Tout ce qui reste se sépare avec le bassiste Aaron Patrick

TOUT CE QUI RESTE s’est séparé du bassiste Aaron “Bulle” Patrick.

Patrick a annoncé sa sortie du groupe de metal basé dans le Massachusetts dans un article publié sur les réseaux sociaux dimanche 19 septembre. Il a écrit : “Après 8 ans à faire le tour du monde ensemble, TOUT CE QUI RESTE et j’ai décidé de me séparer à l’amiable. Je ne souhaite rien d’autre qu’un succès continu pour tous. Allez soutenir le groupe pour « La chute des idéaux » tournée anniversaire, à venir en 2022.”

Patrick rejoint TOUT CE QUI RESTE en 2015 suite au départ de Jeanne Sagan.

Comme indiqué précédemment, TOUT CE QUI RESTE célèbre le 15e anniversaire de son album révolutionnaire, “La chute des idéaux”, avec une nouvelle réédition vinyle, une tournée et un documentaire. En raison du 12 novembre, le titre présente des favoris des fans tels que “Cet appel”, “Six” et “L’air que je respire”. En plus de la large sortie, le groupe propose des variantes exclusives de vinyle coloré avec un emballage de luxe disponible uniquement sur la boutique en ligne du groupe.

L’année dernière, TOUT CE QUI RESTE chanteur Philippe Labonté confirmé au FM99 WNOR station de radio que le groupe a commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Victime de la nouvelle maladie” album.

“Victime de la nouvelle maladie” a été libéré via Intrépide en Amérique du Nord et onze sept en Europe.

TOUT CE QUI RESTE guitariste Oli Herbert a été retrouvé mort en octobre 2018 au bord de l’étang sur sa propriété de Stafford Springs, dans le Connecticut. Il a été porté disparu par sa femme et son corps a été retrouvé par la police face contre terre au bord de l’étang où l’eau n’avait que quelques centimètres de profondeur. Il a depuis été remplacé par Jason Richardson, qui a déjà joué avec NÉ D’OSIRIS et CHELSEA GRIN.



Publié par Aaron Būbblé Patrick le dimanche 19 septembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).