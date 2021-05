Tout ce qui reste à décider en Liga

12/05/2021 à 17:02 CEST

Beaucoup en jeu dans la Ligue de Santander alors qu’il ne nous reste que trois matchs pour clôturer la saison. Seulement trois, mais avec beaucoup encore en jeu. En fait, tout est en jeu à l’exception de la zone de la Ligue des champions, déjà attribuée au Real Madrid, à l’Atlético, à Barcelone et à Séville.

Le but le plus succulent est de soulever le titre, ce qui semble être une chose de deux après que l’équipe du Barça ait laissé deux points contre Levante. Combat acharné qui attend entre Madrid et l’Atlético.

Les positions qui donnent accès à la Ligue Europa et à la Ligue de conférence sont celles où se déroule l’une des batailles les plus disputées, avec jusqu’à cinq équipes dans la pommade. La Real Sociedad, le Betis et Villarreal sont ceux qui comptent le plus de chiffres pour entrer en toute sécurité en Europe, mais le Celta, l’Athletic et Grenade croient toujours en leurs possibilités.

Puis, enfin, la zone de dépôt apparaît. C’est là que se trouve le poisson le plus précieux. Le salut en vaut la peine. Huesca, Elche et Eibar occupent actuellement les postes qui les mèneraient directement au Second, mais ils ont encore de nombreuses options pour se sauver. Alavés, Getafe et le Real Valladolid, à trois matches de la fin, n’ont toujours pas d’avenir garanti en Première Division.