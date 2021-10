Tout ce qui reste, le chanteur met en garde contre une “prise de contrôle autoritaire du gouvernement américain”, déclare qu’il est “ridicule” d’appeler l’émeute du Capitole

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de “Le spectacle Chad Prather”, diffusé par un groupe de médias conservateur Blaze Médias, TOUT CE QUI RESTE chanteur Phil Labonté a demandé son avis sur l’état du monde à l’heure actuelle. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il y a une tentative de prise de contrôle autoritaire du gouvernement des États-Unis d’une manière sans précédent dans l’histoire américaine. Et le pire, ce sont les gens qui veulent le combattre, ils doivent faire face – essentiellement, c’est juste le les attaques les plus calomnieuses. Si vous dites « Je suis pour ça », quelqu’un dira toujours : « Oh, vous voulez juste faire cette chose blessante à cette personne ou à ces personnes », ou quoi que ce soit d’autre. »

Labonté, qui s’est précédemment décrit comme “un libertaire”, a ensuite souligné la tendance des libéraux et des démocrates à se référer aux républicains et aux conservateurs d’une manière typiquement péjorative, en disant : ” Habituez-vous aux injures, car il ne s’agit pas de savoir si ou pas c’est vrai ; il s’agit de savoir s’ils peuvent convaincre les autres que vous êtes cette mauvaise chose. Et c’est ce qu’ils ont fait avec [former U.S. president] Donald Trump. Maintenant, Donald Trump leur a donné beaucoup de matière pour travailler, mais quelqu’un comme [Florida governor] Ron DeSantis, qui, je ne connais pas très bien son histoire, mais je suppose qu’un officier du JAG n’a pas ce genre de squelettes dans son placard. je suppose qu’il n’y a pas Daniels orageux cherche à frapper Ron DeSantis“, a-t-il ajouté, faisant référence à la star du porno qui a prétendu avoir eu une liaison avec Atout tandis que sa femme Mélanie était enceinte.

“Et cela remonte aussi loin que je puisse penser”, a-t-il poursuivi. “Je me souviens, et je ne veux pas avoir l’air de critiquer cet homme parce que je suis un grand fan de lui, mais je me souviens dans les années 90, Kirk Hammett, le guitariste de METALLIQUE, sur le DVD ou la vidéo [documentary] qu’ils éteignent, “Un an et demi dans la vie de Metallica”, il a appelé [right-wing firebrand] Pat Buchanan un nazi. Et à l’époque, je n’y pensais pas du tout. Mais maintenant, en y repensant, c’est, comme, ce récit de conservateurs étant des nazis ou étant la chose la plus détestable que vous puissiez comparer, ce n’est pas nouveau ; ça dure depuis toujours et à jamais, et je pense que c’est une mauvaise chose.”

Labonté a également évoqué la violence de la foule qui s’est produite à Capitol Hill le 6 janvier 2021, incitée en grande partie par les fausses allégations de fraude électorale d’alors-Président Trump et ses alliés républicains, affirmant que l’événement destructeur a été mal étiqueté.

“L’idée qu’il s’agissait d’une insurrection est probablement l’une des idées les plus ridicules qu’on m’ait jamais présentées”, Phil mentionné. “Le 6 janvier, je le regardais sur Internet, et j’étais juste, comme, ‘Mec…’ Il y a eu des bombes qui ont explosé au Capitole; c’est en fait arrivé dans les années 80. Donc l’idée que c’était une sorte de chose dramatique… Les politiciens ont fait exactement ce qu’ils avaient l’intention de faire dans la même pièce le même jour. Ce n’était pas une insurrection. Ce n’est pas ainsi que les insurrections finissent. ” (En termes juridiques, une insurrection signifie, essentiellement, inciter, aider ou s’engager dans une rébellion totale contre le gouvernement : une étape au-delà de la simple conspiration contre lui, et exigeant qu’une violence importante soit impliquée.)

Dans une interview de 2012 avec Bruit, Labonté dit qu’il n’a jamais eu peur d’exprimer son opinion. “Vous obtenez ce que vous obtenez”, a-t-il dit. “Je déteste quand les chanteurs et les membres des groupes ont tellement peur d’offenser leurs fans qu’ils ne disent pas ce qu’ils ressentent vraiment pour ne pas dégouter les gens. Eh bien, tout ce que vous faites peut déplaire à quelqu’un, alors soyez simplement vous-même . Je n’aime pas les rock stars. Je n’ai pas commencé à jouer dans des groupes pour avoir des filles. Quand j’ai commencé à jouer de la musique, il n’y avait pas de filles à voir. C’était une mer de vierges. Je n’ai pas peur de le dire c’est mon opinion. Si vous n’aimez pas, prenez la route. Quel est le problème ? Si j’ai une opinion, c’est une opinion individuelle sur six milliards et demi de personnes sur Terre. Qu’est-ce que cela signifie ? Absolument rien. Alors et si je disais quelque chose que tu n’aimes pas. Ça ne changera pas le monde d’un iota. “

L’année dernière, Labonté confirmé au FM99 WNOR station de radio qui TOUT CE QUI RESTE avait commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Victime de la nouvelle maladie” album.

“Victime de la nouvelle maladie” était TOUT CE QUI RESTE‘ dernier album avec le guitariste Oli Herbert, qui a été retrouvé mort en octobre 2018 au bord de l’étang sur sa propriété de Stafford Springs, Connecticut. Il a depuis été remplacé par Jason Richardson, qui a déjà joué avec NÉ D’OSIRIS et CHELSEA GRIN.