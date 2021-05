Tout ce qui reste au sujet de la mort “ suspecte ” du guitariste Oli Herbert d’un nouveau rapport de la station de télévision du Connecticut

WTNH, le abc– une station de télévision affiliée autorisée à New Haven, Connecticut, a diffusé un reportage de sept minutes sur la mort “suspecte” de TOUT CE QUI RESTE guitariste Oliver “Oli” Herbert. Les personnes interrogées pour le segment, que vous pouvez voir ci-dessous, ont été Herbertles membres de la famille et les camarades du groupe, y compris sa sœur Cynthia LeFave, TOUT CE QUI RESTE guitariste Mike Martin et chanteur Phil Labonte.

Oli a été retrouvé mort le 16 octobre 2018 au bord de l’étang sur sa propriété de Stafford Springs, dans le Connecticut. Il a été porté disparu par sa femme vers 15 heures, et son corps a été retrouvé par la police face contre terre au bord de l’étang où l’eau n’avait que quelques centimètres de profondeur.

La brigade criminelle du district oriental de la police de l’État du Connecticut enquête toujours Herbertla mort, qui est considérée comme suspecte. Ils examinent le testament qu’il a signé une semaine avant son décès ainsi qu’une police d’assurance-vie mentionnée dans le testament.

Le testament nommé Elizabeth Herbert en tant qu’exécuteur testamentaire et unique bienfaiteur. Il a dit que Oliver Herbertla soeur de, Cynthia Herbert, ne doit pas devenir exécuteur testamentaire ni recevoir quoi que ce soit de sa succession. Le testament a également déclaré que Elizabeth Herbert devrait obtenir tous les “biens ainsi que tous les revenus actuels ou futurs”.

Selon le Hartford Courant, police d’État saisie Elizabeth Herbertdans le cadre de leur enquête.

Le couple était marié depuis 14 ans et a vécu à Stafford Springs pendant quatre ans auparavant. Olila mort.

Dans un Facebook Publier, Elizabeth a écrit qu’elle avait reçu un rapport de toxicologie du médecin légiste.

“Oli était apparemment auto-traitée pour la maniaco-dépression qui sévit dans sa famille depuis plusieurs générations “, écrit-elle.” Des antidépresseurs ont été trouvés dans son système, ainsi qu’un somnifère. “

L’année dernière, Labonte appelé Elizabeth Herbert un «être humain des ordures» qui n’a «jamais été autorisé» à rejoindre le groupe en tournée. “Elle venait aux spectacles locaux, parce que nous ne pouvions pas l’empêcher de se présenter”, a-t-il expliqué. “[But] elle n’a pas été autorisée parce qu’elle est une poubelle humaine. “

Selon le chanteur, il a tenté en vain de convaincre Oli pour obtenir un divorce pendant une longue période. “Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi il ne le ferait pas ou dans quelles circonstances [were] entourant sa résistance “, dit-il.” Je ne sais pas. Mais je peux dire que je lui ai personnellement parlé plusieurs fois et lui ai dit: “ Écoutez, si vous avez besoin d’un endroit pour rester, j’ai beaucoup de place. Viens chez moi.”

On lui a demandé s’il avait une opinion sur la façon dont Oli est décédé, le chanteur a répondu: “J’ai une opinion là-dessus, mais je ne vais pas le dire. Il y a une enquête en cours par la police de l’état du Connecticut.”

Herbert a commencé à jouer de la guitare à 14 ans. Il a cofondé TOUT CE QUI RESTE avec Labonte en 1998.

Les membres survivants de TOUT CE QUI RESTE – Labonte, Martin, Jason Costa (batterie) et Aaron Patrick (basse, choeurs) – ont recruté un virtuose de la guitare et Youtube personnalité Jason Richardson (TOUS DEVRONT PÉRIR, CHELSEA GRIN, NÉ D’OSIRIS) remplacer Herbert.

En mars dernier, Labonte a révélé qu’un différend financier avec Elizabeth Herbert a rendu impossible pour TOUT CE QUI RESTE utiliser Olile nom de l’un de ses projets. S’adressant à l’auteur-compositeur américain, Labonte a déclaré que lui et ses camarades avaient joué avec l’idée d’héberger des avantages pour Herbert et même démarrer une œuvre de bienfaisance ou un projet au nom du musicien décédé. “Nous avons discuté d’idées pour faire un bénéfice pour collecter des fonds pour les enfants dans les écoles, mais nous ne pouvons rien faire qui porte son nom dessus”, Labonte mentionné.

Labonte a également confirmé que TOUT CE QUI RESTE a toujours payé tout ce qui était dû à Herbertla succession et continuera de le faire.

“Nous nous sommes assurés que nos comptables et toutes les personnes qui travaillent avec nous connaissent les sommes dues à Oli Herbertla succession doit être payée à Oli Herbertla succession de, ” Labonte expliqué. “Et nous n’avons absolument aucun intérêt à ne pas payer. Cela ne vaut aucun tracas pour le montant d’argent.”