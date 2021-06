On se souvient de la date à laquelle le nom de Tom Petit & the Heartbreakers figuraient pour la première fois dans le classement des singles britanniques. Comme cela venait de se passer du côté de l’album, c’était bien avant qu’ils réalisent le même exploit en Amérique.

Donnez-moi un abri

C’est le 25 juin 1977 que “Anything That’s Rock’n’Roll”, un 45 tours de leur premier album éponyme, s’est glissé parmi les best-sellers britanniques au n ° 50. L’album lui-même est sorti sur Shelter Records via Island et produit par son leader Denny Cordell. Il avait fait les best-sellers britanniques trois semaines plus tôt, à la 25e place. Le LP a culminé une place plus haut une semaine plus tard, mais a bénéficié d’une course initiale de neuf semaines et de 13 semaines au total.

Le buzz transatlantique autour du rock avant-gardiste et new wave du groupe de Los Angeles avait été amplifié par leurs tournées exhaustives. Notamment, par un créneau de support en avril 1977 sur le programme britannique de Nils Lofgren. Ils ont fait passer le mot avec d’autres dates en Europe, et bien sûr aux États-Unis, sur un total de quelque 200 spectacles qui ont eu lieu au cours de cette année intensément chargée.

Une longueur d’avance au Royaume-Uni

“Anything That’s Rock’n’Roll” s’est hissé à la 36e place au cours de sa deuxième semaine dans le classement britannique, mais en août, Petty and co était de retour dans le Top 40 avec “American Girl”. Cela leur a donné deux singles britanniques avant leur apparition sur le Billboard Hot 100, sur lequel leurs débuts n’ont eu lieu qu’en novembre, avec le hit n ° 40 “Breakdown”, également du premier album.

Tom Petty & the Heartbreakers a fait sa première apparition américaine en septembre, et bien qu’il n’ait atteint que la 55e place dans leur pays d’origine, il a passé 42 semaines dans les charts. Il a finalement été certifié disque d’or en 1988, date à laquelle le groupe était devenu une royauté du rock. Mais ce premier coup de main au Royaume-Uni en 1977 a été un élément clé de leur percée.

Achetez ou diffusez l’album Tom Petty & the Heartbreakers sur le premier des deux coffrets vinyles sur The Complete Studio Albums Volume 1.

