11/09/2021 à 22:26 CET

Roger Payro

Il n’est pas à l’Espanyol depuis un quart mais Manu Morlanes Il parle déjà comme s’il était un canterano. « Cela n’a pas à nous inquiéter. Tout ce qui se passe au Barça n’a pas d’importance pour nous& rdquor;, a claqué le milieu de terrain lorsqu’on lui a demandé comment Xavi Hernández avait atterri sur le banc du Barça juste avant l’arrivée du derby. L’éternel rival l’amène à Saragosse.

A égalité au classement avec 17 points – bien que l’équipe culé ait un match en attente – dans le vestiaire bleu et blanc ils rêvent de donner le ‘sorpasso’ dans l’un des matchs marqués en rouge sur le calendrier. « C’est un derby important qui rend nos gens très excités et nous allons préparer le match de la meilleure des manières & rdquor ;, a souligné le joueur prêté par Villarreal lors d’une conférence de presse.

Le prêt du joueur ‘groguet’ ne comportait pas d’option d’achat, bien que sa saison à l’Espanyol vise à lui apporter de la joie. « Je suis très heureux, j’ai trouvé un club à la hauteur de son histoire et une grande ville. Il y a un groupe magnifique et je me suis adapté très vite. Dès le premier jour, ils m’ont fait sentir comme si j’étais ici depuis longtemps & rdquor;, a reconnu le milieu de terrain.

Son arrivée semblait couvrir le fameux ‘6’ demandé par Vicente Moreno mais la vérité est qu’il ne s’identifie pas à cette position. «Je me considère comme un joueur plus offensif même si j’y ai joué plusieurs matchs et tout au long de ma courte carrière.. Je suis à la disposition du coach, comme si je devais jouer le gardien. Tant qu’il joue, où est-ce que je joue ?

Froid loin de chez soi

L’équipe de Vicente Moreno, avec qui Morlanes a reconnu que « tous les joueurs ont de très bonnes relations et il nous fait former un bon ananas & rdquor; il maintient ses points au stade RCDE. Le triomphe n’atteint toujours pas loin du « temple », ce qui est relativement inquiétant dans le vestiaire. « Avec nos gens, nous nous sentons beaucoup mieux. Les résultats ne sortent pas comme nous le souhaiterions (à l’extérieur), il faut insister pour obtenir la première victoire au plus vite & rdquor;, a-t-il souligné.

Une autre caractéristique de ce parcours est que l’Espanyol rivalise mieux avec les « grands », ce que le footballeur de Saragosse a soutenu que « nous essayons toujours de bien jouer mais il est vrai que Quand on a des rivaux devant nous qui jouent à proposer, ça nous profite aussi. Nous préparons tous les matchs comme s’il s’agissait de finales en essayant d’être protagonistes. Il n’y a aucun jeu dans lequel nous n’avons pas vécu & rdquor ;.