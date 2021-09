Tout ce qui reste se retire des festivals de Blue Ridge et Inkcarceration après un test positif de Covid 19

TOUT CE QUI RESTE a annulé ses apparitions au Festival de Rock Blue Ridge (11 septembre) à Danville, Virginie et le Incarcération festival (12 septembre) à Mansfield, Ohio, après qu’un des membres du groupe eut été testé positif au COVID-19.

Plus tôt aujourd’hui (samedi 11 septembre), TOUT CE QUI RESTE leader Phil Labonté a publié la déclaration suivante : « Salut tout le monde, Phil ici. Nous sommes vraiment déçus de faire ça, mais nous allons devoir nous retirer La crête bleue et Incarcération. Tout le monde dans ATR est vacciné mais l’un de nos gars a été testé positif avec un cas révolutionnaire de COVID. Nous prenons cela très au sérieux et ne voulons pas risquer de contribuer à la propagation. Nous vous aimons tous et nous vous verrons sur « La chute des idéaux » tournée de célébration d’anniversaire.”

Au cours des deux derniers mois, un certain nombre d’autres artistes de hard rock et de heavy metal de premier plan ont également annulé des spectacles ou joué des concerts sans membres testés positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Les annulations et l’augmentation du nombre d’infections au COVID-19 sont dues en grande partie au fait que la variante delta du coronavirus, désormais la souche la plus courante circulant aux États-Unis, a une transmissibilité suralimentée, due en partie à la façon dont le virus a muté. le virus se comporte dans le corps après l’infection.

Les experts ont répété à plusieurs reprises qu’un vaccin COVID-19 est l’outil le plus important pour prévenir les infections et se protéger contre les maladies modérées et graves. Certaines variantes, telles que delta, peuvent être plus susceptibles de provoquer des infections à percée, mais les vaccinations ont montré une protection contre les maladies symptomatiques causées par delta. Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées. Aux États-Unis, 97 % des hospitalisations au cours des trois derniers mois, depuis l’arrivée de delta, concernent des personnes non vaccinées. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des personnes décédées du COVID-19 au cours des trois derniers mois n’étaient pas vaccinées.

Les masques réduisent le risque qu’une personne infectée propage le virus et offrent une certaine protection au porteur contre l’infection. Une nouvelle étude a révélé qu’un port accru de masques entraînait une réduction significative du pourcentage de personnes atteintes de COVID-19, sur la base de la déclaration des symptômes et des tests d’anticorps SARS-CoV-2. Les chercheurs ont testé à la fois des masques en tissu et des masques chirurgicaux et ont trouvé des preuves particulièrement solides que les masques chirurgicaux sont efficaces pour prévenir le COVID-19.