Tout ce qui reste La chute des idéaux célèbre ses 20 ans avec une réédition

The Fall of Ideals est le troisième album de All That Remains et est considéré comme la sortie révolutionnaire du groupe de metalcore. C’était la seule sortie du groupe avec la batteuse Shannon Lucas et leur premier album avec la bassiste Jeanne Sagan.

Produit par Adam Dutkiewicz de Killswitch Engage, l’album était un peu différent de leurs deux versions précédentes car il offrait un son metalcore plus mélodique pour lequel le groupe allait être connu. C’était le premier album du groupe à entrer dans les charts Billboard 200 et présente les favoris des fans “This Calling” et “The Air That I Breathe”.

Sortie le 12 novembre via Concord Recordings, cette nouvelle édition célèbre le 20e anniversaire de l’album. Lambgoat déclare : « La performance vocale globale tout au long de The Fall of Ideals est de premier ordre. Avec une dynamique abondante, Phil Labonte émet des cris aigus, des cris de milieu de gamme, des rugissements bas et un chant clair qui est sans faille. En fait, tout le groupe exécute parfaitement ses chansons.

Depuis leur formation dans le Massachusetts en 1998, All That Remains a construit un héritage indéniable soutenu par une chanson hermétique, des instrumentations métalliques précises à la pointe du couteau et des crochets de hard rock de la taille d’un stade. En conséquence, ils ont survécu aux épreuves, aux tribulations et aux tendances pour se tenir debout comme l’un des pourvoyeurs de musique lourde les plus constants de ce siècle avec un canon à l’épreuve des balles d’hymnes dignes de l’arène.

La discographie de All That Remains est soulignée par le succès à la radio Active Rock, y compris des succès dans le top 10 tels que “Two Weeks”, “What If I Was Nothing” et leur premier numéro un “Stand Up”. Avec une moyenne d’un million d’auditeurs mensuels sur Spotify (un exploit sans précédent pour un groupe de métal à toutes les époques), alors que les ventes cumulées éclipsent 1 million d’albums dans le monde, ils ont également remporté cinq débuts consécutifs dans le Top 10 du Billboard Top Rock Albums Chart (dont quatre ont été dans le Top 5).

Le groupe se compose actuellement du chanteur Philip Labonte (auparavant de Shadows Fall), du guitariste rythmique Mike Martin, de l’ancien batteur de Diecast Jason Costa, du bassiste Aaron Patrick et du guitariste principal Jason Richardson, Labonte étant le dernier membre original restant. Malgré cela, la formation du groupe est restée cohérente depuis la sortie d’Overcome en 2008 jusqu’à The Order of Things en 2015, couvrant quatre albums.

Cette formation a cependant changé en septembre 2015, lorsque la bassiste de longue date Jeanne Sagan a quitté le groupe, avec Patrick prenant sa place, puis à nouveau le 5 février 2019, lorsque le groupe a confirmé que Jason Richardson rejoindrait le groupe pour remplacer le guitariste principal et membre original, Oli Herbert, après son décès tragique.

Depuis la sortie de leur premier album en 2002, ils ont été salués comme l’un des meilleurs groupes de metalcore de leur temps. Infusant des refrains mélodiques et entraînants avec des ruptures d’agressivité implacable, le groupe s’est imposé comme un acteur clé dans son genre.

Précommandez La Chute des idéaux.