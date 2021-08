Tout ce qui reste pour célébrer le 15e anniversaire de « La chute des idéaux »

TOUT CE QUI RESTE célèbre le 15e anniversaire de son album révolutionnaire, “La chute des idéaux”, avec une nouvelle réédition vinyle, une tournée et un documentaire. Prévu pour sortir le 12 novembre et disponible en précommande aujourd’hui, le titre le plus vendu présente des favoris des fans tels que “Cet appel”, “Six” et “L’air que je respire”. En plus de la large sortie, le groupe propose des variantes exclusives de vinyle coloré avec un emballage de luxe disponible uniquement sur la boutique en ligne du groupe. Le groupe annoncera également des informations sur leur tournée anniversaire et leur documentaire plus tard cette année.

Sorti à l’origine en 2006, “La chute des idéaux” a lancé une nouvelle ère pour TOUT CE QUI RESTE — trouvant le groupe s’éloignant du death metal de leurs deux premiers albums (2002’s “Derrière le silence et la solitude” et 2004 “Ce coeur obscurci”) et s’installer dans le metalcore mélodique qui a défini leur carrière. “La chute des idéaux” a également présenté aux fans le bassiste de longue date du groupe Jeanne Sagan et a marqué leur seul album avec le batteur Shannon Lucas. Les nouveaux venus ont rejoint les membres fondateurs Phil Labonté (voix) et Oli Herbert (guitares solo), ainsi que guitariste rythmique Mike Martin.

En studio, le quintette du Massachusetts s’est associé à deux artistes métal de premier plan : ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR‘s Adam Dutkiewicz, qui a servi en tant que producteur, et TRAVAIL DU SOL‘s Pierre Wicher, qui a conçu les sessions. L’ensemble dynamique de 11 chansons a permis aux musiciens de repousser leurs limites sonores, tandis que Labonte a présenté sa large gamme vocale – des cris épiques et étendus et des grognements dans le visage aux refrains émouvants. L’album a engendré une variété de favoris durables, y compris le disque dur “Cet appel”, qui figurait dans les bandes sonores de “Scie III” et “Maîtres de l’horreur II”, ainsi que les célibataires “L’air que je respire” et “Pas seul”. Parmi les autres faits saillants, citons la guitare avant « Chuchotements (je t’entends) » et le dramatique “Six”, qui est apparu dans “Guitare Hero II”.

À sa sortie à l’été 2006, “La chute des idéaux” a été adopté par les fans, devenant le premier album du groupe à battre le Billboard 200 (avec un pic au n ° 75) et à finalement vendre plus de 450 000 unités. L’album a également attiré l’attention des critiques. La pop compte salué, “TOUT CE QUI RESTE a fait le genre de saut stylistique que la plupart des groupes ne peuvent que souhaiter pouvoir réaliser… « La chute des idéaux » [is] revigorant du début à la fin, et pourrait très bien être l’album metalcore de l’année.” BLABBERMOUTH.NET loué, “TOUT CE QUI RESTE mélange sans effort des feux d’artifice de guitare jumelle thrash et la voix déchaînée de Phil Labonte avec une voix claire et une mélodie générale… Il est indéniable que ces gars jouent leur cul ici et le résultat est immensément gratifiant. ” agneau a simplement déclaré: “Le groupe entier exécute parfaitement les chansons”, ajoutant que “la production… est complète et nette”.

“Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont gardé ce disque dans leur cœur au cours des 15 dernières années”, a déclaré Labonté. “Nous sommes fiers de célébrer la réédition et avons hâte de vous parler de toutes les autres choses intéressantes que nous avons en magasin.”

Au cours des 15 années écoulées depuis “La chute des idéaux”, TOUT CE QUI RESTE ont construit un héritage indéniable en tant que l’un des pourvoyeurs de musique lourde les plus constants de ce siècle avec un canon à toute épreuve d’hymnes dignes d’une arène. Composé actuellement de Labonté et Martin, ainsi que batteur Jason Costa, bassiste Aaron Patrick et guitariste principal Jason Richardson, le groupe continue de défier les aléas de son genre. À ce jour, ils ont vendu plus d’un million d’albums dans le monde, remportant cinq débuts consécutifs dans le Top 10 du classement Billboard Top Rock Albums et comptant plus de 1,5 million d’auditeurs mensuels sur Spotify — un exploit sans précédent pour n’importe quel groupe de métal. En 2018, TOUT CE QUI RESTE ont sorti leur neuvième album studio largement acclamé, “Victime de la nouvelle maladie”.

“La chute des idéaux” liste des morceaux (vinyle):

Face A:

01. Cet appel



02. Pas seul



03. Il habite en moi



04. Nous sommes



05. Murmures (je t’entends)



06. La Volonté Faible

Côté B :

01. Six



02. Devenez le catalyseur



03. L’air que je respire



04. Vide à l’intérieur



05. Accusation

