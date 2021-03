31/03/2021 à 23:07 CEST

Bien qu’il n’ait joué que quelques minutes contre le Kosovo, le capitaine Sergio Ramos a été le premier à parler aux microphones de la Televisión Española. Celui de Camas, qui n’a pas participé contre la Géorgie et qui n’a pas commencé ce soir par précaution car il est encore avec peu de rythme compétitif après son opération du genou, a commenté qu ‘ »il est toujours important d’ajouter des matchs et surtout de réaliser le objectifs, ajoutez ces trois points pour le chemin que nous construisons de chacun à la Coupe du monde. C’est la chose importante. «

« Je vais bien, je trouve le rythme que je recherche. L’entraîneur a été assez clair, tout ce qui m’arrive est sorti de son contexte, mais la réalité n’est qu’une et c’est ce qu’il y a. Quand il est temps de jouer je serai avec la même joie et quand il sera temps de sortir comme aujourd’hui la question est d’ajouter », a-t-il déclaré à propos de son état et de ce dont on a parlé ces jours-ci.

Concernant ce que le Real Madrid a devant lui, ce match nul contre Liverpool et le duel de championnat contre le Barça, l’Andalou a commenté: «J’étais déjà clair sur mon avenir, il n’y a rien à ajouter. Je suis concentré sur le retour à moi-même. Nous jouons la majeure partie de la saison en une semaine. Barcelone et Liverpool seront de très bons jours pour les amateurs de football. »