Tout ce qui reste ‘Phil Labonte dit qu’il est’ Pro Mask ‘mais contre les mandats de Mask

TOUT CE QUI RESTE chanteur Phil Labonte se dit favorable à la suppression progressive des mandats de masque par les États américains à la suite de la pandémie de coronavirus au profit d’actions volontaires.

Même si certains États ont levé les mandats de masque, vous pouvez toujours faire face à des accusations si vous refusez de porter un masque dans un magasin, un restaurant ou une entreprise qui en a besoin.

Les entreprises ont le droit et l’autorité d’exiger que les clients portent des masques sur leur propriété. Le non-respect de l’exigence relative au masque d’une entreprise pourrait entraîner des accusations d’intrusion criminelle.

Labonte a partagé son point de vue sur les mandats de masque lors d’une apparition sur un épisode récent de YouTube « Fite 4 Liberty » Afficher. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il n’y a jamais eu de moment dans aucune de nos vies où c’était, comme, ‘Hé, tu devrais rester à la maison pour le prochain bla bla bla.’ Et compte tenu du fait qu’au moins New Hamspshire où j’étais… je n’ai déménagé au Texas qu’au début du mois de février [of this year]. J’ai vécu dans le New Hampshire pendant une décennie avant cela, et j’ai toujours ma maison là-haut, donc je vis toujours techniquement dans le New Hampshire; J’ai juste un appartement au Texas dans lequel je suis resté… Mais de toute façon, je n’ai pas eu de problème avec ça parce que le gouvernement fédéral n’a pas commencé à dire: «Hé… on va faire ça. Chaque fois que les gens parlaient de verrouillages obligatoires, je me disais: « Écoutez, vous ne pouvez pas verrouiller. » Je suis, genre, je suis pro-masque. Si vous voulez porter un masque, portez un masque. Cool. Je vais porter mon masque, car je sais que les gens ont peur, et ce n’est pas un gros problème pour moi. Et j’étais comme ça dès le premier jour. J’étais, comme, pas grand-chose. En fait, j’ai acheté un masque en janvier de l’année dernière, parce que je regarde Styxhexenhammer666 [a YouTuber, occultist, author, editor and political commentator]. Mais il a été le premier à en parler. Et il en parlait à la toute fin de décembre [2019], début janvier [2020]. Et je me suis dit: ‘Cela pourrait être une chose. Et je vois beaucoup de gens au Japon porter des masques lorsqu’ils sont malades. Peut-être que je devrais avoir une sorte de masque. J’en ai donc fait livrer un chez moi avant février. «

Il a poursuivi: « Donc, je n’ai eu aucun problème avec les masques et des trucs comme ça. Mais tout le temps, je me suis dit: » Écoutez, ne mandatez pas. Parce que dès que vous faites des mandats, vous devez impliquer les flics. Et c’est ce que je ne veux pas – je ne veux pas que les flics viennent parce que quelqu’un ne porte pas de masque. C’est trop loin pour moi. Si un magasin dit: « Nous voulons des masques, » cool. Je vais porter le masque. C’est parfait. C’est votre propriété. Je porterai le masque.

«Pour moi, un masque, c’est comme » Pas de chemises, pas de chaussures, pas de service « », a-t-il expliqué. « Si vous voulez dire: » Mettez vos chaussures pour entrer dans notre magasin « ? Tout à fait bien. Vous voulez dire: » Portez un masque pour entrer dans notre magasin « ? Tout à fait bien. Vous voulez dire: » Vous ne pouvez pas entrer ici avec vos tétons là-bas, monsieur ‘? Alors c’est très bien aussi; mets une chemise. Je suis d’accord avec ce genre de choses. N’appelle pas les flics. Ne fais pas venir les flics pour battre les gens ou emmener des gens en garde à vue ou menacer des personnes parce qu’elles ne portent pas de masque. Et c’est invariablement [what’s] va arriver au moins certains [of the time] dès que vous ajoutez des mandats et que vous devez les appliquer. «

Autrefois, Labonte s’est décrit comme «un libertaire» qui croit que «le gouvernement est massivement expansif et a pris des pouvoirs qu’il n’a pas». Il a dit Noisecreep dans une interview en 2012: « [The government] ne devrait pas être dans l’affaire de décider avec qui vous devriez ou ne devriez pas pouvoir vous marier. Il ne devrait pas être question de décider quels médicaments vous pouvez et ne pouvez pas prendre et ce que vous pouvez mettre dans votre corps. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas s’agir de prendre votre argent sous forme de taxation. Il ne devrait pas être question de décider si vous devez porter une arme à feu. Nous n’avons pas besoin de toutes ces agences fédérales que nous avons. C’est un gaspillage d’argent. Ils finissent par être des bureaucraties. Le gouvernement ne finit jamais par devenir plus petit. Cela ne fait que s’agrandir. Une fois qu’une agence fédérale est créée, elle ne disparaît jamais. Ils n’ont pas besoin de dépenser autant qu’ils le font. Nous n’avons pas besoin d’être dans 130 pays différents à travers le monde. Nous n’avons pas besoin d’une armée aussi grande que nous. «

Août dernier, Labonte confirmé au FM99 WNOR station de radio qui TOUT CE QUI RESTE avait entamé le processus d’écriture pour le suivi de 2018 « Victime de la nouvelle maladie » album.

« Victime de la nouvelle maladie » a été libéré via Intrépide en Amérique du Nord et Onze sept en Europe.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).