent les conditions attendues et comportent une barre qui permet de voir plus facilement la température au fil du temps en un coup d’œil.

Faire défiler l’application Météo vous amènera à de nouveaux modules météo, où de nouvelles données météorologiques graphiques ont été ajoutées. Il existe des modules pour la qualité de l’air, la température, l’indice UV, le coucher et le lever du soleil, le vent, les précipitations, l’humidité, la visibilité et la pression.



Pour chacun de ces modules, Apple fournit des graphiques, du contexte et plus d’informations qu’auparavant. Apple montre la direction spécifique du vent, par exemple, et fournit des détails tels que la prochaine précipitation attendue, le niveau d’UV tout au long de la journée, la température ajustée pour l’humidité, le point de rosée, etc.

Cartes météo

Apple dans ‌iOS 15‌ a ajouté des cartes météo en plein écran qui fournissent des données générales sur les précipitations attendues, la qualité de l’air et la température. Vous pouvez accéder aux cartes en appuyant sur la carte de température par défaut, puis en appuyant sur la pile pour modifier l’affichage des précipitations ou de la qualité de l’air.



Il existe également une option pour accéder aux cartes météo de n’importe où en appuyant sur la petite icône de carte pliée dans le coin inférieur gauche de l’application.

Les cartes de précipitations sont animées et montrent la trajectoire des tempêtes entrantes et l’intensité de la pluie et de la neige, tandis que les cartes de qualité de l’air et de température vous permettent de voir les conditions dans votre région et les zones environnantes. Vous pouvez zoomer ou dézoomer autant que nécessaire.



Les informations sur la qualité de l’air sont limitées au Canada, à la Chine continentale, à l’Allemagne, à la France, à l’Inde, à l’Italie, au Mexique, aux Pays-Bas, à la Corée du Sud, à l’Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Précipitations de l’heure suivante

Lorsqu’il va pleuvoir, neiger ou grêler au cours de la prochaine heure, vous pouvez vous inscrire aux notifications de précipitations de la prochaine heure pour être averti.



Les notifications de précipitations de la prochaine heure sont disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande.

Arrière-plans animés

Pour accompagner la conception mise à jour de l’application Météo, Apple propose des milliers de nouveaux arrière-plans animés qui fournissent plus d’informations sur la position du soleil, la pluie, les nuages, les tempêtes et d’autres phénomènes météorologiques. Les arrière-plans changent tout au long de la journée et de la nuit et changent en fonction des conditions météorologiques.



Les arrière-plans animés sont disponibles sur tous les appareils dotés d’une puce A12 Bionic ou ultérieure. Les anciens iPhones n’auront pas accès aux animations plus détaillées.

Commentaires sur les guides

Vous avez des questions sur les nouvelles fonctionnalités de l’application Météo dans ‌iOS 15‌, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons laissée de côté ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Envoyez-nous un email ici.