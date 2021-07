Tout ce qui se passe dans votre corps lorsque vous avalez un chewing-gum | Vie

in

Certes, enfant, l’idée d’avaler accidentellement un chewing-gum vous terrifiait, mais que se passe-t-il réellement dans votre corps lorsque vous avalez un chewing-gum ?

Que se passe-t-il vraiment si vous avalez un chewing-gum? Des générations d’enfants ont grandi effrayés par les conséquences d’avaler de la gomme par inadvertance. Cependant, à moins que vous n’ayez pris une bonne quantité en même temps, le chewing-gum n’est pas dangereux.

Lorsque vous mâchez du chewing-gum, plusieurs phénomènes se produisent: vous êtes satisfait, car la mastication trompe votre corps, produisant de la salive et réduisant la faim. Du côté négatif, avaler de l’air peut déclencher des flatulences, c’est pourquoi la gomme est déconseillée aux personnes qui souffrent régulièrement de gaz.

Comment votre corps digère-t-il la gomme ?

le matériau à partir duquel le chewing-gum est fabriqué il ne peut pas être assimilé donc il passera dans les selles intact après avoir traversé votre système digestif, environ 40 heures plus tard. Ses ingrédients comprennent une combinaison de polymères, de plastifiants et de résines mélangés à des adoucissants, des conservateurs, des édulcorants, des colorants et des arômes de qualité alimentaire. Sa composition exacte est un secret commercial.

La clinique Mayo explique que bien que la gomme soit conçue pour être mâchée et non avalée, elle n’est généralement pas nocive si elle est ingérée. “Très rarement, de grandes quantités de gomme avec la constipation ont bloqué les intestins chez les enfants.” Les spécialistes recommandent d’éviter aux très jeunes enfants, s’ils ne comprennent pas qu’ils ne doivent pas l’avaler, de mâcher du chewing-gum.

Dans tous les cas, il n’y a aucune raison d’aller aux urgences ou d’aller chez le médecin. Il y aurait seulement un blocage intestinal lors de l’ingestion de grandes quantités de gomme dans un court laps de temps. Dans ce cas, une constipation, des douleurs abdominales ou des vomissements peuvent survenir.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.